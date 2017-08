Ausgewählter Artikel:

» (27.08.2017) Jüdische Allgemeine seziert AfD: Falsche Freunde

Warum die rechtspopulistische Partei sich besonders um jüdische Wähler bemüht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. August 2017

» Gießener Anzeiger über den CSD: Schrill und nachdenklich

Beim Christopher Street Day in der Gießener Innenstadt dominierte am Samstag die Ausgelassenheit, doch gab es auch Anlass für nachdenkliche Worte und eine Schweigeminute.

» Westfälische Nachrichten über den CSD: Trommeln und Pfeifen für Vielfalt in Münster

Bunt wurde es Samstagmittag am Servatiiplatz und allmählich immer lauter. Die Gruppen für die Christopher Street Day-Demo versammelten sich hier, um dann gemeinsam durch die Innenstadt zu ziehen.

» HNA: Hunderte ziehen beim Christopher-Street-Day durch die Kasseler Innenstadt

Die Ehe für alle war in diesem Jahr das beherrschende Thema beim Christopher Street Day (CSD) in Kassel.

» Weser-Kurier über den CSD Bremen: Ein Umzug für die Vielfalt

23 Jahre lang gab es keinen Christopher Street Day in Bremen – bis gestern: Bei der Demonstration für die Rechte von Homo-, Trans- und Intersexuellen gingen mehr als 5000 Menschen auf die Straße.

» Blick: SVP-Knatsch um Schwulenrechte

Die veralteten Moralvorstellungen der Thurgauer SVPlerin Verena Herzog stossen bei der Gay-SVP auf Unverständnis. Vorstandsmitglied Thomas Fuchs erklärt, warum er trotzdem nicht das Gespräch mit Herzog sucht.

» watson interviewt Bundesrätin Sommaruga zur Ehe für alle: "Da fragt man sich schon: Worauf warten wir eigentlich noch?"

In Bern demonstrierten heute bis zu 10'000 an der "Pride Oest 2017". Bundesrätin Simonetta Sommaruga sprach sich in einer Rede auf dem Bundesplatz für die Ehe für alle aus. Im Interview erklärt sie, warum es diese in der Schweiz noch immer nicht gibt.

» Der Bund über Pride ouest in Bern: "Es geht um Liebe, egal ob homo oder hetero"

Am Samstag versammelten sich Schwule, Lesben und Heteros in der Stadt Bern, um für die Vielfalt der Gesellschaft ein Zeichen zu setzen. Die "Pride ouest" begann farbig und endete politisch.

26. August 2017

» Nina Queer auf Bild.de: Der Hund – des Schwulen liebstes Accessoire

Nina Queer schreibt für BILD.de über ihre geliebten Vierbeiner: Zwei lesbische Hundedamen.

» Süddeutsche.de über das Glockenbachviertel: Unten Bach und oben Charme

Glockenbach- und Gärtnerplatzviertel werden oft verwechselt, gemeinsam sind sie unverwechselbar

» Blick: Remo Käser trifft Drag Queen

Für das BLICK-Unspunnen-Extra taucht Remo Käser in für ihn eine unbekannte Welt. Der Schwinger trifft Drag Queen Vicky Goldfinger.

» stern.de über Promi Big Brother: Am Ende gewinnen immer die Guten

Er fühle sich wie der Junge, der endlich ins Völkerball-Team gewählt wurde, sagt Jens Hilbert nach seinem Sieg bei "Promi Big Brother".

» TV Movie: Jens Hilbert und der neue Umgang mit Homosexualität im Reality-TV

Leb so wie du dich fühlst lautete das Motto der 1. Big Brother-Staffel 2000. Dank Jens Hilberts Promi Big Brother-Sieg ist das Format dort angekommen.

» Spiegel Online: Die Methode Spahn

Jens Spahn hat sich ein neues Feindbild ausgeguckt: Diesmal sind es die Berliner Hipster. Die Masche des CDU-Politikers funktioniert prima – aber sie ist gefährlich.

» Blick: Glitzer, Drag, Pop – Das Gay-NYC für alle

Früher waren die Lokale der LGBT-Gemeinde abseits der Gesellschaft. Dass sich das geändert hat, beweist New York eindrücklich.

» MDR: Verein in Zwickau hilft trans- und intersexuellen Menschen

Der Verein Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland e.V. hilft bei der Suche nach der geschlechtlichen Identität. Vereinsvorsitzende Silvia Rentzsch weiß aus eigener Erfahrung, wie langwierig der Weg dahin sein kann.

» NOZ: Erster Kongress transsexueller Menschen in Melle

Die Vereinigung Transsexuelle Menschen (VTSM) aus Melle hat zu ihrem ersten Kongress in das Hotel van der Valk eingeladen.

» Allgemeine Zeitung kommentiert: Die subtile Diskriminierung - am Kö

Es waren ja nur etwas mehr als ein halbes Dutzend Anrufe, könnte man sagen. Aber es waren Anrufe, die aufhorchen lassen, wenn nicht gar erschrecken.

» buten un binnen: Darum weht beim CSD am Rathaus keine Regenbogenfahne

Werder vor dem Abstiegsduell. Am Rathaus weht die Werder-Fahne. Jetzt kommt der CSD. Die Regenbogenfahne wird aber nicht gehisst. Warum eigentlich nicht?

» Westfalenpost: Raum für Moderne bei den Schützenbruderschaften im Land

Andere Konfessionen oder gleichgeschlechtliche Königspaare: Schützenbruderschaften erleben einen Wandel – wenn sie es denn nur möchten