Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. August 2017

» RTL über "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel: Wenn die Fernsehrolle plötzlich schwul wird

Für Schauspieler Lars Steinhöfel brechen bei "Unter uns" neue Zeiten an. Seine Rolle Easy Winter wird als erwachsener Mann plötzlich schwul.

» katholisch.de zieht Bilanz der Legislaturperiode: Die "Ehe für alle" als Tiefpunkt

555 Gesetze hat der Bundestag in der zu Ende gehenden Legislaturperiode beschlossen – darunter viele, zu denen sich auch die Kirche positioniert hat. Vor der Bundestagswahl blickt katholisch.de zurück.

» Volksstimme über den CSD Magdeburg: Schrill, bunt, aber klar politisch

Die Schwulen- und Lesbenszene in Magdeburg hat am Sonnabend mit der CSD-Parade ein buntes Zeichen für Gleichberechtigung gesetzt.

» Tilllate: Diese Datingshow bietet mehr als nur Nacktheit

Die MTV-Sendung "Undressed" bringt Fremde zusammen, die sich gegenseitig vor laufender Kamera ausziehen. Trotz des plumpen Konzepts steckt ausnahmsweise ein kleines bisschen mehr dahinter.

» Metal Hammer über Rob Halford: "Das Leben ist zu kurz für Intoleranz."

Rob Halford beklagt zu Recht, dass in vielen Ländern, selbst in westlich-aufgeschlossenen, Homosexuelle immer noch diskriminiert werden.

» LSVD-Interview über Karl Heinrich Ulrichs: Vorkämpfer der homosexuellen Emanzipationsbewegung

Karl Heinrich Ulrichs legte vor 150 Jahren auf dem Deutschen Juristentag den Grundstein für die homosexuelle Emanzipation. Anlässlich dieses Jubiläums haben wir uns an Gerhard Hoffmann und Dirk Siegfried gewandt, die Initiatoren der Umbenennung der Einemstraße in die Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße in Berlin.

» Tagesspiegel: Die Linke will die Gender Studies stärken, der Bund lehnt ab

Die Linke kritisiert den geringen Anteil der Gender Studies am Forschungsetat des Bundes – und fordert mehr Solidarität gegen Anfeindungen.

27. August 2017

» Gießener Anzeiger über den CSD: Schrill und nachdenklich

Beim Christopher Street Day in der Gießener Innenstadt dominierte am Samstag die Ausgelassenheit, doch gab es auch Anlass für nachdenkliche Worte und eine Schweigeminute.

» Jüdische Allgemeine seziert AfD: Falsche Freunde

Warum die rechtspopulistische Partei sich besonders um jüdische Wähler bemüht.

» Westfälische Nachrichten über den CSD: Trommeln und Pfeifen für Vielfalt in Münster

Bunt wurde es Samstagmittag am Servatiiplatz und allmählich immer lauter. Die Gruppen für die Christopher Street Day-Demo versammelten sich hier, um dann gemeinsam durch die Innenstadt zu ziehen.

» HNA: Hunderte ziehen beim Christopher-Street-Day durch die Kasseler Innenstadt

Die Ehe für alle war in diesem Jahr das beherrschende Thema beim Christopher Street Day (CSD) in Kassel.

» Weser-Kurier über den CSD Bremen: Ein Umzug für die Vielfalt

23 Jahre lang gab es keinen Christopher Street Day in Bremen – bis gestern: Bei der Demonstration für die Rechte von Homo-, Trans- und Intersexuellen gingen mehr als 5000 Menschen auf die Straße.

» Blick: SVP-Knatsch um Schwulenrechte

Die veralteten Moralvorstellungen der Thurgauer SVPlerin Verena Herzog stossen bei der Gay-SVP auf Unverständnis. Vorstandsmitglied Thomas Fuchs erklärt, warum er trotzdem nicht das Gespräch mit Herzog sucht.

» watson interviewt Bundesrätin Sommaruga zur Ehe für alle: "Da fragt man sich schon: Worauf warten wir eigentlich noch?"

In Bern demonstrierten heute bis zu 10'000 an der "Pride Oest 2017". Bundesrätin Simonetta Sommaruga sprach sich in einer Rede auf dem Bundesplatz für die Ehe für alle aus. Im Interview erklärt sie, warum es diese in der Schweiz noch immer nicht gibt.

» Der Bund über Pride ouest in Bern: "Es geht um Liebe, egal ob homo oder hetero"

Am Samstag versammelten sich Schwule, Lesben und Heteros in der Stadt Bern, um für die Vielfalt der Gesellschaft ein Zeichen zu setzen. Die "Pride ouest" begann farbig und endete politisch.

26. August 2017

» Nina Queer auf Bild.de: Der Hund – des Schwulen liebstes Accessoire

Nina Queer schreibt für BILD.de über ihre geliebten Vierbeiner: Zwei lesbische Hundedamen.

» Süddeutsche.de über das Glockenbachviertel: Unten Bach und oben Charme

Glockenbach- und Gärtnerplatzviertel werden oft verwechselt, gemeinsam sind sie unverwechselbar

» Blick: Remo Käser trifft Drag Queen

Für das BLICK-Unspunnen-Extra taucht Remo Käser in für ihn eine unbekannte Welt. Der Schwinger trifft Drag Queen Vicky Goldfinger.

» stern.de über Promi Big Brother: Am Ende gewinnen immer die Guten

Er fühle sich wie der Junge, der endlich ins Völkerball-Team gewählt wurde, sagt Jens Hilbert nach seinem Sieg bei "Promi Big Brother".

» TV Movie: Jens Hilbert und der neue Umgang mit Homosexualität im Reality-TV

Leb so wie du dich fühlst lautete das Motto der 1. Big Brother-Staffel 2000. Dank Jens Hilberts Promi Big Brother-Sieg ist das Format dort angekommen.