» (29.08.2017) Leo Watch über Homoheiler-Verein: Zweiter Ausschluss gescheitert

Der Leo-Verein bleibt trotz seiner Verbindungen zur Homo-Heiler-Szene weiter freier Träger in der Jugendhilfe. Das beschloss der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung vom 28. August 2017.

29. August 2017

» WAZ: Ehe für alle in Herne ist erst ab November möglich

Gleichgeschlechtliche Paare können in Herne erst ab November heiraten. Grund dafür ist die Software im Standesamt. Bisher gibt es eine Anfrage.

» derStandard.de: Feministisch, schwarz, queer – Podcasts abseits von Verbrechen, Wirtschaft und Geschichte

Die Podcast-Landschaft wird bunter und weiblicher – eine Entwicklung, die eigentlich längst überfällig war

» swissinfo: "Ich fühle mich als Mann und Frau zugleich"

Im Alter von 16 Jahren hat Edward erfahren, dass er intersexuell ist: eine Diagnose, die sein Leben dramatisch veränderte.

» neckar-chronik.de: Stammbesucher beklagen überzogene Kontrollen am Kirchentellinsfurter Baggersee

Lächerliche Kontrollen, konstruierte Verstöße: Stammbesucher halten das Vorgehen der privaten Security am Kirchentellinsfurter Baggersee für überzogen.

» Deutschlandfunk Kultur über Lesben und Schwule bei der Polizei: "Homos gibt es hier nicht"

Diskriminierung ist in Deutschland laut Grundgesetz verboten, auch die Polizei soll Menschen davor schützen. Doch gerade innerhalb der Behörde müssen Lesben, Schwule, Bi-, trans- und intersexuelle Menschen (LSBTI) immer wieder gegen Anfeindungen und für Akzeptanz kämpfen.

» Mallorca Zeitung über Lesben-Festival: Ella wird langsam erwachsen

Das Event geht in die fünfte Runde. Initiatorin Kristin Hansen plant nun auch Sportevents und Reisen

» Süddeutsche.de: Wie viel Aktivismus verträgt der Journalismus?

G-20-Proteste und das Indymedia-Verbot haben diese Frage wieder aktuell gemacht. Doch schon der streitbare Starreporter Egon Erwin Kisch forderte einst Haltung dem Elend der Welt gegenüber.

» shz.de: Propst Lienau-Becker tritt zurück

Lienau-Becker (57) ist bekennender Homosexueller, er lebt seit drei Jahrzehnten mit Heiko Schulze zusammen. "Mein Freund geht in den Ruhestand. Und da er an einer chronischen Krankheit leidet, wird sich seine Lebensqualität zunehmend verschlechtern"

» stern.de über Jens Spahn: Mission Kanzler

Jung, schwul, konservativ. Jens Spahn geht seiner Parteichefin Angela Merkel schwer auf die Nerven. Auf seinem Weg nach ganz oben muss das kein Nachteil werden. Porträt eines Angriffslustigen.

» derStandard.at: 147 Briefe von Informatik-Genius Alan Turing entdeckt

Schriftstücke stammen aus den letzten fünf Jahren des visionären Mathematikers und behandeln unter anderem Fragen der künstlichen Intelligenz

28. August 2017

» RTL über "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel: Wenn die Fernsehrolle plötzlich schwul wird

Für Schauspieler Lars Steinhöfel brechen bei "Unter uns" neue Zeiten an. Seine Rolle Easy Winter wird als erwachsener Mann plötzlich schwul.

» katholisch.de zieht Bilanz der Legislaturperiode: Die "Ehe für alle" als Tiefpunkt

555 Gesetze hat der Bundestag in der zu Ende gehenden Legislaturperiode beschlossen – darunter viele, zu denen sich auch die Kirche positioniert hat. Vor der Bundestagswahl blickt katholisch.de zurück.

» Volksstimme über den CSD Magdeburg: Schrill, bunt, aber klar politisch

Die Schwulen- und Lesbenszene in Magdeburg hat am Sonnabend mit der CSD-Parade ein buntes Zeichen für Gleichberechtigung gesetzt.

» Tilllate: Diese Datingshow bietet mehr als nur Nacktheit

Die MTV-Sendung "Undressed" bringt Fremde zusammen, die sich gegenseitig vor laufender Kamera ausziehen. Trotz des plumpen Konzepts steckt ausnahmsweise ein kleines bisschen mehr dahinter.

» Metal Hammer über Rob Halford: "Das Leben ist zu kurz für Intoleranz."

Rob Halford beklagt zu Recht, dass in vielen Ländern, selbst in westlich-aufgeschlossenen, Homosexuelle immer noch diskriminiert werden.

» LSVD-Interview über Karl Heinrich Ulrichs: Vorkämpfer der homosexuellen Emanzipationsbewegung

Karl Heinrich Ulrichs legte vor 150 Jahren auf dem Deutschen Juristentag den Grundstein für die homosexuelle Emanzipation. Anlässlich dieses Jubiläums haben wir uns an Gerhard Hoffmann und Dirk Siegfried gewandt, die Initiatoren der Umbenennung der Einemstraße in die Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße in Berlin.

» Tagesspiegel: Die Linke will die Gender Studies stärken, der Bund lehnt ab

Die Linke kritisiert den geringen Anteil der Gender Studies am Forschungsetat des Bundes – und fordert mehr Solidarität gegen Anfeindungen.

27. August 2017

» Gießener Anzeiger über den CSD: Schrill und nachdenklich

Beim Christopher Street Day in der Gießener Innenstadt dominierte am Samstag die Ausgelassenheit, doch gab es auch Anlass für nachdenkliche Worte und eine Schweigeminute.

» Jüdische Allgemeine seziert AfD: Falsche Freunde

Warum die rechtspopulistische Partei sich besonders um jüdische Wähler bemüht.