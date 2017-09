Ausgewählter Artikel:

» (01.09.2017) Mannschaft Magazin: Schwul – Ein Wort mit einem schweren Stand

Der Begriff "schwul" beschreibt in der Umgangssprache nicht nur die gleichgeschlechtliche Männerliebe, sondern er wird auch in einem negativen Sinn verwendet: Manchmal als gezielte Beleidigung gegenüber Männern, die nicht dem traditionellen Rollenbild entsprechen, häufig auch einfach als Ausdruck für Unangenehmes. Ersteres ist verwerflich, Letzteres schlicht unnötig.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. September 2017

» Nollendorfblog über das 1Live-"Experiment": WDR-Erklärung verhöhnt Homosexuelle

Es ist ein Skandal, dass ein öffentlich rechtlicher Sender tatsächlich der Meinung ist, das Abfilmen eines selbst inszenierten Unfalles hätte irgendetwas mit Journalismus zu tun. Dass man Homosexuelle für tierversuchartige Experimente missbrauchen kann, die man zu recht keiner anderen Zielgruppe zumuten würde.

» Yahoo Nachrichten: Frechheit – Paar bekommt Rechnung, auf der "Lesben" steht

Im Urlaub in Nordwales und in einer netten Bar wollte Belinda Mulcah mit ihrer Freundin ihren Geburtstag feiern. Nett allerdings war der Abend nur, bis die Rechnung kam. Und das lag nicht am Preis, der darauf stand.

» der Freitag über Jens Spahn: Neue deutsche Härte

Jens Spahn ist hartnäckig, hip, homosexuell. Er steht für eine neue CDU die wieder konservativer werden soll. Wie geht das?

» VICE: Warum diese Künstlerin mit ihrem Umschnalldildo in Berliner Clubs geht

Selin liebt schwule Männer und Schwänze so sehr, dass sie selbst einen trägt. Mit ihren Performances will sie Penisautokraten wie Trump und Putin stürzen.

» Spiegel Online über Transgender im Boxen: Geschlechter-Kampf

Aus dem Box-Promoter Olaf Pollex wird die Box-Promoterin Etchika Pollex – und das Feedback ist ausschließlich positiv. Kein Einzelfall in einem Sport, der toleranter ist, als man glaubt.

» jetzt.de über anschaffende Flüchtlinge: "Das Thema ist sehr tabuisiert und mit Scham behaftet"

Junge Geflüchtete sind besonders gefährdet, in die Sexarbeit zu geraten. Die Streetworkerin Silvia Rupp kümmert sich um sie.

» blu: Kein Kommentar. Eine Art von Hommage an den großen Realsatiriker Jens Riewa

Kann man vielleicht aber auch juristisch gegen vorgehen, Herr Riewa. Würde Erdogan sicher auch tun? Heute entscheidet ein Gericht, ob die Presse über die Homopanik von Tagesschau-Sprecher Riewa berichten darf.

31. August 2017

» Gießener Allgemeine: "Ein Angriff auf alle Schwulen"

Jan Leschhorn und Andre Haase sind nach der Abschlussparty des CSD im MuK überfallen worden. Sie vermuten aus Schwulenhass.

» einplusverbindet über die Kündigung eines Positiven: HIV-Urteil vom 25.08.17 vor dem Arbeitsgericht Würzburg

Eine HIV-Infektion ist kein Kündigungsgrund, denn eine betroffene Person darf auch mit dieser Infektion uneingeschränkt arbeiten, vor allem dann, wenn der/die Betreffende sich in Therapie befindet und die Virenanzahl unter der Nachweisgrenze liegt. Eine von einer HIV-Infektion betroffene Person ist rechtlich nicht verpflichtet, diese Diagnose offen zu legen.

» FAZ: Die "Ehe für alle" frustriert so manchen Standesbeamten

Die Ehe für homosexuelle Paare ist in der Praxis angekommen. Es gibt Schwierigkeiten mit der Software und etliche Ehemänner müssen als Frau geführt werden.

» FAZ über die neue Einteilung der Welt: Hautfarbe, Geschlecht, Nation

Überall Identitäre: Wie links und rechts auf einer Einteilung der Gesellschaft in Menschengruppen bestehen. Und was dabei aus der sozialen Frage wird. Ein Gastbeitrag.

» mädchen.de über "Tote Mädchen lügen nicht": Darsteller outet sich jetzt als homosexuell

Katherine Langford outete sich mit einem Liebeslied an eine ehemalige Freundin

» Mitteldeutsche Zeitung: Umstrittener Verein "Leo" wieder Träger der freien Jugendhilfe

Es gibt keine gerichtsfesten Beweise für Homophobie in der Organisation.

» taz über die Lohnlücke für Homosexuelle: Spekulationen aus der Klischeekiste

Schwule Männer verdienen weniger als Heteros, sagt eine Studie. Ist das ein neuer Pay Gap? Das ist nicht das einzige Problem.

» FR: Homosexualität ist keine Meinung

In Zwei Menschen, zwei Meinungen des WDR-Jugendsenders 1 LIVE wird über Homosexualität diskutiert. Leider hat der Sender nicht kapiert, dass Homosexualität keine Meinung ist. Die Kolumne.

» jetzt.de: Du bist nicht sapiosexuell, du bist lächerlich

Schubladendenken ist out – nur nicht bei Sexualität und sexuellen Orientierungen. Warum ist das so?

» EiE interviewt Eloy de Jong: Regenbogen meint Stolz

Die Initiative interviewt den Sänger zu seiner ersten Single und zu seiner Zeit bei Big Brother.

» inforadio über Berliner Staatsanwältin: Ines Karl hilft Opfern homophober Gewalt

In Deutschland und auch in den Staaten der EU darf niemand wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Dennoch gibt es immer noch Gewalt aus Hass, weil jemand schwul oder lesbisch ist. Ansprechpartner für die Opfer gibt es bei der Polizei schon seit Anfang der 90er Jahre, bei der Staatsanwaltschaft hingegen erst seit 2012. Ines Karl ist eine solche Ansprechpartnerin. Die Oberstaatsanwältin steht gemeinsam mit ihrem Kollegen Staatsanwalt Markus Oswald Opfern homophober Gewalt zur Seite. Wolf Siebert hat mit ihr gesprochen.

» evangelisch.de: Trans hat mit Transzendenz zu tun

Mark ist transsexuell. Er sagt: "Trans hat mit Transzendenz zu tun." Warum das so ist, erklärt er mir in einem Gespräch mit ihm.