03. September 2017

» Stuttgarter Zeitung über Stadtdekan zu Homo-Trauungen: Schwesig sagt Ja

Die Landessynode will im November im Hospitalhof über Segnung homosexueller Paare entscheiden. Schon jetzt positioniert sich Stadtdekan Søren Schwesig mit einem eindeutigen Ja zur Homo-Ehe.

» Welt über Streit um Ehe für alle in Australien: "Stoppt die Schwuchteln"

Die Australier sollen über die Ehe für alle abstimmen. Christlich-konservative Gruppen reagieren mit einer aggressiven Kampagne. Aber auch homosexuelle Aktivisten kämpfen gegen das geplante Referendum.

» bento: Ich bin Transgender – 5 Tipps, wie du mein Leben leichter machen würdest

Als Cis-Mensch warst du vermutlich noch nie in einer Situation, in der du deinem Gegenüber dein Geschlecht erklären musstest.

» Stuttgarter Nachrichten: MCC-Mitglieder aus vielen Ländern tauschen sich aus

Am Wochenende hat die Metropolitan Community Church (MCC) mit ihrem Europa-Netzwerktreffen in Filderstadt Halt gemacht.

» NZZ am Sonntag interviewt Jens Spahn: "Konservative stehen zur eigenen Kultur"

Die deutsche CDU liefert Gerhard Pfister ein Vorbild: Jens Spahn.

02. September 2017

» Tagesspiegel zur Ehe für alle: Noch mehr Ungerechtigkeit – jetzt auch für Homosexuelle

Die Ehe für alle schreibt das Ehegattensplitting fort, das ein überkommenes Paarmodell subventioniert. Richtiger wäre es, Kinder zu subventionieren. Aber das war der Politik zu kompliziert. Ein Zwischenruf

» Evangelisches Sonntagsblatt interviewt transsexuelle Pfarrerin: Eine Variante der Schöpfung

Dorothea Zwölfer hieß einmal Andreas Zwölfer. Andreas heiratete seine Frau Claudia. Beide studierten dann in München Theologie und arbeiteten seitdem als Pfarrer bzw. Pfarrerin. Aber irgendetwas fühlte sich nicht richtig an. Heute ist Andreas amtlich und medizinisch Dorothea und ist in den Kirchengemeinden Mühlhausen und Weingartsgreuth als Pfarrerin tätig. Der Werdegang war ein steiniger und nicht immer einfach, denn Dorothea Zwölfer ist eine Frau mit transsexueller Biografie". Was das ist und was es bedeute, erzählt sie Inge Wollschläger im Interview.

» Allgemeine Zeitung: Mainzer Bundestagskandidaten diskutieren über Akzeptanz und Rechte von Lesben und Schwulen

Joachim Schulte vom Verein Queernet Rheinland-Pfalz stellte die gute Nachricht an den Anfang: "Mit der Öffnung der Ehe für alle ist ein Meilenstein erreicht." Ein Meilenstein, den viele in der LSBTI-Gemeinschaft – wie Lesben, Schwule, sowie bisexuelle, transsexuelle und intersexuelle Menschen verkürzt genannt werden – lange Zeit nicht für möglich gehalten hätten. Doch dann schickte der Moderator vor Beginn der Podiumsdiskussion auch gleich die schlechte Nachricht hinterher: "Es ist noch längst nicht alles erreicht."

» rbb24: Tempelhof-Schöneberg stellt Queer-Beauftragte vor

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat am Freitag die erste "Queer-Beauftragte" Berlins offiziell vorgestellt. Svetlana Linberg soll künftig Ansprechpartnerin sowohl für homo- und bisexuelle, trans- und intersexuelle Menschen als auch für die Bezirksverwaltung sein, wie Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) erklärte

» Westfalenpost: Lars Lienen als schrille Diva

Viel Beifall erhielt der Düsseldorfer Schauspieler Lars Lienen für seinen Auftritt als schrille Diva in der Komödie Ein Käfig voller Narren.

» Die Presse: Vermittler aufgeklärter Sexualität

Für Fragen rund um Liebe, Gefühle, Fortpflanzung und Erotik eine adäquate Sprache zu entwickeln und Klienten mit ihren Problemen zu begleiten: Das ist das Ziel von sexueller Bildung.

» Augsburger Allgemeine über Karl-Heinz Brunner: Gleichberechtigung ist der rote Faden

Karl-Heinz Brunner ist mit seinen ersten vier Jahren im Bundestag sehr zufrieden, für den Fall seiner Wiederwahl hat er sich noch einiges vorgenommen.

» Laurie Penny in der Welt: Die Bitch-Doktrin

Gegen den neuen weißen Nationalismus und seine Sugardaddys hilft nur eins: ein renitentes Miststück zu sein.

» Pforzheimer Zeitung: Sven Wolf ist bei Badens Fußballern Beauftragter für Homosexualität

Es ist noch gar nicht so lange her, da wäre es für eine Organisation wie den Badischen Fußball-Verband (BFV) undenkbar gewesen, einen eigenen Ansprechpartner für Homosexualität zu installieren. Seit einigen Jahren aber gibt es diesen Posten. Seit dem September 2013 heißt der BFV-Beauftragte Sven Wolf. PZ-Redakteur Udo Koller hat sich mit dem 37-Jährigen getroffen.

01. September 2017

» Nollendorfblog über das 1Live-"Experiment": WDR-Erklärung verhöhnt Homosexuelle

Es ist ein Skandal, dass ein öffentlich rechtlicher Sender tatsächlich der Meinung ist, das Abfilmen eines selbst inszenierten Unfalles hätte irgendetwas mit Journalismus zu tun. Dass man Homosexuelle für tierversuchartige Experimente missbrauchen kann, die man zu recht keiner anderen Zielgruppe zumuten würde.

» Yahoo Nachrichten: Frechheit – Paar bekommt Rechnung, auf der "Lesben" steht

Im Urlaub in Nordwales und in einer netten Bar wollte Belinda Mulcah mit ihrer Freundin ihren Geburtstag feiern. Nett allerdings war der Abend nur, bis die Rechnung kam. Und das lag nicht am Preis, der darauf stand.

» der Freitag über Jens Spahn: Neue deutsche Härte

Jens Spahn ist hartnäckig, hip, homosexuell. Er steht für eine neue CDU die wieder konservativer werden soll. Wie geht das?

» VICE: Warum diese Künstlerin mit ihrem Umschnalldildo in Berliner Clubs geht

Selin liebt schwule Männer und Schwänze so sehr, dass sie selbst einen trägt. Mit ihren Performances will sie Penisautokraten wie Trump und Putin stürzen.

» Mannschaft Magazin: Schwul – Ein Wort mit einem schweren Stand

Der Begriff "schwul" beschreibt in der Umgangssprache nicht nur die gleichgeschlechtliche Männerliebe, sondern er wird auch in einem negativen Sinn verwendet: Manchmal als gezielte Beleidigung gegenüber Männern, die nicht dem traditionellen Rollenbild entsprechen, häufig auch einfach als Ausdruck für Unangenehmes. Ersteres ist verwerflich, Letzteres schlicht unnötig.