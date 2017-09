Ausgewählter Artikel:

» (05.09.2017) Volksstimme über Regenbogenbinde im Handball: Der Kapitän setzt ein Zeichen

Christian O'Sullivan setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Der 26-Jährige vom SC Magdeburg trägt die Kapitänsbinde in den Regenbogenfarben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. September 2017

» Frankfurter Rundschau über die Demo für alle: Der Bus des Grauens

Die Demo für alle will ab Mittwoch mit einem Bus der Meinungsfreiheit durch Deutschland touren. Ihr Hauptanliegen: Ehe für alle wieder rückgängig machen. Ein Kommentar. S.a.: "Demo für alle" will mit Hass-Bus durch Deutschland touren (01.09.2017)

» MDR über moderne Reproduktionsmedizin: Es geht auch ohne Mann

Frauen können heute Kinder bekommen, ohne mit einem Mann in Beziehung leben zu müssen – eine Errungenschaft der modernen Reproduktionsmedizin. Doch was bedeutet das für Beziehungen, für Männer- und Frauenbilder?

» ZEITjUNG: Lass uns Händchen halten, Brudi!

Hast du schon einmal mit deinem besten Kumpel gekuschelt? Unser Autor fragt sich, wieso Nähe zwischen Freunden immer gleich als unmännlich dargestellt wird.

» Thüringer Allgemeine: Ein Theater um die Ehe für alle

Schauspiel bei Kuhbrückenfest in Heroldishausen. Viele junge Leute kommen in 200-Einwohner-Gemeinde zurück. Baugebiet geplant

» blu: Wie reagieren, wenn du fälschlich geoutet wirst?

Ein Tagesschau-Sprecher verklagt Medien – ein Teenie-Star sagt, es sei doch egal. 5 großartige Wege mit einer unpassenden Annahme zu deiner sexuellen Orientierung umzugehen. Aufgezeigt vom unserem psychologischen Sexologen Dr. Stefan Hölscher.

» Telepolis: Sind wir nicht alle ein bisschen queer?

Laktoseintoleranz war gestern. Wer heute etwas auf sich hält, weiß mit einer sexuellen Identität zu glänzen, die nur wenige haben. Die Moden wechseln, was bleibt ist die verzweifelte Suche nach Identität in einer durchökonomisierten Gesellschaft

04. September 2017

» Pink Channel interviewt unseren Anwalt Niko Härting zum Widerspruch gegen die Einstweilige Verfügung von Jens Riewa

Das Onlinemagazin Queer.de wurde von Jens Riewa (Nachrichtensprecher bei der Tagesschau) aufgefordert, einige Passagen über ihn nicht mehr weiterhin zu verbreiten. Am 1.9.2017 beriet darüber die Pressekammer des Landgerichts Hamburg.

» Freie Presse über schwulen Diakon: Prophet ohne Bart

Mit einem Coming out als Homosexueller löste Jens Ullrich im Erzgebirge ein Beben aus, denn er ist Diakon. Ein Großteil der Jugend steht voll hinter dem Mann, der im Kirchenbezirk Aue die Jugendarbeit koordiniert. Manche Gemeinde sieht ihn aber als nicht mehr tragbar und verbot ihm zu predigen. Die Landeskirche will ihm helfen – steckt aber im Dilemma. S.a.: Sachsen: Kirchengemeinden verhängen Schwulenverbot (11.08.2017)

» Renate Künast auf Focus Online: Trotz Ehe für alle – Wir haben in der Gesellschaft noch einen weiten Weg zu gehen

Am 24. September wird der Bundestag gewählt. FOCUS Online bietet bis dahin ein Debatten-Forum zu aktuellen und grundsätzlichen Fragen. Es schreiben bekannte Namen der deutschen Politik. Heute: Renate Künast (Grüne), ehemalige Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und heute Vorsitzende im Ausschuss Recht und Verbraucherschutz.

» Tilllate: Keine Angst vor Schwuchteln, Schlampen und Pussys

Wenn politische Korrektheit nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt, sollte man vielleicht einen anderen Approach wagen, findet unser Autor. Positive Konnotation statt gezwungener Selbstzensur.

» tz: Gewalt gegen Homosexuelle nimmt zu

Vor dreieinhalb Monaten wurde Gregor P. in München zusammengeschlagen – weil er schwul ist. Kein Einzelfall: Die Zahl homophober Straftaten in Bayern hat zugenommen.

» RP Online: Ehe für alle beschäftigt viele Haaner

Abgeordnete Michaela Noll und Pfarrer Nieswandt diskutierten über die gleichgeschlechtliche Ehe.

» TAG24: Verheimlicht Melina Sophie ihren Fans eine feste Freundin?

In ihrem neuesten Video beantwortet Melina Sophie die am häufigsten gestellten Fragen ihrer Fans. Dabei lüftet sie auch ein lange gehütetes Geheimnis.

» neues deutschland: Tour für Toleranz gestartet

Mit einer Bustour unter dem Motto "Brandenburg bleibt bunt" werben der Landesverband Andersartig und das Jugendnetzwerk Lambda für Respekt und Akzeptanz.

» NOZ über Theaterfestival "Spieltriebe": Gender- und Generationengespräch

Im Rahmen des Osnabrücker "Spieltriebe"-Theaterfestivals erörterte ein Gender- und Generationengespräch den spielerischen Umgang mit Geschlechterrollen.

» Tagesschau-Video: Gedenken in Buchenwald an Homosexuellen-Verfolgung in NS-Zeit

Nach Schätzungen wurden mehr als 10.000 Männer wegen ihrer Homosexualität in Konzentrationslagern gefangen gehalten.

03. September 2017

» Stuttgarter Zeitung über Stadtdekan zu Homo-Trauungen: Schwesig sagt Ja

Die Landessynode will im November im Hospitalhof über Segnung homosexueller Paare entscheiden. Schon jetzt positioniert sich Stadtdekan Søren Schwesig mit einem eindeutigen Ja zur Homo-Ehe.

» Welt über Streit um Ehe für alle in Australien: "Stoppt die Schwuchteln"

Die Australier sollen über die Ehe für alle abstimmen. Christlich-konservative Gruppen reagieren mit einer aggressiven Kampagne. Aber auch homosexuelle Aktivisten kämpfen gegen das geplante Referendum.

» bento: Ich bin Transgender – 5 Tipps, wie du mein Leben leichter machen würdest

Als Cis-Mensch warst du vermutlich noch nie in einer Situation, in der du deinem Gegenüber dein Geschlecht erklären musstest.