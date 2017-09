Ausgewählter Artikel:

» (06.09.2017) evangelisch über schwulen Schüler: Tims Mut

Tim ist nicht der erste homosexuelle Junge, der auf der Klassenfahrt ein Zimmer mit seinen Freundinnen teilen will. Aber Tim ist der erste, der öffentlich darum kämpft es zu dürfen. Das ist nicht nur sehr mutig, sondern auch sehr richtig, denn es ist an der Zeit einzusehen: Die generelle Geschlechtertrennung bei der Zimmerverteilung ist falsch.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. September 2017

» evangelisch über schwulen Schüler: Tims Mut

Tim ist nicht der erste homosexuelle Junge, der auf der Klassenfahrt ein Zimmer mit seinen Freundinnen teilen will. Aber Tim ist der erste, der öffentlich darum kämpft es zu dürfen. Das ist nicht nur sehr mutig, sondern auch sehr richtig, denn es ist an der Zeit einzusehen: Die generelle Geschlechtertrennung bei der Zimmerverteilung ist falsch.

» inforadio über die Ehe für alle: Taiwan schreitet voran

Bei der Legalisierung von gleichgeschlechtlichen Ehen liegt Taiwan ganz vorn in Asien. In keinem anderen asiatischem Land ist die Bewegung der Lesben und Schwulen so aktiv wie dort. Dass in Taiwan die "Ehe für alle" bald Wirklichkeit wird, hängt mit einem Spruch des Verfassungsgerichts aus dem Mai des Jahres zusammen. Die Betroffenen sind zwar begeistert, doch der Widerstand der Kirchen und die konfuzianische Tradition machen vielen das Leben schwer, wie unser Korrespondent Jürgen Hanefeld berichtet.

» Aargauer Zeitung: Das erste LGBT-Kulturfestival der Schweiz findet im Fricktal statt

Am Festival für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender stehen Extra-Sicherheitskräfte auf Abruf bereit ab dem 500. Besuchern wird das Gelände gesperrt.

» Berliner Kurier: Bald gibt's Standesbeamte für alle

Die "Ehe für alle" ist beschlossen. Ab 1. Oktober können homosexuelle Paare endlich vor den Traualtar treten. Doch viele Standesämter sind auf den drohenden Ehe-Marathon nicht vorbereitet. Mehr Standesbeamte werden gebraucht – ein Crashkurs soll helfen.

» Südwest Presse über schwulen Bürgermeister: Sven Kneipp ist Alleinkandidat

Sven Kneipp ist der einzige Kandidat am 24. September in Merklingen. Gemeinde sei ein lebendiger, quirlieger und bestens aufgestellter Ort.

» Spiegel Online: Wie Australiens Regierung die Ehe für alle vermurkst

In Australien dürfen gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten. Vor einer möglichen Gesetzesänderung will Premier Turnbull die Bevölkerung befragen. Doch das ist heftig umstritten – der Streit landet nun vor Gericht.

» Zeit Online: Das Ehe-für-Alle-Update

Berichte, wonach die Standesämter nicht auf gleichgeschlechtliche Ehen vorbereitet seien, weil ihre Software das nicht vorsehe, sind falsch. Sagen die Entwickler.

05. September 2017

» i-d.vice: L'Oreal feuert Trans-Model nach Anti-Rassismus-Kommentar

Mit Vielfalt werben, aber bitte immer schön unpolitisch.

» taz-Nachruf auf Eddi Stapel: Der Erfinder der "Ehe für alle" ist tot

Eddi Stapel war Schwulenaktivist der ersten Stunde in der DDR. Dann gründete er den gesamtdeutschen Schwulenverband, den heutigen LSVD.

» Frankfurter Rundschau über die Demo für alle: Der Bus des Grauens

Die Demo für alle will ab Mittwoch mit einem Bus der Meinungsfreiheit durch Deutschland touren. Ihr Hauptanliegen: Ehe für alle wieder rückgängig machen. Ein Kommentar. S.a.: "Demo für alle" will mit Hass-Bus durch Deutschland touren (01.09.2017)

» Volksstimme über Regenbogenbinde im Handball: Der Kapitän setzt ein Zeichen

Christian O'Sullivan setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Der 26-Jährige vom SC Magdeburg trägt die Kapitänsbinde in den Regenbogenfarben.

» MDR über moderne Reproduktionsmedizin: Es geht auch ohne Mann

Frauen können heute Kinder bekommen, ohne mit einem Mann in Beziehung leben zu müssen – eine Errungenschaft der modernen Reproduktionsmedizin. Doch was bedeutet das für Beziehungen, für Männer- und Frauenbilder?

» ZEITjUNG: Lass uns Händchen halten, Brudi!

Hast du schon einmal mit deinem besten Kumpel gekuschelt? Unser Autor fragt sich, wieso Nähe zwischen Freunden immer gleich als unmännlich dargestellt wird.

» Thüringer Allgemeine: Ein Theater um die Ehe für alle

Schauspiel bei Kuhbrückenfest in Heroldishausen. Viele junge Leute kommen in 200-Einwohner-Gemeinde zurück. Baugebiet geplant

» blu: Wie reagieren, wenn du fälschlich geoutet wirst?

Ein Tagesschau-Sprecher verklagt Medien – ein Teenie-Star sagt, es sei doch egal. 5 großartige Wege mit einer unpassenden Annahme zu deiner sexuellen Orientierung umzugehen. Aufgezeigt vom unserem psychologischen Sexologen Dr. Stefan Hölscher.

» Telepolis: Sind wir nicht alle ein bisschen queer?

Laktoseintoleranz war gestern. Wer heute etwas auf sich hält, weiß mit einer sexuellen Identität zu glänzen, die nur wenige haben. Die Moden wechseln, was bleibt ist die verzweifelte Suche nach Identität in einer durchökonomisierten Gesellschaft

04. September 2017

» Pink Channel interviewt unseren Anwalt Niko Härting zum Widerspruch gegen die Einstweilige Verfügung von Jens Riewa

Das Onlinemagazin Queer.de wurde von Jens Riewa (Nachrichtensprecher bei der Tagesschau) aufgefordert, einige Passagen über ihn nicht mehr weiterhin zu verbreiten. Am 1.9.2017 beriet darüber die Pressekammer des Landgerichts Hamburg.

» Freie Presse über schwulen Diakon: Prophet ohne Bart

Mit einem Coming out als Homosexueller löste Jens Ullrich im Erzgebirge ein Beben aus, denn er ist Diakon. Ein Großteil der Jugend steht voll hinter dem Mann, der im Kirchenbezirk Aue die Jugendarbeit koordiniert. Manche Gemeinde sieht ihn aber als nicht mehr tragbar und verbot ihm zu predigen. Die Landeskirche will ihm helfen – steckt aber im Dilemma. S.a.: Sachsen: Kirchengemeinden verhängen Schwulenverbot (11.08.2017)

» Renate Künast auf Focus Online: Trotz Ehe für alle – Wir haben in der Gesellschaft noch einen weiten Weg zu gehen

Am 24. September wird der Bundestag gewählt. FOCUS Online bietet bis dahin ein Debatten-Forum zu aktuellen und grundsätzlichen Fragen. Es schreiben bekannte Namen der deutschen Politik. Heute: Renate Künast (Grüne), ehemalige Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und heute Vorsitzende im Ausschuss Recht und Verbraucherschutz.

» Tilllate: Keine Angst vor Schwuchteln, Schlampen und Pussys

Wenn politische Korrektheit nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt, sollte man vielleicht einen anderen Approach wagen, findet unser Autor. Positive Konnotation statt gezwungener Selbstzensur.