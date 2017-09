Ausgewählter Artikel:

» (08.09.2017) Deutschlandfunk über 100 Jahre queere Musik: David Bowie hat mich schwul gemacht

Von Tony Jackson, über Claire Waldoff bis zu Lady Gaga: Der britische Kulturhistoriker Darryl Bullock beschreibt im Buch "David Bowie Made Me Gay" die Geschichte der queeren Popmusik. Man stoße auf viele Künstlerinnen und Künstler, die man vorher nicht kannte, sagte Musikkritiker Jens Balzer im Dlf.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. September 2017

» Poppen.de über Bisexualität: Auswertung unserer Umfrage

Mehr als 12.000 Mitglieder haben sich an unserer Umfrage zum Thema Bisexualität beteiligt. Und die Ergebnisse sind wirklich interessant.

» Gay.de: Wie es ist, einen schwulen Zwillingsbruder zu haben, wenn du selbst schwul bist

Oliver und Daniel sind eineiige Zwillinge, beste Freunde – und schwul. Zwei Gay Twins im Interview.

» Thüringer Alllgemeine über neuen Praunheim-Film: Heiße Liebesbriefe unter Männern

Rosa von Praunheim hat soeben in Weimar und Gotha sein Dokudrama über Homoerotik in der Goethezeit abgedreht.

» Schweizer Illustrierte: Frau Kelle, wie wären Sie als lesbisches Muttertier?

Bestsellerautorin Birgit Kelle plädiert in ihrem neusten Buch "Muttertier" erneut für eine klassische Rollenverteilung. Zudem wettert die vierfache Mutter gegen Feminismus und Regenbogenfamilien. Höchste Zeit für ein paar offene Worte, findet Familienbloggerin Sandra. C.

» bento: Die Schweiz hat jetzt ein queeres Festival. Und wir feiern das!

Das lila. in Wittnau

» Mallorca Zeitung: Das Casal Solleric auf Mallorca würdigt Homosexuelle

Andrés Senra zeigt derzeit ein minimalistisches Kunstwerk. Es ist der Auftakt für eine Reihe sozialkritischer Ausstellungen

» NZZ: Kate Millett gestorben

1970 wurde sie mit dem Buch "Sexual Politics" auf einen Schlag zur Theoretikerin der Frauenbewegung. Nun ist Kate Millett 82-jährig gestorben.

» ze.tt: Dieser Mann weinte im Jobinterview – und bekam die Stelle trotzdem

Boon Cutter verließ sein Heimatland zum ersten Mal in seinem Leben, um in die USA zu fliegen. Sein Jobinterview dort verlief anders, als er es erwartet hätte.

» B.Z. Berlin: Klassenfahrt-Streit beendet – Schwuler Schüler bleibt zu Hause

Mit Hilfe einer Online-Petition machte der 15-Jährige auf sein Anliegen aufmerksam. Trotz gewaltigen Medienechos: Der Schuldirektor blieb hart.

» Die Rheinpfalz: Protestantischer Pfarrer heiratet Partner

Der Beschluss des Bundestags, die sogenannte Ehe für alle zu ermöglichen, sorgte im Juni für heftige Diskussionen. Gerade in kirchlichen Kreisen stößt das Vorhaben teils auf heftige Ablehnung. Einer, der sich demnächst traut und einen Mann heiratet, ist David Gippner. Er ist protestantischer Pfarrer in Waldfischbach-Burgalben.

07. September 2017

» Tages-Anzeiger: Stricher schlagen Barbetreiber fast tot

Zwei junge Rumänen haben im Zürcher Niederdorf den Geschäftsführer des Schwulen-Clubs Dynasty zum Krüppel geschlagen. Jetzt müssen sie neun Jahre ins Gefängnis.

» Volker Beck antwortet Hans-Jürgen Papier im Tagesspiegel: Es geht um Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit

Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht argumentiert, die Ehe für Alle sei nicht verfassungsgemäß. Eine Entgegnung von Volker Beck (Grüne). S.a.: Ex-Verfassungsrichter: Grundgesetz enthält Ehe-Verbot für Schwule und Lesben (05.09.2017)

» Allgemeine Zeitung: Rund 30 Bürger demonstrieren am Königsberg für Akzeptanz des Treffs für Homosexuelle

Uelzen. Den über 30 friedlichen Demonstranten, die sich am Dienstagabend zu einer Kundgebung getroffen haben, ging es nicht darum, die Homosexuellen im Treff am Kö willkommen zu heißen. S.a.: Uelzen: Anwohner empört über Gruppenabend für Schwule und Lesben (25.08.2017)

» ZEITmagazin: Und jetzt alle: Ich bin Homoist!

Heute möchte jeder gerne Feminist sein, aber wie nennt man Menschen, die Homosexuelle unterstützen? "Heterosexuelle Verbündete" taugt so gar nicht als Kampfwort.

» Deutschlandfunk über lesbische Frauen in Tunesien "Meine Familie weiß das nicht"

Sie werden weggesperrt, beleidigt oder erpresst: lesbische Frauen in Tunesien. Dennoch gibt es einige unter ihnen, die sich nicht länger verstecken wollen, sondern für ihre Rechte kämpfen – unter anderem mit einem Festival für feministische Kunst mitten in Tunis.

» idowa: Aus Pfarrer Andreas wurde Pfarrerin Dorothea

Einst war Andreas Zwölfer in der Pfarrei Reisbach-Frontenhausen (Kreis Dingolfing-Landau) als Pfarrer tätig. Doch Andreas Zwölfer ist Vergangenheit. Aus ihm wurde mittlerweile Dorothea Zwölfer.

» 20 Minuten: Tüüschli-Sex ist für manche völlig normal

Sex gegen Geld oder ein Dach über dem Kopf: Eine Studie zeigt, dass sich gewisse junge Menschen zu sexuellen Handlungen verpflichtet fühlen.

» Main-Post über die Diagnose HIV: "Ich oute mich ganz bewusst"

Der Würzburger Alexander Götz kämpft gegen die Diskriminierung von Menschen mit HIV. Seine Selbsthilfegruppe trifft sich am 18. September zum ersten Mal.

» Deutschlandfunk: "Auch Atheisten wollen Werte"

Konfessionslose haben eine "sehr hohe Wertorientierung". Das ist ein erstes Ergebnis einer internationalen Studie. Humanisten und Atheisten wollten "nicht einfach so dahinleben", sagte die Psychologin und Studienleiterin Tatjana Schnell im Dlf. Den meisten gehe es vor allem um eine humanistische und menschenfreundliche Haltung.