» (09.09.2017) Allgemeine Zeitung über Eduard Stapel: "Er war ein großes Vorbild"

Der Tod von Eduard (Eddi) Stapel hat landes- und bundesweit Anteilnahme gefunden. Der Bürgerrechtler, Vorkämpfer der DDR-Schwulenbewegung und Mitbegründer von Bündnis90/Die Grünen in Sachsen-Anhalt war am Sonntag, 3. September, in seinem Geburtsort Bismark verstorbe. S.a.: Ein großer Bürgerrechtler: Trauer um Eduard Stapel (05.09.2017)

09. September 2017

» taz über Alice Weidel: Die neue Rechte

Sie ist lesbisch, wirtschaftsliberal, beruflich international aufgestellt und Spitzenkandidatin der AfD. Wie passt das zusammen?

» Welt über L'Oréal: Diversity ja, aber bitte nicht zu viel davon - oder was?

Die Kosmetikfirma L'Oréal hatte als erste schwarze Markenbotschafterin das Transgender-Model Munroe Bergdorf engagiert. Die veröffentlicht einen kritischen Facebook-Eintrag – und wird deshalb wieder gefeuert.

» Baden TV: Demo gegen Ehe für alle vor Verfassungsgericht

Mit dem sogenannten "Bus der Meinungsfreiheit" tourt das Aktionsbündnis "Demo für alle" aktuell durch Deutschland. Unter anderem mit dem Ziel, die Ehe für alle wieder rückgängig zu machen. Heute machten die Aktivisten mit ihrem Bus Halt vor dem Karlsruher Verfassungsgericht – und bekam vor Ort Pfiffe von den Gegendemonstranten zu hören.

» der Freitag interviewt Laurie Penny: "Nicht nur wütend"

Dass der Kampf gegen Diskriminierung kein Nebenschauplatz, sondern Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft ist, ist ihre Grundüberzeugung . Wir haben uns mit Laurie Penny über den Aufstieg der extremen Rechten, Sexismus, Wut und Hass unterhalten. Und über ihr neues Buch Bitch Doktrin, das nächste Woche auf Deutsch erscheint.

» schwäbische über Laura Halding-Hoppenheit: Rastlos im Kampf für die Schwachen

Sie ist die schillerndste Kandidatin für den Bundestag im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen: Laura Halding-Hoppenheit von der Linken.

» Spiegel Online: Mutter von Jay-Z spricht über ihr Coming-out

Jahrelang verschwieg die Mutter von Rapper Jay-Z ihre Homosexualität. Dann outete sie sich. Nun sprach sie über die Reaktion ihres Sohnes.

» Hannoversche Allgemeine Zeitung: Was heißt schon Geschlecht?

"Ich Tarzan, du Jane" – die Zeiten sind vorbei, in denen das biologische Geschlecht eines Menschen unverrückbar seine Identität bestimmte. Doch um die Anerkennung von Vielfalt und vermeintlichen "Genderwahn" tobt auf einmal wieder ein Kulturkampf.

08. September 2017

» FAZ-Nachruf auf Pierre Bergé: Das Schicksal gewendet

Er war Modeunternehmer, Kunstsammler, Mäzen und der Partner von Yves Saint Laurent. Jetzt ist Pierre Bergé im Alter von 86 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

» Süddeutsche.de über Michael Adam: Der Popstar der Bayern-SPD tritt ab

Kometenhafter Aufstieg, Rampenlicht, Sex-Skandal: Wegen Michael Adam schaute die ganze Republik auf Regen. Nun will der Landrat raus aus dem "Käfig" Politik. S.a.: Michael Adam tritt nicht mehr zur Landratswahl an (17.03.2017)

» Stuttgarter Nachrichten: Schluss mit dem Sex am Baggersee

Eine schnelle Nummer am Parkplatz, Swingergelage am Ufer: der Kirchentellinsfurter Baggersee ist ein Treffpunkt für Freiluftsex. Eine neue Polizeiverordnung soll das Treiben beenden. Zum Leid von Stammgästen sind auch Hunde und FKK verboten.

» Tagesspiegel über homosexuelle Syrer: Der lange Arm der Tradition

Oft leben homosexuelle Syrer*innen auch in Deutschland versteckt aus Angst vor der Reaktion ihrer Familien und ihrer arabischen Freunde.

» Poppen.de über Bisexualität: Auswertung unserer Umfrage

Mehr als 12.000 Mitglieder haben sich an unserer Umfrage zum Thema Bisexualität beteiligt. Und die Ergebnisse sind wirklich interessant.

» Gay.de: Wie es ist, einen schwulen Zwillingsbruder zu haben, wenn du selbst schwul bist

Oliver und Daniel sind eineiige Zwillinge, beste Freunde – und schwul. Zwei Gay Twins im Interview.

» Thüringer Alllgemeine über neuen Praunheim-Film: Heiße Liebesbriefe unter Männern

Rosa von Praunheim hat soeben in Weimar und Gotha sein Dokudrama über Homoerotik in der Goethezeit abgedreht.

» Schweizer Illustrierte: Frau Kelle, wie wären Sie als lesbisches Muttertier?

Bestsellerautorin Birgit Kelle plädiert in ihrem neusten Buch "Muttertier" erneut für eine klassische Rollenverteilung. Zudem wettert die vierfache Mutter gegen Feminismus und Regenbogenfamilien. Höchste Zeit für ein paar offene Worte, findet Familienbloggerin Sandra. C.

» bento: Die Schweiz hat jetzt ein queeres Festival. Und wir feiern das!

Das lila. in Wittnau

» Deutschlandfunk über 100 Jahre queere Musik: David Bowie hat mich schwul gemacht

Von Tony Jackson, über Claire Waldoff bis zu Lady Gaga: Der britische Kulturhistoriker Darryl Bullock beschreibt im Buch "David Bowie Made Me Gay" die Geschichte der queeren Popmusik. Man stoße auf viele Künstlerinnen und Künstler, die man vorher nicht kannte, sagte Musikkritiker Jens Balzer im Dlf.

» Mallorca Zeitung: Das Casal Solleric auf Mallorca würdigt Homosexuelle

Andrés Senra zeigt derzeit ein minimalistisches Kunstwerk. Es ist der Auftakt für eine Reihe sozialkritischer Ausstellungen

» NZZ: Kate Millett gestorben

1970 wurde sie mit dem Buch "Sexual Politics" auf einen Schlag zur Theoretikerin der Frauenbewegung. Nun ist Kate Millett 82-jährig gestorben.