Ausgewählter Artikel:

» (11.09.2017) SRF über geflüchtete Lesbe aus der Ukraine: Das Schweigen der Frauen

Olga ist 31 Jahre alt, Ukrainerin und lesbisch. Sie bricht das Schweigen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. September 2017

» bento: Wen soll ich wählen, wenn ich als Trans*mensch endlich ein normales Leben führen will?

In unserer Reihe "Wen soll ich wählen, wenn ...?" greifen wir uns deshalb jeweils ein Thema heraus, das vielen Menschen am Herz liegt und sehen uns die Wahlprogramme von CDU/CSU, SPD, den Grünen, der Linken, der FDP und der AfD ganz konkret dazu an.

» Focus Online über Transsexuelle: Mein Leben als Mann war wie ein Straflager

Innerlich fühlte Stefan schon immer wie eine Frau. Seit einem Jahr hat sich auch das Aussehen gewandelt und aus Stefan wurde Sabine. Was dafür alles nötig war und wie ihre Umwelt auf die Umwandlung reagierte.

» Focus Online über Essens schwulen Straßenstrich: Einsatz in der Dunkelheit für das Nachtfalke-Team

Noch vor wenigen Jahren gab es in Essen drei Gaststätten im Bahnhofsumfeld, die als Treffpunkte zwischen Strichjungen und Freiern bekannt waren. Doch das Aussterben der Kneipenkultur machte auch vor diesen nicht Halt und so blieb keine einzige erhalten.

» Welt über Islam-Konvertit: Muslim und schwul

Christian Hermann ist homosexuell und Islam-Konvertit. Als ich auf dem Gebetsteppich stand, war Gott da.

» RP Online: Bischof stellt sich vor liberale Schützen

Der Aachener Bischof Helmut Dieser unterstützt die katholischen Schützenbruderschaften in ihrem Öffnungsprozess gegenüber Muslimen und Homosexuellen.

» Telepolis: Die Phrenologie kehrt im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz zurück

Wissenschaftler glauben, dass mit einem trainierten künstlichen neuronalen Netzwerk die sexuelle Orientierung von Menschen aus deren Gesichtern abgelesen werden kann. S.a.: Forscher entwickeln Gaydar-Software (08.09.2017)

» bz Basel: Was bedeutet es für Kinder, in Regenbogen-Familien aufzuwachsen?

Die Ehe für Alle wird kommen. Was bedeutet es für Kinder, in Regenbogen-Familien aufzuwachsen? Das nächste "Basel im Gespräch" widmet sich am Dienstag unter anderem dieser Frage.

» SRF über geflüchtete Lesbe aus der Ukraine: Das Schweigen der Frauen

Olga ist 31 Jahre alt, Ukrainerin und lesbisch. Sie bricht das Schweigen.

» bento: Lesbische Filme für jede Lebenslage

Hier findet ihr eine Liste mit lesbischen Filmen für jede Lebenslage.

10. September 2017

» Auf bento erzählen 6 Menschen von ihren queeren Momenten: "Wir sind richtig, so wie wir sind"

Bunte Wimpel, liebevoll gestaltete Zelte und grünes Wiesenidyll: Das ist das lila., ein queeres Festival in der Schweiz.

» magazin.hiv interviewt Carolin Emcke: "Ich erlebe eine Ende-der-Toleranz-Atmosphäre"

Sie hat sich in den letzten Jahren viel mit dem gesellschaftlichen Rechtsruck beschäftigt, unter anderem in ihrem Buch Gegen den Hass. Drei Fragen an die Publizistin Carolin Emcke

» Welt zum Tod von Pierre Bergé: Er war einfach ein Lebensweiser

Entdecker und Beschützer von Yves Saint Laurent und Hedi Slimane, Wahlverhelfer für François Mitterrand und Emmanuel Macron, Retter zahlreicher kultureller Einrichtungen: Mit Pierre Bergé ist eine Ära gestorben.

» TAG24 über Transgender Fabian (17) aus Sachsen: "Habe meine Barbie-Puppen verbrannt!"

"Charlotte ist kein normales Mädchen. Sie fühlt sich als Junge und lebt als transsexueller Fabian in der sächsischen Kleinstadt Geithain. Eine Umoperation steht demnächst auch an."

» Welt: Wie ein Schwulen-Aktivist sich in den Islam verliebte (Anmeldung erforderlich)

Christian Hermann ist homosexuell und Islam-Konvertit. Nach einer halben Stunde habe er sich entschieden, sagt der Schwulen-Aktivist: Als ich auf dem Gebetsteppich stand, war Gott da. Begegnung in Berlins liberaler Moschee.

09. September 2017

» taz über Alice Weidel: Die neue Rechte

Sie ist lesbisch, wirtschaftsliberal, beruflich international aufgestellt und Spitzenkandidatin der AfD. Wie passt das zusammen?

» Welt über L'Oréal: Diversity ja, aber bitte nicht zu viel davon - oder was?

Die Kosmetikfirma L'Oréal hatte als erste schwarze Markenbotschafterin das Transgender-Model Munroe Bergdorf engagiert. Die veröffentlicht einen kritischen Facebook-Eintrag – und wird deshalb wieder gefeuert.

» Baden TV: Demo gegen Ehe für alle vor Verfassungsgericht

Mit dem sogenannten "Bus der Meinungsfreiheit" tourt das Aktionsbündnis "Demo für alle" aktuell durch Deutschland. Unter anderem mit dem Ziel, die Ehe für alle wieder rückgängig zu machen. Heute machten die Aktivisten mit ihrem Bus Halt vor dem Karlsruher Verfassungsgericht – und bekam vor Ort Pfiffe von den Gegendemonstranten zu hören.

» der Freitag interviewt Laurie Penny: "Nicht nur wütend"

Dass der Kampf gegen Diskriminierung kein Nebenschauplatz, sondern Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft ist, ist ihre Grundüberzeugung . Wir haben uns mit Laurie Penny über den Aufstieg der extremen Rechten, Sexismus, Wut und Hass unterhalten. Und über ihr neues Buch Bitch Doktrin, das nächste Woche auf Deutsch erscheint.

» schwäbische über Laura Halding-Hoppenheit: Rastlos im Kampf für die Schwachen

Sie ist die schillerndste Kandidatin für den Bundestag im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen: Laura Halding-Hoppenheit von der Linken.

» Spiegel Online: Mutter von Jay-Z spricht über ihr Coming-out

Jahrelang verschwieg die Mutter von Rapper Jay-Z ihre Homosexualität. Dann outete sie sich. Nun sprach sie über die Reaktion ihres Sohnes.