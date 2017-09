Ausgewählter Artikel:

» (13.09.2017) Wired: Warum zur Hölle wollen Forscher homosexuelle Menschen am Gesicht erkennen?

US-Forscher haben herausgefunden, dass eine KI besser als Menschen aus Gesichtern die sexuelle Präferenz ablesen kann. Unser Kolumnist fragt sich, warum zur Hölle jemand so eine Studie überhaupt erst anfertigt. Und erkennt spannende Zusammenhänge zwischen den Machern und deren Motivation. S.a.: Forscher entwickeln Gaydar-Software (08.09.2017)

13. September 2017

» BuzzFeed: 17 Beispiele, die dir zeigen, wie die AfD wirklich über LGBT* denkt

Die Zoophilen und Pädophilen scharren schon mit den Hufen."

» Welt: Köpping beklagt Diskriminierung eines schwulen Jugendwarts

Geichstellungsministerin Petra Köpping (SPD) hat sich in den Streit um einen homosexuellen Jugendwart im Kirchenbezirk Aue (Erzgebirge) eingeschaltet. S.a.: Sachsen: Kirchengemeinden verhängen Schwulenverbot (11.08.2017)

» Bravo über Demi Lovato: Ist DAS ihre neue Freundin?

Demi Lovato: Ist die Sängerin lesbisch? Am Wochenende wurd sie händchenhaltend mit einer Frau gesehen.

» RTL: Lesbisches Paar erfüllt sich Kinderwunsch – die Väter sind zwei schwule Männer

Die Mütter haben das alleinige Sorgerecht

» Wirtschaftswoche: "Political Correctness nervt jeden ab einem gewissen Punkt"

Im Bundestagswahljahr wird der Kampf um politisch korrekte Sprache zuweilen hart geführt. Handelt es sich um gesellschaftlichen Fortschritt oder Sprechverbote und Zensur? Eine Spurensuche.

» Siegessäule: Fickt endlich weiter! Die PrEP als historische Chance

Die Aids-Krise hatte auch ein Erstarken der Sexualmoral zufolge! Für Trümmertunte Fabienne du Neckar bietet die PrEP eine erneute Chance auf eine Befreiung schwuler Sexualität

» schwäbische: Regenbogen begleitet AfD-Veranstaltung

Ein Zeichen höherer Ironie: Über der Kundgebung der Alternative für Deutschland (AfD) auf dem Leopoldplatz hat sich am Dienstag kurz vor dem Auftritt des Bundessprechers Jörg Meuthen ein Regenbogen gespannt, Symbol der Friedens-, Lesben- und Schwulenbewegung.

» Tilllate: Das "Leave Britney Alone"-Video wird zehn Jahre alt

Der Macher des Videos verrät nun, was ihn damals wirklich angetrieben hat und gibt uns ein paar gutgemeinte Tipps, die er sich in den letzten Jahren zu Herzen genommen hat.

12. September 2017

» Nollendorfblog: Danke, Heiner Geißler

Angesichts dessen, was der Hetero Heiner Geißler für uns getan hat, wie und wo er sich für uns ins Zeug gelegt hatte, müssen sich nicht nur fast alle seine Freunde seiner Partei schämen, sondern auch die allermeisten Politiker der links von seiner Partei stehenden.

» Super Sonntag: Danke Gott, für deinen Segen – Gemeindepädagogin segnet Maik Heinold und Burkhard Dülge in der Gröbener Kirche

Zwei Männer möchten den Rest ihres Lebens gemeinsam gehen.

» Telebasel: Brauchen wir eine Anlaufstelle für LGBTI-Leute, Frau Bertschi?

Nach wie vor werden Homosexuelle, Lesben, Transmenschen, Intersexuelle (LGBTI oft benachteiligt. Nora Bertschi fordert nun eine Anlaufstelle.

» shz.de interviewt Travestiekünstler: "Itzehoe? Da gehen wir auch mal hin"

Travestiekünstler Lutz Kaus-Hogen alias Fräulein Luise am Freitag zu Gast im Theater

» Schwarzwälder Bote über Laura Halding-Hoppenheit: "Ich bin eine Kämpfernatur"

Bundestagswahl: Linken-Kandidatin glaubt an eine sozialere Gesellschaft

» Berliner Woche: Ehrung für Charlotte von Mahlsdorf – Festveranstaltung geplant

Eine der bekanntesten Persönlichkeiten aus dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist Charlotte von Mahlsdorf. Im kommenden Jahr wäre sie 90 Jahre alt geworden.

» Welt: Noch eine Quote und noch eine Quote? Nein!

Mit der Frauenquote fing es an. Und die nächsten Quoten sind schon im Gespräch. Wie wohltuend, wenn jetzt Verbände von Zugewanderten erklären, dass sie gegen eine Migrantenquote sind.

11. September 2017

» Wolfgang Brosche: Josef Fritzl – Ein Schutzpatron für die Demo für Alle

Die besorgten Eltern der Demo für Alle könnten einen Schutzpatron gebrauchen, denn es läuft nicht gut beim jüngsten Coup von Hedwig Beverfoerde und ihrer Truppe: in einem riesigen Reisebus.

» bento: Wen soll ich wählen, wenn ich als Trans*mensch endlich ein normales Leben führen will?

In unserer Reihe "Wen soll ich wählen, wenn ...?" greifen wir uns deshalb jeweils ein Thema heraus, das vielen Menschen am Herz liegt und sehen uns die Wahlprogramme von CDU/CSU, SPD, den Grünen, der Linken, der FDP und der AfD ganz konkret dazu an.

» Focus Online über Transsexuelle: Mein Leben als Mann war wie ein Straflager

Innerlich fühlte Stefan schon immer wie eine Frau. Seit einem Jahr hat sich auch das Aussehen gewandelt und aus Stefan wurde Sabine. Was dafür alles nötig war und wie ihre Umwelt auf die Umwandlung reagierte.

» Focus Online über Essens schwulen Straßenstrich: Einsatz in der Dunkelheit für das Nachtfalke-Team

Noch vor wenigen Jahren gab es in Essen drei Gaststätten im Bahnhofsumfeld, die als Treffpunkte zwischen Strichjungen und Freiern bekannt waren. Doch das Aussterben der Kneipenkultur machte auch vor diesen nicht Halt und so blieb keine einzige erhalten.