» (14.09.2017) evangelisch.de über die Fetischszene: Solidarische Gemeinschaft leben

Mit "Fetisch" verbinden wir nicht sofort "Solidarität". Und doch waren und sind es gerade die Fetisch-Vereine, die soziale Aufgaben in der queeren Community wahrnehmen.

14. September 2017

» Heute.at: Schwule erhalten mit Öffi-Ticket Rabatte

Mit dem Erlebnisticket für LGBT-Touristen und bunte Wienbesucher erhalten in Wien Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender Rabatte für Lokale und Sightseeing.

» Süddeutsche.de über schwules Paar: "Wir sind wie Yin und Yang" (Anmeldung nötig)

Heinz-Friedrich Harre und Reinhard Lüschow haben sich vor 30 Jahren verliebt. Sie kämpften jahrzehntelang für die Rechte von Homosexuellen. Dass sie nun heiraten dürfen, ist für sie ein bittersüßer Triumph.

» FAZ zur Bilderkennung: Können wir unser Gesicht noch wahren?

Wissenschaftler haben einer künstlichen Intelligenz beigebracht, an Fotos zu erkennen, welche sexuelle Orientierung ein Mensch hat. Die Folgen werden gravierend sein. S.a.: Forscher entwickeln Gaydar-Software (08.09.2017)

13. September 2017

» Wired: Warum zur Hölle wollen Forscher homosexuelle Menschen am Gesicht erkennen?

US-Forscher haben herausgefunden, dass eine KI besser als Menschen aus Gesichtern die sexuelle Präferenz ablesen kann. Unser Kolumnist fragt sich, warum zur Hölle jemand so eine Studie überhaupt erst anfertigt. Und erkennt spannende Zusammenhänge zwischen den Machern und deren Motivation. S.a.: Forscher entwickeln Gaydar-Software (08.09.2017)

» BuzzFeed: 17 Beispiele, die dir zeigen, wie die AfD wirklich über LGBT* denkt

Die Zoophilen und Pädophilen scharren schon mit den Hufen."

» Welt: Köpping beklagt Diskriminierung eines schwulen Jugendwarts

Geichstellungsministerin Petra Köpping (SPD) hat sich in den Streit um einen homosexuellen Jugendwart im Kirchenbezirk Aue (Erzgebirge) eingeschaltet. S.a.: Sachsen: Kirchengemeinden verhängen Schwulenverbot (11.08.2017)

» Bravo über Demi Lovato: Ist DAS ihre neue Freundin?

Demi Lovato: Ist die Sängerin lesbisch? Am Wochenende wurd sie händchenhaltend mit einer Frau gesehen.

» RTL: Lesbisches Paar erfüllt sich Kinderwunsch – die Väter sind zwei schwule Männer

Die Mütter haben das alleinige Sorgerecht

» Wirtschaftswoche: "Political Correctness nervt jeden ab einem gewissen Punkt"

Im Bundestagswahljahr wird der Kampf um politisch korrekte Sprache zuweilen hart geführt. Handelt es sich um gesellschaftlichen Fortschritt oder Sprechverbote und Zensur? Eine Spurensuche.

» Siegessäule: Fickt endlich weiter! Die PrEP als historische Chance

Die Aids-Krise hatte auch ein Erstarken der Sexualmoral zufolge! Für Trümmertunte Fabienne du Neckar bietet die PrEP eine erneute Chance auf eine Befreiung schwuler Sexualität

» schwäbische: Regenbogen begleitet AfD-Veranstaltung

Ein Zeichen höherer Ironie: Über der Kundgebung der Alternative für Deutschland (AfD) auf dem Leopoldplatz hat sich am Dienstag kurz vor dem Auftritt des Bundessprechers Jörg Meuthen ein Regenbogen gespannt, Symbol der Friedens-, Lesben- und Schwulenbewegung.

» Tilllate: Das "Leave Britney Alone"-Video wird zehn Jahre alt

Der Macher des Videos verrät nun, was ihn damals wirklich angetrieben hat und gibt uns ein paar gutgemeinte Tipps, die er sich in den letzten Jahren zu Herzen genommen hat.

12. September 2017

» Nollendorfblog: Danke, Heiner Geißler

Angesichts dessen, was der Hetero Heiner Geißler für uns getan hat, wie und wo er sich für uns ins Zeug gelegt hatte, müssen sich nicht nur fast alle seine Freunde seiner Partei schämen, sondern auch die allermeisten Politiker der links von seiner Partei stehenden.

» Super Sonntag: Danke Gott, für deinen Segen – Gemeindepädagogin segnet Maik Heinold und Burkhard Dülge in der Gröbener Kirche

Zwei Männer möchten den Rest ihres Lebens gemeinsam gehen.

» Telebasel: Brauchen wir eine Anlaufstelle für LGBTI-Leute, Frau Bertschi?

Nach wie vor werden Homosexuelle, Lesben, Transmenschen, Intersexuelle (LGBTI oft benachteiligt. Nora Bertschi fordert nun eine Anlaufstelle.

» shz.de interviewt Travestiekünstler: "Itzehoe? Da gehen wir auch mal hin"

Travestiekünstler Lutz Kaus-Hogen alias Fräulein Luise am Freitag zu Gast im Theater

» Schwarzwälder Bote über Laura Halding-Hoppenheit: "Ich bin eine Kämpfernatur"

Bundestagswahl: Linken-Kandidatin glaubt an eine sozialere Gesellschaft

» Berliner Woche: Ehrung für Charlotte von Mahlsdorf – Festveranstaltung geplant

Eine der bekanntesten Persönlichkeiten aus dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist Charlotte von Mahlsdorf. Im kommenden Jahr wäre sie 90 Jahre alt geworden.

» Welt: Noch eine Quote und noch eine Quote? Nein!

Mit der Frauenquote fing es an. Und die nächsten Quoten sind schon im Gespräch. Wie wohltuend, wenn jetzt Verbände von Zugewanderten erklären, dass sie gegen eine Migrantenquote sind.