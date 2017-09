Ausgewählter Artikel:

» (16.09.2017) NOZ: Kanda Grazius fotografiert Paare als Zeichen gegen Hass

Um Diskriminierungen entgegenzutreten, plant die 23-jährige Delmenhorsterin Kanda Grazius ein Fotoprojekt. Das Motto: Liebe ist vielfältig.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. September 2017

» beobachternews.de: Pressebehinderung bei Demo für alle in Stuttgart

"Hedwig von Beverfoerde und ihre AnhängerInnen attackierten gezielt unliebsame PressevertreterInnen", schreibt das Portal und urteilt: "'Demo für alle'-Tour war ein Flop".

» Bild.de interviewt Charli XCX: Was hast du mit der LGBT-Community am Hut?

Charli XCX liefert seit 2014 einen Radio-Hit nach dem nächsten ab. Dafür ist unter anderem die LGBT-Community verantwortlich.

» taz über Homophobie im Sport: Sexuell verdruckste Zone

Fußball ist eine der letzten Bastionen der Hetero-Normativität: Sich outen ist für Profis fast unmöglich, schwul gilt noch als Schimpfwort

» Süddeutsche.de über Trans-Rechte: Transgender

Eigene Toiletten für Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau sehen? Die Debatte um sogenannte Transmenschen ist zum lautstarken Symbol geworden: Drückt hier eine Minderheit der Mehrheit ihre privaten Probleme auf?

» Süddeutsche.de über Donatellos nackten David: Versprechen vom Aufbruch

Als Donatello seinen David schuf, war Sodomie verboten, aber weit verbreitet.

» RP Online: Männer-Paar feiert Vermählung in Kirche

Der Emmericher Bürgermeister Peter Hinze (SPD) heiratet seinen Lebensgefährten Hubertus Pooth aus Bislich. Auch in der katholischen Kirche Bislich wird gefeiert. Pfarrer Sühling will 'um den Segen Gottes für Menschen bitten, die in Beziehungen leben'.

» FAZ: Wie ein Schwuler die arabische Welt herausfordert

Homosexualität ist in der arabischen Welt eigentlich tabu. In Jordanien aber hat ein junger Mann ein Online-Magazin für Schwule und Lesben gegründet unter schwierigsten Bedingungen.

15. September 2017

» derStandard.at: Justizminister bestätigt Ermittlungen gegen kreuz.net

"Spinner" am obskuren Rand

» Tagesspiegel über Sucht bei Queers: "In der Szene wird zu wenig über Drogenkonsum diskutiert"

Queere Menschen sind wegen des gesellschaftlichen Drucks besonders suchtgefährdet. Doch das Thema wird oft tabuisiert. Auch fehlen spezielle Hilfsangebote. Ein Interview mit der Berliner Psychotherapeut*in Gisela Wolf.

» WZ zur Ehe für alle in NRW: Nur wenige Paare wollen sich trauen lassen

Ab dem 1. Oktober können gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Standesämter erwarten bislang noch keinen großen Ansturm.

» Bild-Kolumne von Nina Queer: Zwischen Lack und Leder – Mein Trip auf das Folsom-Festival!

Die für das Boulevardblatt tätige Drag Queen distanziert sich von dem Fetisch-Fest: "Ich frage mich schon, warum das Straßenfest mitten im Wohngebiet stattfinden muss?"

» FAZ über British Queer Art in London: Die Privatsphäre wird Bekenntnis

Vorurteil und Stolz: Britische Kultureinrichtungen feiern das homosexuelle Erbe in der Literatur und Kunst. Dabei wird die erotische Orientierung jedoch zur Ideologie des Andersseins. S.a.: Sodomie und Sichtbarkeit: Die Briten machen LGBT-Geschichte mainstreamtauglich (03.09.2017)

» Wiener Zeitung über queere Wohntrends: Selbstdarstellung mit Stil

Wohnküchen, Detailtreue und der Drang zum Perfektionismus als Leitfäden für queere Wohntrends.

» Spiegel Online: Grant Hart, der Songwriter und Schlagzeuger von Hüsker Dü, ist tot

Gegen jede Chance: Er saß mit Hippiemähne hinter dem Hardcore-Schlagzeug, er brachte Punks zum Weinen. Zum Tod des großen, feinfühligen Hüsker-Dü-Trommlers und Rock'n'Roll-Songwriters Grant Hart.

» Elmshorner Nachrichten: Im falschen Körper gefangen

Michaela Plotzitzka war früher ein Mann / In einer Selbsthilfegruppe will sie anderen Betroffenen helfen

» Übermedien: Literaturkritiker warnt Schwule: Lasst euch nicht mit Arabern ein! (Anmeldung erforderlich)

Édouard Louis hat ein Buch darüber geschrieben, wie er vergewaltigt wurde. In seiner Rezension gibt Tilman Krause ihm selbst die Schuld daran – weil er sich auf ein Date mit einem Mann aus Algerien einließ.

» ND über ein Fußballmärchen: NDR-Sportclub-Story "Testosterongesteuert" über Transmenschen

Bericht über die Langzeitreportage, die am 17. September ausgestrahlt wird.

» Global Voices: Der jordanische Rapper Emsallam Hdaib redet über die Rechte der LGBTQ+-Community, freie Meinungsäußerung und Widerstand

"Manchmal fühlt Jordanien sich wie ein Gefängnis unter freiem Himmel an, vor allem, wenn man darüber nachdenkt, seine Nachbarländer zu besuchen.

» SRF: "In meiner Heimat Sierra Leone ist Homosexualität verboten"

"Kreuz & Queer": Wir begleiten LGBT-Flüchtlinge und schauen, ob Homosexualität im Arbeitsalltag ein Tabuthema ist.