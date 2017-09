Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. September 2017

» FAZ über den Sexuality Pay Gap: Wer diskriminiert denn hier?

Homosexuelle Männer verdienen weniger Geld als gleichqualifizierte Heterosexuelle. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung anhand von Statistiken herausgefunden. Doch was sind die Gründe für die Benachteiligung? S.a.: "Sexuality Pay Gap": Endlich wieder diskriminiert? (31.08.2017)

» Frankfurter Rundschau: Sexuelle Vielfalt an der Schule

Das hessische Schülernetzwerk Schule ohne Rassismus Schule ohne Bildung stellt die sexuelle Vielfalt in den Mittelpunkt.

» taz interviewt lesbische Ex-Profispielerin zu Homophobie im Fußball: "Das kann krank machen"

Die Ex-Bundesligaspielerin Friederike Wenner hatte ihr Coming-Out mit 20. Später hörte sie mit dem Fußball auf das Umfeld war zu lesbenfeindlich.

» SRF: Schwul und bürgerlich – geht das?

Für Florian Vock, LGBT-Aktivist ein No-Go – Beat Feurer, SVP-Mitglied, sieht das anders.

» Neue Westfälische: Bielefelder war verheiratet und hat ein Kind – heute ist er schwul

Uwe Berg wuchs sehr behütet im niedersächsischen Verden auf. Der Vater war Polizist, die Mutter Hausfrau.Schwulsein war zu Hause kein Thema...

» NRZ: Respekt für den Mut von Hinze

Selten hat die Redaktion nach einem Zeitungsbericht so genau hingesehen, wie die Reaktionen bei Facebook ausfallen. Klar, dass der Bericht über den Bürgermeister, der seinen Partner heiratet, auch dort gepostet wurde. Das Fazit: Es ist erfreulich, dass die Emmericher durch ihre Reaktionen so viel Toleranz zeigen. Fast durchweg wird der Mut und die Ehrlichkeit von Peter Hinze gewürdigt. Ihm wird Respekt gezollt, dass er, der ja nun mal durch sein Amt eine Vorbildfunktion hat, dieses Gewicht nutzt, um eine wertvolle Botschaft zu übermitteln. S.a.: Schwuler Bürgermeister über seine Angst vorm Coming-out: "Ich habe mich erschießen wollen" (14.09.2017)

16. September 2017

» FR-Zusammenfassung zum Hass-Bus: Die Pleitetour der Freifrau von Beverfoerde

Sie zogen durch neun Städte, um den Menschen zu erklären, warum die Ehe für alle abzuschaffen gehört. Es ist ihnen nicht gelungen. Hedwig von Beverfoerde sollte sich Hobbys suchen. Ein Kommentar.

» taz über Gay Pride in Belgrad: Es gibt keinen anderen Weg

Unter massivem Polizeischutz findet in der serbischen Hauptstadt Belgrad wieder eine Pride statt. Doch sie ist noch lange kein fröhliches Fest.

» beobachternews.de: Pressebehinderung bei Demo für alle in Stuttgart

"Hedwig von Beverfoerde und ihre AnhängerInnen attackierten gezielt unliebsame PressevertreterInnen", schreibt das Portal und urteilt: "'Demo für alle'-Tour war ein Flop".

» NOZ: Kanda Grazius fotografiert Paare als Zeichen gegen Hass

Um Diskriminierungen entgegenzutreten, plant die 23-jährige Delmenhorsterin Kanda Grazius ein Fotoprojekt. Das Motto: Liebe ist vielfältig.

» Bild.de interviewt Charli XCX: Was hast du mit der LGBT-Community am Hut?

Charli XCX liefert seit 2014 einen Radio-Hit nach dem nächsten ab. Dafür ist unter anderem die LGBT-Community verantwortlich.

» taz über Homophobie im Sport: Sexuell verdruckste Zone

Fußball ist eine der letzten Bastionen der Hetero-Normativität: Sich outen ist für Profis fast unmöglich, schwul gilt noch als Schimpfwort

» Süddeutsche.de über Trans-Rechte: Transgender

Eigene Toiletten für Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau sehen? Die Debatte um sogenannte Transmenschen ist zum lautstarken Symbol geworden: Drückt hier eine Minderheit der Mehrheit ihre privaten Probleme auf?

» Süddeutsche.de über Donatellos nackten David: Versprechen vom Aufbruch

Als Donatello seinen David schuf, war Sodomie verboten, aber weit verbreitet.

» RP Online: Männer-Paar feiert Vermählung in Kirche

Der Emmericher Bürgermeister Peter Hinze (SPD) heiratet seinen Lebensgefährten Hubertus Pooth aus Bislich. Auch in der katholischen Kirche Bislich wird gefeiert. Pfarrer Sühling will 'um den Segen Gottes für Menschen bitten, die in Beziehungen leben'.

» FAZ: Wie ein Schwuler die arabische Welt herausfordert

Homosexualität ist in der arabischen Welt eigentlich tabu. In Jordanien aber hat ein junger Mann ein Online-Magazin für Schwule und Lesben gegründet unter schwierigsten Bedingungen.

15. September 2017

» derStandard.at: Justizminister bestätigt Ermittlungen gegen kreuz.net

"Spinner" am obskuren Rand

» Tagesspiegel über Sucht bei Queers: "In der Szene wird zu wenig über Drogenkonsum diskutiert"

Queere Menschen sind wegen des gesellschaftlichen Drucks besonders suchtgefährdet. Doch das Thema wird oft tabuisiert. Auch fehlen spezielle Hilfsangebote. Ein Interview mit der Berliner Psychotherapeut*in Gisela Wolf.

» WZ zur Ehe für alle in NRW: Nur wenige Paare wollen sich trauen lassen

Ab dem 1. Oktober können gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Standesämter erwarten bislang noch keinen großen Ansturm.

» Bild-Kolumne von Nina Queer: Zwischen Lack und Leder – Mein Trip auf das Folsom-Festival!

Die für das Boulevardblatt tätige Drag Queen distanziert sich von dem Fetisch-Fest: "Ich frage mich schon, warum das Straßenfest mitten im Wohngebiet stattfinden muss?"