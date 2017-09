Ausgewählter Artikel:

» (19.09.2017) Zeit Online über Identitätspolitik: Alle sind betroffen

Die Identitätspolitik ist zu einem Begriff geworden, mit dem sich Linke selbst zerfleischen. Andere geben ihr die Schuld am Aufstieg der AfD. Wie konnte das passieren?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. September 2017

» Merkur über Alice Weidel: Wer ist ihre Partnerin Sarah Bossard?

Wer ist die Partnerin von AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel? Das ist über ihre Lebensgefährtin Sarah Bossard bekannt.

» shz.de: Ermittlungen gegen AfD-Mann eingestellt

Ein Vorfall beim Parteitag der Alternative für Deutschland in Rendsburg hat keine strafrechtlichen Folgen. S.a.: Strafanzeige: AfD-Politiker soll frontal auf Rentnerin mit Regenbogenfahne zugerast sein (23.09.2016)

» Zeit Online: Die AfD hat ein Problem mit Homosexuellen

Auch Homosexuelle können AfD-Anhänger sein. Doch Alice Weidel ist kein Beweis dafür, dass die Partei ein Befürworter der gleichgeschlechtlichen Liebe ist.

» Nollendorfblog: Auch gegen die Homophobie gegen Alice Weidel und Jens Spahn müssen wir uns wehren

Wir müssen homosexuelle Politiker, die extreme Ansichten vertreten, nicht nur deswegen vor homophoben Attacken in Schutz nehmen, weil sie sie nicht verdient haben. Sondern auch, weil diese Attacken gegen uns alle gerichtet sind.

» ze.tt-Streitgespräch zwischen AfD und Linke: "Es ist okay, auf die politische Korrektheit zu scheißen"

Friederike Benda von Die Linke und Marc Vallendar von der AfD streiten in einer Bar in Berlin: über die Ehe für Alle, Gendern, Patriotismus und Merkel.

» InTouch: "Ich bin schwul" – Rapper Hustensaft Jüngling macht miesen Outing-Witz

Es wäre mal was gewesen. Ein Outing in einem Milieu, das als schwulenfreie Zone gilt. Doch ähnlich wie beim Profifußball wird so getan, als gäbe es das nicht und diejenigen die schwul sind, schweigen. Nun wäre es doch einmal beinahe so weit gewesen, doch es kam am Ende doch alles anders.

» SRF: Ist lesbisch sein am Arbeitsplatz ein doppeltes Handicap?

Sich am Arbeitsplatz zu outen ist für viele LGBT-Menschen immer noch eine grosse Herausforderung, doch warum ist das so?

» Kreiszeitung: Bloß nicht in Weiß – Claudia und Dorle schließen die Ehe

Ihre Liebesgeschichte begann in der Wüste Sinai und hat diesen Herbst einen weiteren Höhepunkt. Bei der Öffnung der Ehe für alle sind zwei Frauen aus Hannover ganz vorn dabei – wie schon bei der Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft vor 16 Jahren.

» katholisch.de: Alt-Right auf katholisch

Die katholische Kirche in den USA hat ein Problem mit Fundamentalisten. Rechte und extremistische Kreise dominieren längst nicht mehr nur Debattenzirkel im Internet. Ein aktueller Skandal um den Jesuiten und Buchautor James Martin zeigt nun: Der Hass aus den Sozialen Netzwerken hat Folgen auch offline.

» Bild.de über Schwule und Lesben in München: Auch wir wurden Opfer von Gewalt

Als Gregor P. seinen Geburtstag in der Prosecco-Bar feiern wollte, wurde er an der Ecke Müller-/ Theklastraße von drei Männern angepöbelt.

» WAZ: DU Gay diskutiert mit Politikern

Der Duisburger Verein DU Gay hatte im Rahmen des bundesweiten Aktionstages "5 vor 12 – Wir sind unverhandelbar" am Samstag in die Innenstadt vor das Forum geladen. Einige Duisburger Bundestagskandidaten stellten sich den Fragen der Bürger zu Themen, die Homosexuelle oder Transgender betreffen.

18. September 2017

» Nollendorfblog: "AfD – Dich wähl ich nicht" – das reicht nicht!

Auch wenn es unlogisch klingt: Wenn wir wirklich der AfD keine weitere Macht geben wollen, dann darf sich bei allem Widerspruch, bei allem Protest! – unser politisches Engagement nicht vor allem darauf konzentrieren, sie zu bekämpfen.

» Süddeutsche.de: Darf man endlich wieder über Minderheiten lachen?

An Witze über Randgruppen trauen sich heutzutage nur wenige ran. Serdar Somuncu zum Beispiel. Er bewegt sich in einer humoristischen Grauzone, doch das Lachen könnte gegen Ausgrenzung helfen.

» Deutschlandfunk: Verbot eines Theaterstücks mit Transgender-Jesus

In Brasilien ist ein umstrittenes Theaterstück mit einer als Transgender-Jesus dargestellten Figur gerichtlich verboten worden.

» NDR über Transsexualität im Sport: Wenn aus Fußballerinnen Männer werden

Von der ersten Testosteronspritze bis zur Brustoperation: zwei Transsexuelle auf dem Weg zu ihrer neuen Identität. Die Sportclub Story hat beide begleitet.

» BR zu den Verhaltenstipps für schwule Wiesnbesucher: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint

Ein Onlineportal gibt Verhaltenstipps für schwule Wiesnbesucher. Was wahrscheinlich gut gemeint ist, zeigt mal wieder, dass wir weit davon entfernt sind, Homosexualität als normal zu empfinden. Ein Kommentar. S.a.: Wiesn-Portal an Schwule: Bitte zurückhalten (14.09.2017)

» Stuttgarter Zeitung zur Gesichtserkennung von Homosexuelle: Fragwürdige Methoden

Forscher versuchen, Homosexuelle maschinell zu outen. Ein in jeder Hinsicht problematisches Experiment, meint Eva Wolfnagel. S.a.: Forscher entwickeln Gaydar-Software (08.09.2017)

» Stars on TV: Marcel Schenk interviewt Georg Uecker

Moderator Marcel Schenk trifft regelmäßig Schauspieler/innen vom Ensemble der ARD-Kultserie Lindenstraße zum Gespräch. Und hier kann alles nachgelesen werden.

» Sächsische Zeitung über Theaterstück "Laura war hier": Schwule Papas? Einfach cool!

Mit neuen Familienmodellen startet Dresdens Theater Junge Generation in die Saison