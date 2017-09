Ausgewählter Artikel:

» (21.09.2017) Süddeutsche.de über schwulen Fußball-Präsidenten: Angelo und sein FC Bayern (Anmeldung nötig)

Angelo Knorr war Präsident des FC Bayern – und schwul. Er trat 1913 zurück, um den Ruf seines Vereins zu schützen. Der Autor Anton Löffelmeier hat seine tragische Geschichte erstmals erforscht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. September 2017

» Süddeutsche.de: Die Angst vor der großen "Umerziehung"

Der Feminismus wird heute mit denselben Worten verunglimpft wie einst der Kommunismus. Rechte Aktivisten haben so ein Feindbild geschaffen, das auch in der Mitte der Gesellschaft funktionieren soll.

» oe24: Ex-Premier von Ehe-für-alle-Unterstützer angegriffen

Mann versetzte Abbott einen Kopfstoß.

» Tagesspiegel über die European Lesbian* Conference: "Das Ziel ist, Lesbenfeindlichkeit zu bekämpfen"

In Wien treffen sich bald hunderte Lesben zur European Lesbian* Conference. Der Queerspiegel befragte zwei der Organisator*innen.

» SZ-Streitgespräch mit Volker Beck und Jens Spahn: "Mein Schwulsein wurde instrumen­talisiert" (Anmeldung erforderlich)

Volker Beck (Grüne) und Jens Spahn (CDU) sind beide Politiker, homosexuell und haben für die Ehe für alle gestimmt. Ansonsten verbindet sie aber herzlich wenig. Ein Streitgespräch

» Nollendorfblog: Merkel wählen? Ja. Aber. Nein!

Ist es falsch, ein Einzelthema zum Maßstab seiner Wahlentscheidung zu machen, auch wenn dieses Thema für die eigenen Interessen, das eigene Wertegefühl von maßgeblicher Bedeutung ist?Ist das nicht sogar egoistisch?

» FR interviewt schwulen Flüchtling: "Bevor ich zurückgehe, bringe ich mich um"

Sufyan Arshad wurde in seiner Heimat Pakistan wegen seiner Homosexualität verfolgt und musste fliehen. Hier findet er Hilfe bei den Rainbow Refugees. Ein Interview mit Sufyan Arshad und Knud Wechterstein, der Geflüchtete im Asylverfahren begleitet.

» moviepilot: Warum The L Word immer noch die beste Serie über queere Frauen ist

Die Dramaserie The L Word hat sich als eine der ersten Serien überhaupt der intensiven Darstellung queerer Frauen gewidmet – und dabei einen verdammt guten Job gemacht.

» Südwest Presse: Keine öffentliche Segnung für homosexuelle Paare in Hall

Über den Umgang mit der Ehe für alle wird gestritten. Für Katholiken soll gelten: Ein kirchlicher Akt ist nicht möglich. Evangelische Christen diskutieren noch.

» ze.tt: So queer sind die Parteiprogramme – oder eben nicht

Sternchen, wo sind die Sternchen? Queere Themen kommen im Wahlkampf kaum vor. Dabei ist mit der Ehe für alle längst nicht die letzte Debatte beendet. Eine Analyse der Parteiprogramme

» Wiener Zeitung: Gerettet aus dem "Homo-Sumpf"

Die Pfarre St. Rochus im 3. Bezirk definiert Homosexualität anscheinend immer noch als Krankheit. Im Magazin der Pfarre erzählt eine Lesbe von ihrer "Heilung".

» RP Online: Kirchliche Hochzeiten für alle möglich?

Die Lutherische Kirchengemeinde denkt über Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare nach und regt zur Diskussion an.

» Neue Westfälische: Zwei Männer schließen zum ersten Mal die Ehe in Paderborn

Verliebt, verlobt und zu guter Letzt verheiratet: Adrian und Mark Kobert werden in zwei Wochen ein Ehepaar sein. Und zwar wohl das erste homosexuelle in Paderborn.

» Stuttgarter Nachrichten über junges Grünen-Mitglied: "Mir ist der Queer-Feminismus besonders wichtig"

Lange galten Parteien vielen als verstaubt. Doch seit Mitte 2016 haben sie wieder mehr Zulauf von jungen Menschen. Warum Melissa Zier aus Welzheim den Grünen beigetreten ist.

» FAZ zur Berliner Lehrer-Studie: Privat war gestern

Berlin wills wissen: Lehrpersonen von sechzig Berliner Schulen sollten in einer Studie Informationen von sich preisgeben auch über ihre sexuelle Orientierung. S.a.: Eigenartige Aufregung über Lehrer-Umfrage zu sexueller Vielfalt (19.09.2017)

» CNN: The gay men turning to the far right in Germany

Germany's far right AfD party opposes same-sex marriage, but its anti-immigration platform holds appeal for some gay voters.

20. September 2017

» Deutschlandfunk Kultur über die Renaissance des Erzählens in Beirut: Homosexualität und Politik statt Mythen und Märchen

Alte Männer, die Mythen und Märchen im Café erzählen das war einmal: die Tradition der Hakawati ist verschüttgegangen. Im Libanon erlebt sie nun eine Renaissance. Julia Neumann war für uns in Beirut und hat zugehört.

» Gießener Allgemeine über einen Schülerwettbewerb: Kein Segen für Homosexuelle?

Heiraten können nur Mann und Frau, gleichgeschlechtliche Paare sollten nicht dieselben Rechte bekommen: Darauf haben etliche führende Katholiken kürzlich in der Debatte um die "Ehe für alle" gepocht. Die katholische Kirche müsse Homosexualität akzeptieren lernen – in Deutschland, aber erst recht in Ländern wie Rumänien. Das fordern Schüler des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums in zwei Beiträgen zum Geschichtswettbewerb.

» Jungle World über die LGBT-Szene in Tirana: Gegen das Tabu kämpfen

Offiziell bekämpft die albanische Regierung die Diskriminierung von LGBT-Personen. Doch Angst vor Gewalt und Schikane gehört für Homo- und Transsexuelle zum Alltag.

» Global Voices: Eine Transfrau spricht über die Verfolgungen in Tschetschenien und das Leben vor Kadyrow

"Der Mann rannte davon. Die Frauen riefen einen Krankenwagen. Im Krankenhaus erfuhr ich, dass ich zwei Stichwunden in meiner rechten Lunge hatte."