» (25.09.2017) Welt: Frauen wollen endlich Gleichberechtigung – bei den Toiletten

In den Niederlanden haben sich am Wochenende Hunderte Frauen vor den öffentlichen Urinalen postiert. Sie fordern mehr Toiletten für Frauen. Anlass ist ein Urteil wegen Wildpinkelns.

25. September 2017

» Salzburger Nachrichten: Conchita will die Perücke irgendwann an den Nagel hängen

Der Sieg beim Eurovision Song Contest 2014 machte Conchita Wurst über Nacht berühmt. Seitdem hat sich einiges getan im Leben der bärtigen Diva – auch optisch.

» Tagesspiegel über "Die Argonauten" von Maggie Nelson: Meine queere Kleinfamilie

Wie man ein anderer wird, um derselbe zu bleiben: Maggie Nelsons Essay "Die Argonauten" ist eine scharfsinnige Expedition ins Dickicht der Gender-Theorien – und ein Abenteuer am eigenen Leib.

» Tagesspiegel: Was Sie schon immer über Homosexualität wissen wollten

Was Heteros schon immer wissen wollten: Vier queere Tagesspiegel-Autor*innen geben Antworten – in einer Kolumnenreihe und jetzt auch in einem Buch, das sie am 11. Oktober im Tagesspiegel-Salon vorstellen. S.a.: "Heteros fragen, Homos antworten" (03.09.2017)

» Südwest Presse interviewt Autorin von Hijras-Roman: "Lieber verlieren als nicht kämpfen"

Die indische Schriftstellerin Arundhati Roy über Nationalismus, Transsexuelle, das Kastensystem und ihren neuen Roman "Das Ministerium des äußersten Glücks".

» schwäbische über schwulen Bürgermeister: Mehrheit hält Sven Kneipp die Treue

Die Mehrheit der Bürger in Merklingen ist mit der Arbeit ihres Bürgermeisters Sven Kneipp zufrieden. Das zeigte sich am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl, bei der der Amtsinhaber 942 Stimmen erhielt. Insgesamt wurden 1182 Stimmzettel abgegeben. Überraschend groß war die Zahl der anderen Kandidaten, die Merklinger Bürger auf den Wahlzetttel geschrieben hatten.

» Osthüringer Zeitung: Feuerwehrleute sind jetzt Lebenspartner

Im Standesamt von Jena wurde letztmals eine Lebenspartnerschaft eingetragen

24. September 2017

» Wolfgang Brosche über Alice Weidel: Schutzmacht – Schutzgeld – Schutzjuden

Mal ganz abgesehen von dem martialischen Vokabular – ist der Begriff den Alice Weidel verwendet, auch noch ganz anders belastet, wenn sie behauptet die AfD sei die "einzig verbliebene Schutzmacht" der Homosexuellen.

» taz über Transsexualität im Wahlkampf: Das Warten auf Öffentlichkeit

Das Transsexuellengesetz ist seit Jahren reformbedürftig doch passiert ist nichts. Auch bei der Wahl spielt das Thema keine Rolle.

» taz-Kommentar zu LGBTI und AfD: Homo-Projektionen

Alice Weidel hält die AfD für die einzige Schutzmacht der Angehörigen sexueller Minderheiten. Das ist mehr als abenteuerlich.

» spieletipps über Queer Gaming: Was das ist, wieso das wichtig ist – und sich so viele deswegen aufregen

Queer Gaming, was soll das eigentlich sein? Wieso ist das überhaupt wichtig? Wenn ihr euch diese Fragen stellt, ist dieser Artikel für euch. Wenn nicht, dann auch. Welchen Weg queere Repräsentation in Spielen schon hinter sich gebracht hat und wie die aktuelle Situation aussieht, erfahrt ihr hier.

» taz zur Berliner Lehrerstudie: Erwartbar große Empörung

Eine Studie will untersuchen, wie Lehrer über das Thema sexuelle Vielfalt denken: Das ist eine sinnvolle Sache, wäre da nicht diese heikle Frage.

» stol.it: Tausende Polen demonstrieren für Rechte Homosexueller

Der Umzug mit Regenbogenfahnen stellt den Höhepunkt der einwöchigen Veranstaltungsreihe Posen Pride Week dar.

» Nollendorfblog zur Wahl: Trotzdem grün!

Ein Denkzettel für die Grünen wäre gerecht. Aber dumm. Und ja: Man soll nicht strategisch wählen. Aber eine Wahl, die sich nicht an dem orientiert, was uns wahrscheinlich erwartet, ist dann auch nicht so clever.

23. September 2017

» Besorgte Homos Blog: Die AfD als vermeintliche Beschützerin von Schwulen und Lesben (vor dem Islam)

Alice Weidel (AfD) sei nur die prominenteste zahlreicher in der und für die AfD engagierter Homosexueller, schallt es heute beim rechtsgerichteten The Eurpoean von Berlin-Schöneberg in die Welt.

» Neue Rottweiler Zeitung über Laura, die Linke: Das feuerrote Gesamtkunstwerk

Sie schwört auf die Kraft von Stei­nen, bezeich­net sich selbst als Hexe, sie ist weit­hin als Para­dies­vo­gel bekannt, betreibt seit 40 Jah­ren einen Schwu­len-Club in Stutt­gart und jetzt kan­di­diert sie im Wahl­kreis Rott­weil-Tutt­lin­gen als Kan­di­da­tin der Lin­ken für den Bun­des­tag: Lau­ra Hal­ding-Hop­pen­heit.

» Merkur interviewt scheidenden Landrat Adam: "Viele Menschen würden sich mehr Offenheit wünschen"

Mit Michael Adam zieht sich einer der polarisierendsten Politker Deutschlands zurück und drückt zukünftig wieder die Schulbank. Die tz hat mit dem SPD-Landrat gesprochen. S.a.: Michael Adam tritt nicht mehr zur Landratswahl an (17.03.2017)

» NRZ: Markus und Ben Grimm sind die ersten im Moerser Standesamt

Mit Stichtag 1. Oktober ist die gleichgeschlechtliche Ehe möglich. Das schwule Paar aus Moers erzählt, warum es gerne heiraten möchte.

» Deutsche Welle: "Schwulenheilung" auf dem Vormasch?

Homosexualität als Krankheit: In Brasilien dürfen Psychologen neuerdings Schwule und Lesben "therapieren". Doch auch in Deutschland sind solche "Therapieangebote" nicht illegal. Experten fordern deshalb ein Verbot. S.a.: Brasilien legalisiert Homo-"Heilung" (20.09.2017)

» Berliner Zeitung über DDR-Aktivist Klaus Laabs: Von zwei falschen Polizisten überfallen und verprügelt

Der bekannte Autor wurde von zwei falschen Polizisten überfallen und verprügelt