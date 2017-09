Ausgewählter Artikel:

» (27.09.2017) GIGA über Die Sims: Danke für das LGBTQI-Engagement

Die Sims ist eine der wenigen Spiele-Reihen, die von Beginn an die Repräsentation von gleichgeschlechtlichen Beziehungen unterstützt hat. Bis heute gilt die Serie als ein Vorreiter in Sachen LGBTQI.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. September 2017

» idowa: Wo Homosexuelle trotz Ehe für alle schlechter dastehen

Verliebt, verlobt, verpartnert – damit ist ab Oktober Schluss. Schwule und lesbische Paare müssen nicht mehr sprachlich unromantisch ihre Lebenspartnerschaft eintragen lassen, sondern können einfach heiraten.

» FAZ-Kommentar: Mädchen heißen nicht mehr Mädchen

Die Direktorin einer Londoner Mädchen-Schule hat ein Sexismus-Problem. Sie spricht jetzt nur noch von Schülern. Die Zukunft der James Allens Girls School steht wohl in den Gender-Sternchen.

» Heute.at über Ellen Page: Nach Lesben-Outing nun neue Freundin

Juno -Darstellerin Ellen Page fühlt sich nach ihrem Coming-out wie ein neuer Mensch. Vielleicht auch aufgrund einer neuen Liebe.

» SZ-Gespräch über das "Queer"-Sein: Klingt komisch, ist aber so

Asli Reyhan hat ein interessantes Gespräch über das "Queer"-Sein geführt

» Waiblinger Kreiszeitung: Kirchengemeinde bekennt sich zu Schwulen und Lesben

Die Evangelische Kirchengemeinde hat einen Grundsatzbeschluss gefasst.

» NRZ: Emmerich öffnet sich für gleichgeschlechtliche Tollitäten

Nachwuchsarbeit des Geck hat sich neu aufgestellt. Gleichgeschlechtliche Tollitäten sind nun möglich. Warum Zug-Gruppen künftig 33 Euro zahlen.

» Mannheimer Morgen: Gruppe "Queer" legt den Grundstein

Selbsthilfe-Treffpunkt für nicht heterosexuelle Menschen in Viernheim

» bz Basel über Filmfestival: "The Future is Queer" – weit mehr als nackte Haut

Das "Luststreifen"-Filmfestival feiert diese Woche sein zehnjähriges Bestehen und kämpft immer noch gegen die gängigen Vorurteile.

» Spiegel Online über Diversity Management: "Ich bin doch nicht sexistisch. Oder?"

Diversität ist ein beliebtes Schlagwort für Manager. Schließlich gelten bunte Teams als kreativ und leistungsfähig. Aber beim Vielfalt-in-die-Firma-Bringen kann ganz schön viel schiefgehen.

26. September 2017

» SpOn-Fotostrecke über Transgender-Kinder in Chile: Puppen statt Spielzeugautos

Monica Flores und ihre Tochter Luna leben in der chilenischen Hauptstadt Santiago. Seit zwei Jahren kämpft die Familie für mehr Rechte für Transgender-Kinder.

» taz über "Rückkehr nach Reims" an der Schaubühne Berlin: Das Mitgefühl der Bildungsbürger

Dramatisierung des Goodwills: Thomas Ostermeier inszeniert in der Schaubühne Berlin Didier Eribons "Rückkehr nach Reims".

» MOPO.de: Hamburg zeigt Regenbogen-Flagge

Ab 1. Oktober darf deutschlandweit gleichgeschlechtlich geheiratet werden – in der Elbmetropole gibt's noch am selben Tag die ersten Trauungen: Im Rathaus werden 30 Schwule und Lesben die "Ehe für alle" eingehen.

» Stuttgarter Nachrichten: Kein Platz für Homophobie auf dem Wasen

Schwule sollen sich beim Flirten auf dem Oktoberfest zurückhalten, empfiehlt ein Internetportal. Ein Vertreter der Homosexuellen-Szene in Stuttgart kann die Empfehlungen nicht nachvollziehen.

» Cosmopolitan: Wie es sich anfühlt, wenn die sexuelle Anziehung ausbleibt

Asexualität gilt nicht als Störung oder gar Krankheit, sondern ist als eigenständige sexuelle Orientierung anerkannt.

» swissinfo.ch: "Man sagt auch 'verpartnert'"

Gesetz und Lebensrealität in Schweizer Schlaf- und Wohnzimmern klaffen auseinander, eine Anpassung des Familienrechts drängt sich auf. Dazu gehört auch das Anliegen einer "Ehe für alle", das seit Jahren in der Luft hängt. Heiratswillige gleichgeschlechtliche Paare brauchen aber noch bis mindestens 2020 Geduld. Zwei Männer erzählen, weshalb sie diese nicht mehr haben.

25. September 2017

» Salzburger Nachrichten: Conchita will die Perücke irgendwann an den Nagel hängen

Der Sieg beim Eurovision Song Contest 2014 machte Conchita Wurst über Nacht berühmt. Seitdem hat sich einiges getan im Leben der bärtigen Diva – auch optisch.

» Tagesspiegel über "Die Argonauten" von Maggie Nelson: Meine queere Kleinfamilie

Wie man ein anderer wird, um derselbe zu bleiben: Maggie Nelsons Essay "Die Argonauten" ist eine scharfsinnige Expedition ins Dickicht der Gender-Theorien – und ein Abenteuer am eigenen Leib.

» Tagesspiegel: Was Sie schon immer über Homosexualität wissen wollten

Was Heteros schon immer wissen wollten: Vier queere Tagesspiegel-Autor*innen geben Antworten – in einer Kolumnenreihe und jetzt auch in einem Buch, das sie am 11. Oktober im Tagesspiegel-Salon vorstellen. S.a.: "Heteros fragen, Homos antworten" (03.09.2017)

» Südwest Presse interviewt Autorin von Hijras-Roman: "Lieber verlieren als nicht kämpfen"

Die indische Schriftstellerin Arundhati Roy über Nationalismus, Transsexuelle, das Kastensystem und ihren neuen Roman "Das Ministerium des äußersten Glücks".