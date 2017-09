Ausgewählter Artikel:

29. September 2017

» bento: "Ich wusste, dass ich queer bin, bevor ich Worte dafür hatte"

Elena, 27, aus Berlin, erzählt.

» Berliner Zeitung über Schwule, Lesben und die Klischees: Wer ist bei euch der Mann?

Es hat sich herumgesprochen, dass nicht alle Friseure schwul sind und nicht alle Lesben kurze Haare haben. Deutschland hat jetzt die Ehe für alle und ist mit Homosexuellen so tolerant wie nie zuvor, es gibt kaum Vorurteile mehr, könnte man meinen. In der Wirklichkeit sieht das etwas anders aus.

» Deutschlandfunk über die Benelux-Länder: Ehe für Homosexuelle hat Normalität geschaffen

An offen gelebte Homosexualität in den Niederlanden haben sich selbst die Rechtspopulisten gewöhnt, so der Soziologe Rob Tielman. Und in Belgien wird inzwischen jedes zweite Adoptivkind an ein schwules oder lesbisches Paar vermittelt. Trotzdem ist die Zahl der Übergriffe auf Homosexuelle in beiden Ländern gestiegen.

» Main-Post: Auch lesbische Paare kommen zur katholischen Eheberatung

4600 Menschen wandten sich 2016 an die Ehe- und Familienberatung der Diözese. Es ging um Seitensprünge, Auseinanderleben und andere Beziehungsprobleme.

» Stuttgarter Zeitung interviewt schwules Paar zur Ehe für alle: "Wir feiern eine riesige Party"

Am 1. Oktober tritt die Ehe für alle in Kraft. Der große Ansturm auf die Standesämter ist ausgeblieben. Aber etliche homosexuelle Paare schmieden durchaus Hochzeitspläne wie die Stuttgarter Tomm und Michael Straub.

» SWR über Ehe für alle in Baden-Württemberg: Verwirrung um Kosten

Wenige Tage bevor das Gesetz zur "Ehe für alle" in Kraft tritt, herrscht in vielen Standesämtern noch Verwirrung. Das Innenministerium Baden-Württemberg versucht jetzt mit einem Rundschreiben für mehr Klarheit zu sorgen.

» TagesWoche über Luststreifen: Ein queeres Filmfestival hinterfragt Sehgewohnheiten

Drei Tage lang über Sexualität, Geschlecht und gesellschaftliche Normen nachdenken. Am queeren Filmfestival Luststreifen ist das möglich, nicht nur im Kinosaal.

28. September 2017

» RP Online: "Es ist uns egal, ob das Verpartnerung heißt oder Ehe"

Dagmar (60) und Angela (43) werden am Montag als erstes gleichgeschlechtliches Kölner Hochzeitspaar im Historischen Rathaus getraut. Wir haben vor dem großen Tag mit den beiden gesprochen. Was bedeutet es für sie, bald verheiratet zu sein?

» Volksstimme: Neue Stolpersteine erinnern an verfolgte Schwule

Zwei neue Stolpersteine erinnern in Magdeburg an Homosexuelle, die von den Nationalsozialisten ermordet worden sind. Der Lesben- und Schwulenverband Sachsen-Anhalt hat die neuen Gedenkorte angeregt.

» Berliner Woche über einen Platz für Rio Reiser: Antrag landete im Ausschuss

Die Südseite des Mariannenplatzes am Feuerwehrbrunnen soll in Rio Reiser Platz umbenannt werden.

» rbb24: Ehe für alle, Termine für keinen

Wer homosexuell ist und heiraten will, muss Geduld haben – oder umziehen. Berliner dürfen ihre Ehe nur in dem Bezirk anmelden, in dem sie auch wohnen. Aber in Mitte und Pankow beispielsweise dauert das sehr lange. Schon jetzt.

» Kurier: Twitter-Account stiehlt Kussfoto eines lesbischen Paares

Seit knapp einem Jahr sind Alexa Willis und ihre Freundin Noemi nun ein Paar. Weil ein Twitter-Account ein Kussfoto der beiden klaute und die beiden Frauen zu einem heterosexuellen Paar machte, steht dieser nun in der Kritik.

» Neue Zürcher Zeitung: Eltern mal zwei

Als erstes Land der Welt öffneten die Niederlande 2001 die Ehe für Lesben und Schwule. Da immer mehr Homosexuelle Familien gründen, diskutiert das Land nun über das modernste Familienrecht der Welt.

» Wochenblick aus Linz: Grüne fordern Kinderbücher mit schwulen Inhalten

Da staunten die Zuhörer bei der Diskussionsrunde der Homosexuellen-Initiative (HOSI) am Montagabend in Linz nicht schlecht!

» Rhein-Neckar-Zeitung: Vom Strich auf die Theaterbühne – Transsexuelle in Buenos Aires

Diskriminiert und verstoßen – so sieht das Leben von Transsexuellen in vielen Weltregionen aus. Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires gilt hingegen ...

» Thüringische Landeszeitung: Wenn die Gewalt ganz subtil daher kommt – Jenaer Institut forscht zu Diskriminierung

Was ist Diskriminierung? Wo fängt sie an? Warum schützen Gesetze nicht genug? – Antworten von Janine Dieckmann vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena.

» NDR: Endlich Mann und Mann, endlich Frau und Frau

Ab 1. Oktober gibt es die "Ehe für alle": Homosexuelle Ehepaare sind dann absolut gleichberechtigt. Einige Standesämter im Norden öffnen extra am Sonntag für die Hochzeiten.

» derStandard.at: "Ehe für alle" in Österreich – Fragen und Antworten

DER STANDARD erklärt die Basics: Was ist der Unterschied zwischen einer Ehe und einer eingetragenen Partnerschaft? Dürfen homosexuelle Paare Kinder adoptieren? Und wie sieht es in anderen Ländern aus?

» Deutschlandfunk: Mehr Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

Als in diesem Sommer die Abgeordneten des Bundestages ihr Ja zur Ehe für alle gegeben haben, flogen die Sektkorken. Kurz darauf gab auch der Bundesrat grünes Licht. Doch auch wenn sich ab dem 1. Oktober gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort geben können, noch immer gibt es Benachteiligungen und Diskriminierungen.

» Berliner Kurier: Berlins erste Schwulen-Hochzeit

Am 1. Oktober dürfen die beiden als erstes Homo-Paar im Standesamt heiraten.