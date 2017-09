Ausgewählter Artikel:

» (30.09.2017) Süddeutsche.de: "Mein Mann, mein Freund, also mein Mann"

Vom 1. Oktober an können Schwule und Lesben heiraten. Viele Paare freuen sich darauf – und müssen sich doch erst daran gewöhnen.

30. September 2017

» Wiener Zeitung: Auf Stimmenfang bei der Rainbow-Wählerschaft

Bundeskanzler Christian Kern ist am Wochenende in der schwulen und lesbischen Community unterwegs.

» NRZ-Kommentar: Bischof Dr. Felix Genn, Ihre Reaktion ist unchristlich

Redakteur Marco Virgillito kritisiert, dass der Bischof den ?Segen für die Liebenden? nach dem Ja-Wort des schwulen Bürgermeisters untersagt hat.

» Westfalenpost aus Gleidorf: Schwuler Schützenkönig setzt Zeichen für Toleranz

Als erster schwuler Schützenkönig der Region hat Andree Brüning in Gleidorf für mehr Toleranz gegenüber Homosexuellen geworben.

» Südwest Presse: Bei der "Ehe für alle" bleiben viele Fragen offen

"Welche Einwände sollen künftig gegen eine Mehr-Ehe gelten? Dass diese nicht vereinbar ist mit unseren Traditionen? Das gilt auch für gleichgeschlechtliche Beziehungen. Für manchen ist die im Koran erlaubte Verbindung eines Mannes mit bis zu vier Frauen weniger fremd als das Bündnis homosexueller Paare. Und was – wenn nicht die Sorge um Kinder – spricht dann gegen eine Ehe naher Blutsverwandter?"

» Saarbrücker Zeitung: Männer-Paar in den Mühlen der Justiz

Im Juni urteilte das Oberlandesgericht gegen ein schwules Paar, kurz danach beschloss der Bundestag die Ehe für alle.

» Donaukurier über erste gleichgeschlechtliche Ehe in Pfaffenhofen: "Es wird ein großer Moment"

Lebenspartner sind Norbert März und Andreas Sigl-März schon. Als erstes homosexuelles Paar in Pfaffenhofen werden sie nun die Ehe schließen. In aller Öffentlichkeit, denn: "Warum sollten wir uns verstecken?"

» OVB Online: Beim dritten Mal wird's amtlich

Die "Ehe für alle" macht ab Sonntag das Heiraten auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich. Zwei Männer erklären, was das für Homo-sexuelle bedeutet – und warum der Schritt für sie zu spät kommt.

» RP Online: Sie geben sich am Montag das Ja-Wort

Ab 1. Oktober ist die 'Ehe für alle' möglich. Markus und Ben Grimm sind in Moers die ersten Männer, die im Standesamt heiraten.

» Badische Zeitung zur Ehe für alle: Damals Utopie, heute Wirklichkeit

Ab Sonntag gilt die Ehe für alle – schon 1992 stellten lesbische und schwule Paare einen Antrag im Freiburger Standesamt.

29. September 2017

» Nina Queer auf Bild.de: Wie schwul kann ein Oktoberfest sein?

Nina Queer veranstaltet jährlich die Queerwiesn in Berlin ein schwules Oktoberfest. Und wie geht es da zu?

» bento: Warum ich als heterosexueller Mann auf Analpenetration stehe

Da saß ich nun mit einem Finger im Po und meinem besten Stück in der Hand. Leicht zitternd ließ ich mein Ding los. So heftig war ich noch nie gekommen. Völlig erschöpft fiel ich zurück auf die Matratze. Ich hatte mich zum ersten Mal anal penetriert und mir dabei einen runtergeholt.

» Blick am Abend: Schwuler Teenie fragt Freundins Mami, ob er bei ihnen übernachten darf

Mason Brian Barclay bittet die Mutter seiner besten Freundin um Erlaubnis, bei ihr übernachten zu dürfen. Sein Killerargument: Er ist schwul. Ihre Antwort geht auf Twitter viral.

» Diana Kinnert auf ZEIT Campus: "Selber Nazi!"

Als ich eine Transfrau für ihre Putinverteidigung kritisiere, beschimpft sie mich als Nazi. Und eine Grüne wünscht sich einen, "der mal macht". Links und rechts sind tot.

» bento: "Ich wusste, dass ich queer bin, bevor ich Worte dafür hatte"

Elena, 27, aus Berlin, erzählt.

» Berliner Zeitung über Schwule, Lesben und die Klischees: Wer ist bei euch der Mann?

Es hat sich herumgesprochen, dass nicht alle Friseure schwul sind und nicht alle Lesben kurze Haare haben. Deutschland hat jetzt die Ehe für alle und ist mit Homosexuellen so tolerant wie nie zuvor, es gibt kaum Vorurteile mehr, könnte man meinen. In der Wirklichkeit sieht das etwas anders aus.

» Deutschlandfunk über die Benelux-Länder: Ehe für Homosexuelle hat Normalität geschaffen

An offen gelebte Homosexualität in den Niederlanden haben sich selbst die Rechtspopulisten gewöhnt, so der Soziologe Rob Tielman. Und in Belgien wird inzwischen jedes zweite Adoptivkind an ein schwules oder lesbisches Paar vermittelt. Trotzdem ist die Zahl der Übergriffe auf Homosexuelle in beiden Ländern gestiegen.

» Main-Post: Auch lesbische Paare kommen zur katholischen Eheberatung

4600 Menschen wandten sich 2016 an die Ehe- und Familienberatung der Diözese. Es ging um Seitensprünge, Auseinanderleben und andere Beziehungsprobleme.

» Stuttgarter Zeitung interviewt schwules Paar zur Ehe für alle: "Wir feiern eine riesige Party"

Am 1. Oktober tritt die Ehe für alle in Kraft. Der große Ansturm auf die Standesämter ist ausgeblieben. Aber etliche homosexuelle Paare schmieden durchaus Hochzeitspläne wie die Stuttgarter Tomm und Michael Straub.

» SWR über Ehe für alle in Baden-Württemberg: Verwirrung um Kosten

Wenige Tage bevor das Gesetz zur "Ehe für alle" in Kraft tritt, herrscht in vielen Standesämtern noch Verwirrung. Das Innenministerium Baden-Württemberg versucht jetzt mit einem Rundschreiben für mehr Klarheit zu sorgen.