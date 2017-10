Ausgewählter Artikel:

» (02.10.2017) Deutsche Gehörlosenzeitung: Wunschkinder unterm Regenbogen

Vor 31 Jahren legte Gunter Trube als Revolutionär der tauben Schwulenszene den Grundstein für mehr Toleranz und Akzeptanz. Heute sind Homosexuelle ein selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft. Doch in einem Bereich agieren schwule Taube noch als stille Einzelkämpfer: Beim Traum vom Vatersein

02. Oktober 2017

» Werbewoche: Superhelden machen sich stark für gesunde Gay-Community

Seit Anfang 2017 arbeitet die Aids-Hilfe Schweiz mit der Kommunikationsagentur TKF St. Gallen/Zürich zusammen. Seither entstanden drei Informations- und Präventionskampagnen unter dem Banner von Dr. Gay, der Schweizer Online-Beratungsangsplattform für schwule Männer.

» Berliner Morgenpost: Die Ehe für alle ist ein längst überfälliges Gesetz

Die Ehe für alle trägt nur der Lebenswirklichkeit Rechnung, meint Andreas Abel. Willkommen ind der Realität!

» vorwärts: Der lange Weg zu Gleichstellung

Dass es ganze 25 Jahre dauern würde, bis ihr Wunsch endlich in Erfüllung geht, haben damals wohl die wenigsten gedacht: Im Sommer 1992 zogen rund 250 Aktivistinnen und Aktivisten des Schwulenverbands in Deutschland (SVD) überall in der Bundesrepublik vor die Standesämter. Der Grund: Sie wollten das Aufgebot bestellen, also vor den Beamten ihre Heiratsabsichten kundtun. Ihre Anträge wurden jedoch alle abgelehnt.

» Tagesspiegel: Familie unterm Regenbogen

Seit Sonntag gilt die Ehe für alle. Dass Schwule und Lesben miteinander Kinder haben, ist heute gar nicht mehr so ungewöhnlich. Doch wie macht man das eigentlich? Ein schwuler Vater berichtet.

» LSU-Chef Alexander Voigt in der FNP: Endlich keine Bittsteller mehr

Seit gestern ist die im Juni beschlossene "Ehe für alle" Gesetz geworden. Alexander Vogt, der Bundesvorsitzende der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), beschreibt in einem Gastbeitrag, was das für ihn bedeutet.

» Bayerischer Rundfunk: Ehe für alle – warum nicht sich selbst heiraten?

Gestern ist sie ja in Kraft getreten, die Ehe für alle. Und das ist gut so.

» NRZ-Kommentar: Ehe für alle – außer für Katholiken

Endlich dürfen Liebende den Bund fürs Leben eingehen. Unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Das akzeptiert die katholische Kirche nicht.

» Kölner Stadt-Anzeiger interviewt LSVD zur Ehe für alle: "Es geht darum, eine gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen"

Interview mit Markus Ulrich, Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes.

» Handelsblatt interviewt Volker Beck: "In der CDU und in der CSU sind ja keine Unmenschen"

Grünen-Politiker Beck setzte im Juni die Ehe für alle durch kurz vor der Wahl des neuen Bundestags. Ab Oktober dürfen alle Menschen heiraten.

01. Oktober 2017

» WAZ: Wie ein Essener Paar die eigene Homosexualität entdeckte

Die Liebe traf sie wie ein Blitz, trotzdem musste sich die Beziehung erst entwickeln. Im Herbst will das lesbische Paar aus Essen heiraten.

» Zeit Online: Marry me, Pascal

Vater, Vater, Tochter und Sohn und bald verheiratet wie Hetero-Paare. Ab heute gilt die Ehe für alle. Zwei schwule Paare erzählen, was es bedeutet, zu heiraten.

» Süddeutsche.de: Endlich Ehe

Jahrzehnte haben Schwule und Lesben dafür gekämpft, von diesem Sonntag an gilt nun die Ehe für alle. Vier Paare erzählen, warum sie gleich heute oder in den kommenden Tagen aufs Standesamt gehen.

» BR.de: Vom Umgang islamischer Gesellschaften mit Schwulen, Lesben und Transgender

Nach dem Attentat eines IS-Sympathisanten in einem bei Schwulen und Lesben beliebten Clubs in Orlando Florida, fand die Theorie vom schwulenfeindlichen Muslim und der Unvereinbarkeit von Islam und Homosexualität den größten Zuspruch. Aber ist der Islam wirklich so homophob?

» Lübecker Nachrichten: Nordkirche setzt Ehe für alle erst 2019 um

Die evangelische Nordkirche wird die Ehe für alle, die auch homosexuelle Paare einschließt, voraussichtlich erst in zwei Jahren umsetzen.

30. September 2017

» Spiegel Online über schwulen Skandalpfarrer in der Toskana: Das geheime Luxusleben des "Don Euro"

Drogen, Callboys, Luxuspartys: Mit veruntreuten Spenden und von seinem Bischof erpressten Geld soll ein Pfarrer in der Toskana ein Doppelleben finanziert haben. Die Kirche kommt in dem Skandal schlecht weg.

» Märkische Oderzeitung würdigt Manfred Bruns: Bundesanwalt a.D. über die Öffnung der Ehe

Nein, heiraten will Manfred Bruns auf gar keinen Fall. "Da besteht kein Grund", sagt der 83-Jährige – dabei lebt er seit 25 Jahren mit seinem Partner in Karlsruhe zusammen und nennt ihn ganz selbstverständlich "meinen Mann". Der frühere Bundesanwalt ist aber schon verheiratet, seit 1961. Und er sieht überhaupt keinen Grund, diese Ehe zu lösen. "Das hätte ja auch einige Nachteile für meine Frau." Die beiden verstehen sich gut. Er will nicht, dass ihr Pensionsansprüche verloren gehen. Sein Mann hingegen ist auch ohne ihn gut versorgt.

» Bild.de trifft Hurts: "Was wir an Drag Queens schön finden"

Hurts wurden mit "Wonderful World" über Nacht berühmt. Seitdem sind acht Jahre vergangen. BILD traf die Briten zum Interview.

» rbb24 interviewt Carsten Schatz zur Ehe für alle: "Wir machen sofort Nägel mit Köpfen"

Für Carsten Schatz und seinen Freund geht am Sonntag ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Die beiden Männer geben sich im Standesamt Friedrichshain-Kreuzberg das Jawort. Allerdings gab es bei der Eheanmeldung einige Hürden zu überwinden.

» Wiener Zeitung: Auf Stimmenfang bei der Rainbow-Wählerschaft

Bundeskanzler Christian Kern ist am Wochenende in der schwulen und lesbischen Community unterwegs.