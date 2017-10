Ausgewählter Artikel:

» (03.10.2017) RP Online aus Grevenbroich: Stefani und Julia heiraten unterm Laser-Schwert-Spalier

Wäre das Standesamt Grevenbroich am Sonntag geöffnet gewesen, dann hätten Stefani Becker und Julia Hirschberg schon am allerersten Tag von dem neuen Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Eheschließung profitiert. Doch auch gestern Nachmittag waren sie das erste gleichgeschlechtliche Paar, das im Standesamt am Alten Schloss den gesetzlich legitimierten Bund fürs Leben schließen konnte.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Oktober 2017

» NDR: 25 Jahre Männerschwarmverlag

Die Ehe für alle ist nun offiziell da. Ein langer Weg. Seit 25 Jahren leistet ein kleiner Hamburger Verlag bereits seinen eigenen Beitrag dazu. Eine "schwule" Erfolgsgeschichte.

» derStandard.at: "Homophobe Beschimpfungen kommen auch von der VIP-Lounge"

Männlich dominierte Sportarten bereiten bereits in ihrer Struktur den Nährboden für Homophobie, sagt Nikola Staritz vom Verein Fairplay. Gemeinsame Trainings und Ansprechstellen könnten helfen.

» Zeit Online zur Ehe für alle: Ab sofort: Spießertum für alle!

Lesben und Schwule sind wie alle. Das ist Grundlage ihrer Gleichberechtigung. Ihr Wunsch nach der Ehe zeigt: Sie sind auch genauso bieder wie alle.

» RP Online aus Grevenbroich: Stefani und Julia heiraten unterm Laser-Schwert-Spalier

Wäre das Standesamt Grevenbroich am Sonntag geöffnet gewesen, dann hätten Stefani Becker und Julia Hirschberg schon am allerersten Tag von dem neuen Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Eheschließung profitiert. Doch auch gestern Nachmittag waren sie das erste gleichgeschlechtliche Paar, das im Standesamt am Alten Schloss den gesetzlich legitimierten Bund fürs Leben schließen konnte.

02. Oktober 2017

» Übermedien (Abo) zur FAZ: Homophob fragen wird man ja wohl noch dürfen

Die FAZ behält sich das Recht vor, Schwule und Lesben wegen ihrer Sexualität anzugreifen und herabzuwürdigen, bedauert es aber, wenn die sich darüber beklagen. Ein Kommentar von Stefan Niggemeier. s.a.: FAZ weiter uneinsichtig (02.10.2017)

» Deutschlandfunk Kultur über Gender Studies: Ausgrenzend, elitär, realitätsfern?

Die Diskussion um die Geschlechterforschung hat sich in den letzten Monaten erhitzt – Kritik kommt von allen Seiten. Oft sind dabei Missverständnisse im Spiel. Sabine Hark klärt im Gespräch auf: Was sind und was wollen Gender Studies?

» Deutsche Gehörlosenzeitung: Wunschkinder unterm Regenbogen

Vor 31 Jahren legte Gunter Trube als Revolutionär der tauben Schwulenszene den Grundstein für mehr Toleranz und Akzeptanz. Heute sind Homosexuelle ein selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft. Doch in einem Bereich agieren schwule Taube noch als stille Einzelkämpfer: Beim Traum vom Vatersein

» Werbewoche: Superhelden machen sich stark für gesunde Gay-Community

Seit Anfang 2017 arbeitet die Aids-Hilfe Schweiz mit der Kommunikationsagentur TKF St. Gallen/Zürich zusammen. Seither entstanden drei Informations- und Präventionskampagnen unter dem Banner von Dr. Gay, der Schweizer Online-Beratungsangsplattform für schwule Männer.

» Berliner Morgenpost: Die Ehe für alle ist ein längst überfälliges Gesetz

Die Ehe für alle trägt nur der Lebenswirklichkeit Rechnung, meint Andreas Abel. Willkommen ind der Realität!

» vorwärts: Der lange Weg zu Gleichstellung

Dass es ganze 25 Jahre dauern würde, bis ihr Wunsch endlich in Erfüllung geht, haben damals wohl die wenigsten gedacht: Im Sommer 1992 zogen rund 250 Aktivistinnen und Aktivisten des Schwulenverbands in Deutschland (SVD) überall in der Bundesrepublik vor die Standesämter. Der Grund: Sie wollten das Aufgebot bestellen, also vor den Beamten ihre Heiratsabsichten kundtun. Ihre Anträge wurden jedoch alle abgelehnt.

» Tagesspiegel: Familie unterm Regenbogen

Seit Sonntag gilt die Ehe für alle. Dass Schwule und Lesben miteinander Kinder haben, ist heute gar nicht mehr so ungewöhnlich. Doch wie macht man das eigentlich? Ein schwuler Vater berichtet.

» LSU-Chef Alexander Voigt in der FNP: Endlich keine Bittsteller mehr

Seit gestern ist die im Juni beschlossene "Ehe für alle" Gesetz geworden. Alexander Vogt, der Bundesvorsitzende der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), beschreibt in einem Gastbeitrag, was das für ihn bedeutet.

» Bayerischer Rundfunk: Ehe für alle – warum nicht sich selbst heiraten?

Gestern ist sie ja in Kraft getreten, die Ehe für alle. Und das ist gut so.

» NRZ-Kommentar: Ehe für alle – außer für Katholiken

Endlich dürfen Liebende den Bund fürs Leben eingehen. Unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Das akzeptiert die katholische Kirche nicht.

» Kölner Stadt-Anzeiger interviewt LSVD zur Ehe für alle: "Es geht darum, eine gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen"

Interview mit Markus Ulrich, Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes.

» Handelsblatt interviewt Volker Beck: "In der CDU und in der CSU sind ja keine Unmenschen"

Grünen-Politiker Beck setzte im Juni die Ehe für alle durch kurz vor der Wahl des neuen Bundestags. Ab Oktober dürfen alle Menschen heiraten.

01. Oktober 2017

» WAZ: Wie ein Essener Paar die eigene Homosexualität entdeckte

Die Liebe traf sie wie ein Blitz, trotzdem musste sich die Beziehung erst entwickeln. Im Herbst will das lesbische Paar aus Essen heiraten.

» Zeit Online: Marry me, Pascal

Vater, Vater, Tochter und Sohn und bald verheiratet wie Hetero-Paare. Ab heute gilt die Ehe für alle. Zwei schwule Paare erzählen, was es bedeutet, zu heiraten.

» Süddeutsche.de: Endlich Ehe

Jahrzehnte haben Schwule und Lesben dafür gekämpft, von diesem Sonntag an gilt nun die Ehe für alle. Vier Paare erzählen, warum sie gleich heute oder in den kommenden Tagen aufs Standesamt gehen.

» BR.de: Vom Umgang islamischer Gesellschaften mit Schwulen, Lesben und Transgender

Nach dem Attentat eines IS-Sympathisanten in einem bei Schwulen und Lesben beliebten Clubs in Orlando Florida, fand die Theorie vom schwulenfeindlichen Muslim und der Unvereinbarkeit von Islam und Homosexualität den größten Zuspruch. Aber ist der Islam wirklich so homophob?