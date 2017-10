Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Oktober 2017

» Kleine Zeitung über Hermes Phettberg: "Meine Unattraktivität hat niemanden auf mich geil gemacht"

Hermes Phettberg, Moderator der legendären "Nette Leit Show" trat in den letzten Jahren in Musikvideos auf, lebt zurückgezogen und schreibt weiter für den "Falter" sowie den "Augustin". Am Donnerstag wird er 65.

» Blick: Komiker zerreisst Argumente gegen Homo-Ehe

In Deutschland gibt es nun die Ehe für Homosexuelle. In der Schweiz wird dies wohl aber noch lange nicht der Fall sein. Komiker Michael Elsener nimmt das langwierige Prozedere und seine Gegner auf die Schippe.

04. Oktober 2017

» Ruhr Nachrichten: Das bedeutet die Ehe für alle für diese Schwerter

Seit Sonntag gilt die Ehe für alle. In Schwerte ist die Nachfrage noch eher gering: Vier Paare haben sich bislang dafür angemeldet – unter anderem Benjamin Gott und Uwe Görke-Gott, sie lassen ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in die Ehe umwandeln. Was das für sie bedeutet, haben Sie uns im Gespräch verraten.

» der zaunfink: Ehe für alle – Wasserstandsmeldungen

Ich habe mich in den Wochen zwischenEheöffnungs-Beschluss und Inkrafttreten des Gesetzes in den Medien undKommentarspalten herumgetrieben und eine lockere, ironische Sammlung vonBeobachtungen zusammengestellt:

» Bild.de interviewt die Entwickler: "STNDR" ist die versauteste Dating-App für Schwule

STNDR ist eine neue App im Dating-Segment. Dabei setzen die Macher kalkuliert auf das Motto Sex sells.

» Westfälischer Anzeiger interviewt Standesbeamtin: Christina Krischer hat erstes schwules Ehepaar Hamms getraut

Bernd und Ralf Gockel haben sich als erstes gleichgeschlechtliches Paar der Hammer Stadtgeschichte am Montagmittag das Ja-Wort gegeben. Begleitet und in die Ehe geführt wurden die beiden von Standesbeamtin Christina Krischer.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Designer Guido Maria Kretschmer will heiraten

Auch Stardesigner Guido Maria Kretschmer (52), und sein Lebenspartner, der Maler Frank Mutters (62), wollen sich das Ja-Wort geben.

» Volker Beck auf Salonkolumnisten: Die Islamisierung der USA schreitet voran

Als der UN-Menschrechtsrat jüngst über die Abschaffung der Todesstrafe für Apostasie, Blasphemie, Ehebruch und Homosexualität abstimmte, stellten sich die USA an die Seite der Staaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit. Eine gefährliche Entwicklung, warnt unser Gastautor Volker Beck.

» evangelisch.de: Der Eunuch aus Äthiopien

Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die erzählt von einem äthiopischen Eunuchen. Er ist die erste nichtjüdische Person, die zum Christentum bekehrt wird. Ausgerechnet ein schwarzer Intersexueller!

» Tagesspiegel über die queere Künstlerin A.L. Steiner: Warum Papier böse ist

Die queere Künstlerin A.L. Steiner ist Stipendiatin der American Academy. Mit ihrer Kunst protestiert sie gegen Überproduktion und Massenkonsum. Eine Begegnung am Wannsee.

» katholisch.de: Bei den Anglikanern knirscht es

Eigentlich ist das Treffen in Canterbury ein Pflichttermin. Doch einige der anglikanischen Erzbischöfe boykottieren die aktuelle Sitzung demonstrativ. Die Steine des Anstoßes sind immer dieselben.

» Kölner Stadt-Anzeiger zur Ehe für alle: Zeremonie mit 111 Paaren im Kölner Tanzbrunnen geplant

Den Initiatoren geht es darum, mit so vielen Menschen wie möglich zu feiern.

» der Freitag über Maria Lang: Was alles nicht erzählt wird

Der Filmemacherin Maria Lang (19452014) wird in Frankfurt/Main und Berlin eine Retrospektive gewidmet

03. Oktober 2017

» SRF über jungen Schwulen: "Mit 14 dachte ich das erste Mal an Selbstmord"

Pascal kämpft mit Schmerzen. Er verspürt einen Druck im Bauch, der sich in seinem ganzen Körper ausbreiten kann.

» NDR: 25 Jahre Männerschwarmverlag

Die Ehe für alle ist nun offiziell da. Ein langer Weg. Seit 25 Jahren leistet ein kleiner Hamburger Verlag bereits seinen eigenen Beitrag dazu. Eine "schwule" Erfolgsgeschichte.

» derStandard.at: "Homophobe Beschimpfungen kommen auch von der VIP-Lounge"

Männlich dominierte Sportarten bereiten bereits in ihrer Struktur den Nährboden für Homophobie, sagt Nikola Staritz vom Verein Fairplay. Gemeinsame Trainings und Ansprechstellen könnten helfen.

» Zeit Online zur Ehe für alle: Ab sofort: Spießertum für alle!

Lesben und Schwule sind wie alle. Das ist Grundlage ihrer Gleichberechtigung. Ihr Wunsch nach der Ehe zeigt: Sie sind auch genauso bieder wie alle.

» RP Online aus Grevenbroich: Stefani und Julia heiraten unterm Laser-Schwert-Spalier

Wäre das Standesamt Grevenbroich am Sonntag geöffnet gewesen, dann hätten Stefani Becker und Julia Hirschberg schon am allerersten Tag von dem neuen Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Eheschließung profitiert. Doch auch gestern Nachmittag waren sie das erste gleichgeschlechtliche Paar, das im Standesamt am Alten Schloss den gesetzlich legitimierten Bund fürs Leben schließen konnte.

02. Oktober 2017

» Übermedien (Abo) zur FAZ: Homophob fragen wird man ja wohl noch dürfen

Die FAZ behält sich das Recht vor, Schwule und Lesben wegen ihrer Sexualität anzugreifen und herabzuwürdigen, bedauert es aber, wenn die sich darüber beklagen. Ein Kommentar von Stefan Niggemeier. s.a.: FAZ weiter uneinsichtig (02.10.2017)

» Deutschlandfunk Kultur über Gender Studies: Ausgrenzend, elitär, realitätsfern?

Die Diskussion um die Geschlechterforschung hat sich in den letzten Monaten erhitzt – Kritik kommt von allen Seiten. Oft sind dabei Missverständnisse im Spiel. Sabine Hark klärt im Gespräch auf: Was sind und was wollen Gender Studies?