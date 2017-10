Ausgewählter Artikel:

» (07.10.2017) RP Online: Erste Homo-Ehe in Leverkusen ist mehr als nur eine Hochzeit

Lange hatten Manfred Henn und dessen Partner Holger Ott für diesen Moment gekämpft: als erstes homosexuelles Leverkusener Paar gaben sie sich jetzt auf dem Standesamt im Rathaus das Ja-Wort. Ein Akt, der für die Beiden viel mehr als nur ein persönliches Anliegen war.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Oktober 2017

» Ruhr Nachrichten zur Ehe für alle: Das sagen Werner und Herberner Pfarrer

Seit diesem Monat dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten – zumindest standesamtlich. Doch wie sieht es mit einer kirchlichen Trauung aus? Wir haben in Werne und Herbern bei der evangelischen und katholischen Kirche nachgefragt.

» Causa Tagesspiegel: Wer gebiert, ist nicht zwingend Mutter

Ein Transmann bringt ein Kind zur Welt und will als dessen Vater statt Mutter anerkannt werden. Drei Instanzen lehnen sein Anliegen ab. Das heißt aber nicht, dass er im Unrecht ist.

06. Oktober 2017

» Nina Queer auf Bild.de: Was ist "Mumification"?

Kolumnistin Nina Queer klärt auf: Was Mumification ist, warum sie Entspannung bringt und welche Nachteile dieses Ritual hat.

» Griechenland Zeitung: Orthodoxe Kirche läutet Sturm – Parlamentsdebatte zur Geschlechtsidentität

Am kommenden Montag wird im Parlament in Athen über eine aktuelle Gesetzvorlage debattiert, in der es um die Geschlechtsidentität geht. Darin geht es u. a. darum, dass jeder seine Geschlechtszugehörigkeit selbst bestimmen kann.

» Annenpost über einen Sexshop: Aufklärung mit scharf

Wolfgang Kogl handelt seit zwanzig Jahren scharfe Waren über den Ladentisch seiner SexWorld in der Quergasse 1. Seit kurzem gibt er seinen Kunden auch eine Portion Bildung mit auf den Weg.

» taz über Transgenderrechte in Botswana: Ein Vorbild für Afrika

Homosexualität wird in Botswana mit Haft bestraft, die Gesetze werden sogar noch verschärft. Doch jetzt zeichnet sich eine Transgender-Revolution ab.

» Bildblog zu Bericht über Jungen im Kleid: Bild.de lässt Psychiater auf Fünfjährigen los

Noah Green ist fünf Jahre alt und hat das große Pech, dass die "Bild"-Medien ihn für so interessant halten, dass sie über ihn berichten. Noah ist der Sohn von Schauspielerin, Verzeihung, "von Schauspiel-Sexbombe" Megan Fox und Schauspieler Brian Austin Green. Und Noah findet Elsa aus "Disneys" Animationsfilm "Frozen" offenbar so klasse, dass er neulich in einem Elsa-Kleid durch die kalifornische Stadt Calabasas gelaufen ist.

» Heilbronner Stimme zur Ehe für alle: Paare zögern wegen fehlerhaften Urkunden

Der Städtetag berichtet von Überstunden in den Standesämtern. Wegen Problemen bei der Software-Umstellung muss bei gleichgeschlechtlichen Paaren gerade noch ein Partner mit der Eintragung des falschen Geschlechts leben.

» derStandard.de: "Vorurteile über Lesben sind tief verwurzelt"

Erstmals tauschen sich lesbische Frauen aus ganz Europa bei einer Konferenz in Wien aus. Mitinitiatorin Maria von Känel über fehlende Akzeptanz und doppelte Diskriminierung

» der Freitag: Warum Lesben wie Männer aussehen

Lesben eignen sich nicht Männlichkeit an – Lesben machen, was sie wollen

» Süddeutsche.de über schwulen libanesischen Sänger: Hamed Sinno

Schwuler Sänger einer libanesischen Band, jetzt im Bann der Staatsmacht.

» watson: "Biggest Pain in the Ass" – der russisch-schweizerische Gay-Aktivist, der Putin verklagt

Ein gebrochener Finger, Dutzende Verhaftungen, eine Entführung: Nikolai Alexeyew nimmt vieles in Kauf, um die Rechte von Homosexuellen und Transgender in Russland zu verbessern. Dabei ist er selbst nicht unumstritten. Treffen mit einem Unbeugsamen.

05. Oktober 2017

» taz zur Ehe für alle: Vier Hochzeiten, kein Todesfall

Unser Autor war schon längst wieder geschieden, als noch alle über die Öffnung der Ehe sprachen. Warum die Ehe für Alle trotzdem wichtig ist.

» Spiegel Online über "Tom of Finland": Geil geht anders

Schnauzbärtige Männer mit schwellenden Schwänzen: Mit solchen Zeichnungen wurde Tom of Finland bekannt. Die Filmbiografie macht aus dem Undergroundkünstler einen Nationalhelden. Und ausgerechnet Sex fehlt.

» rbb24: Friedrichstadt-Palast will keine AfD-Wähler im Publikum

Motto "Wir müssen leider draußen bleiben": Deutschlands größte Showbühne lädt Wähler der rechtspopulistischen AfD aus – ebenso wie "Hohlköpfe mit Migrationshintergrund". "Ich will deren Geld nicht", schreibt der Intendant. Der Palast stehe für den anständigen Osten.

» Frankfurter Neue Presse über "So auf Erden": Nahe am Totalausfall

Das Drama um einen freikirchlichen Prediger mit verbotenen Neigungen überzeugt nur durch drei sehr gute Schauspieler.

» Frankfurter Rundschau über Homosexuelle in Hessen: Vereine unterm Regenbogen

Du musst nicht nach Frankfurt fahren, singt der Mainzer Chor Die Uferlosen als Trost für alle Schwulen und Lesben, die nicht dort wohnen. Auch im Rhein-Main-Gebiet gibt es Vereine mit schwul-lesbischem Angebot.

» Kleine Zeitung über Hermes Phettberg: "Meine Unattraktivität hat niemanden auf mich geil gemacht"

Hermes Phettberg, Moderator der legendären "Nette Leit Show" trat in den letzten Jahren in Musikvideos auf, lebt zurückgezogen und schreibt weiter für den "Falter" sowie den "Augustin". Am Donnerstag wird er 65.

» Blick: Komiker zerreisst Argumente gegen Homo-Ehe

In Deutschland gibt es nun die Ehe für Homosexuelle. In der Schweiz wird dies wohl aber noch lange nicht der Fall sein. Komiker Michael Elsener nimmt das langwierige Prozedere und seine Gegner auf die Schippe.