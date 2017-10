Ausgewählter Artikel:

» (10.10.2017) VICE: Nacktbaden, Sex und Party ohne Vorurteile – Mykonos war ein progressives Paradies

Während der Militärdiktatur in Griechenland wurden Langhaarige, Homosexuelle und Freizügige bespuckt. Auf der Ägäis-Insel aber feierten Freiheitsliebende die Gegenkultur.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Oktober 2017

» Deutsche Welle interviewt Édouard Louis: "Ich schreibe, damit sich die Mächtigen schämen!"

In seinem Roman "Im Herzen der Gewalt" schildert Shootingstar Édouard Louis seine Vergewaltigung. Doch eigentlich macht er sich auf die Suche nach den Ursachen der Gewalt in der tief gespaltenen Gesellschaft Frankreichs.

» Besorgte Homos Blog: DRAMA, DRAMA! Wie christliche Fundamentalisten jetzt versuchen, sich Gehör in der Politik zu verschaffen

"Christliche Wähler sagen der Union 'NICHT weiter so!'", behauptet der Rechtskatholik Mathias von Gersdorff mit Verweis auf eine Bertelsmann-Studie. Und auch andere rechtskonservative Quellen, wie etwa das von Klaus Kelle betriebene Portal "The Germanz", behaupten, der Union würden "viele christliche Wähler" weglaufen. Aber stimmt das überhaupt?

» Urbanshit: De Gfotzerten leisten kreativen, feministischen Widerstand in München

Sie plakatieren Girl Gangs auf den Münchener Straßen, verteilen Geldscheine in der Stadt und haben zur Bundestagswahl ihre eigenen Wahlplakate aufgehängt. Die Münchener Femistinnen-Gruppe De Gfotzerten setzt mit Aktionen im öffentlichen Raum Zeichen gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie.

» Süddeutsche.de über neue Anne-Lister-Biografie: Hab ich sehr schön gemacht

"Gay pride" im 19. Jahrhundert: In Angela Steideles Lebens- und Liebesgeschichte der Anne Lister lässt sich lernen, wie eine Frau ohne Schwierigkeiten eine Sprache für weibliche, lesbische Lust fand.

» Zeit Online: Alles außer hetero

Wie viel Homo steckt in Ihnen? Niemand sucht sich die sexuelle Anziehung aus. Sie ist oft fließend und das ist auch gut so. Im Sexpodcast "Ist das normal?" wird es queer.

» Rhein-Neckar-Zeitung: "15 Prozent Nicht-Heteros gibt's nicht nur in Berlin"

Jeden zweiten und vierten Dienstag findet ein Treff für junge Homosexuelle im Alten E-Werk statt Schutzraum gegen Diskriminierung

» B.Z.: Dieser Berliner konvertierte als Homosexueller zum Islam

Rötliches Gesicht, Vollbart, kräftige Statur. Ein Typ wie ein Wikinger. Aber Christian Awhan Hermann (47) trägt einen muslimischen Gebetsmantel.

» Deutsche Welle über Homosexualität in Russland: "Ich dachte, meine Tochter sei ein Monster"

Die DW zeigt Porträts junger homosexueller Männer und Frauen aus Russland – einem Land, in dem Homophobie weit verbreitet ist. Sie haben unserem Moskau-Korrespondenten Juri Rescheto ihr Schicksal anvertraut.

» SpOn-Fotostrecke über Transgender-Ehe in Nepal: "O" geht's auch

Monika Shahi Nath ist laut Nachrichtenagentur AFP der erste Transgender, der nun in Nepal geheiratet hat.

09. Oktober 2017

» taz interviewt Autorin Sasha Marianna Salzmann: "Du landest immer bei deiner Mutter"

In Sasha Marianna Salzmanns Debüt Außer sich reist eine junge Frau zu ihrem männlichen Zwillings-Ich. Schauplatz ist das queere Istanbul.

» watson über Verbot von LGBTI-Diskriminierung: Nicht alle finden das gut

» Tagesspiegel über Ulrich Heide von der Deutschen Aids-Stiftung: Doktor der Aufklärung

Seit drei Jahrzehnten hilft die Deutsche Aids-Stiftung Menschen, deren Leben aus den Fugen geriet – und kämpft gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung von Menschen, die mit HIV infiziert sind.

» Zeit Online über sexuelle Belästigung unter Männern: Na, Süßer?

Ein obszöner Spruch in der Kantine oder ein Klaps auf den Hintern: Das erleben auch Männer. Oft sind sie hilflos und haben Angst, dass man ihnen nicht glaubt.

» Merkur über Thomas Ostermeiers Inszenierung von Didier Eribons "Rückkehr nach Reims": Genderwechsel

"Warum wird die Geschichte eines schwulen Mannes nicht von einem Mann – vielleicht auch von einem schwulen Mann -, sondern von einer Frau erzählt? "

» Tages-Anzeiger: Wenn aus dem Sohn eine Tochter wird

Der Junge schaut seiner Mama in die Augen. "In deinem Bauch muss etwas schiefgegangen sein", sagt er.

» Bunte über Daniel Schuhmacher: So sieht der Schnuckel von früher heute aus

Es ist schon einige Zeit her, dass der süße, blauäugige Blondschopf Daniel Schuhmacher die sechste Staffel ?Deutschland sucht den Superstar? für sich entschied. Mit seinem Aussehen hätte er auch locker das Mitglied einer Boyband sein können. Heute allerdings sieht der ehemalige Gewinner ganz schön anders aus ...

» Sächsische Zeitung über Theaterstück in Bautzen: Der ewige Schwule

"Ein Mann sieht rosa" am Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen will mit Klischees spielen. Doch es verstärkt sie, statt sie zu durchbrechen.

» Süddeutsche.de über verheiratete Homosexuelle aus Verfolgerstaaten: Geheimhaltung statt Glückwünsche

Homosexuellen Ehepaaren droht in ihrer Heimat oft Verfolgung und Diskriminierung. Standesämter sollen ausländischen Behörden deshalb keine Auskunft erteilen, fordern Verbände.

» RP Online zur Hinze-Hochzeit: "Bischof hätte Mut zeigen sollen"

Die Hochzeit vom Bürgermeister Peter Hinze und Hubertus Pooth hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Weniger der standesamtliche Akt auf Gut Falkenstein, sondern das Verbot einer Segnung der Beiden in einem Gottesdienst in der katholischen Kirche in Wesel-Bislich.