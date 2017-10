Ausgewählter Artikel:

» (11.10.2017) Stuttgarter Nachrichten: Willkommenskultur für homosexuelle Paare

Die evangelische Thomasgemeinde in Stuttgart-Kaltental und Stuttgart-Dachswald will ein Zeichen setzen. Schwule und lesbische Paare sollen bei ihr den kirchlichen Segen bekommen. Darum geht es am 11. Oktober bei einem Informationsabend.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Oktober 2017

» Tagesspiegel: Schwulenkneipe noch klassisch mit Fummel

Die Bar erweckt Erinnerungen an das West-Berlin der 80er Jahre. Der Schöneberger Kiez ist vielen Gästen zu anonym geworden.

» Kölnische Rundschau: Kölner Grüne würdigen Volker Beck nach 23 Jahren Bundestag

Unter tosendem Applaus verabschiedete sich der jahrelange Bundestagsabgeordnete.

» SRF über Udo Rauchfleisch: "Es gibt mehr Transmenschen als man annimmt"

Der emeritierte Professor für Klinische Psychologie arbeitet heute als Psychotherapeut. Und er schreibt Kriminalromane.

» Main-Echo: So sehen junge Schwule aus Aschaffenburg ihre Situation

Als dem Die­bur­ger Mar­cel Jos­wig (21) klar wird, dass er schwul ist, sch­ließt er sich erst ein­mal ei­ne Wo­che in sein Zim­mer ein. Da ist er 16 Jah­re alt. "Ich ha­be den Män­nern öf­ter nach­ge­guckt als mei­ner Freun­din. Dann hat sie mich dar­auf an­ge­spro­chen." Er fragt sich: Wie sa­ge ich es mei­ner Fa­mi­lie und mei­nen Freun­den? Wie wer­den sie rea­gie­ren?

» Stuttgarter Nachrichten: Willkommenskultur für homosexuelle Paare

Die evangelische Thomasgemeinde in Stuttgart-Kaltental und Stuttgart-Dachswald will ein Zeichen setzen. Schwule und lesbische Paare sollen bei ihr den kirchlichen Segen bekommen. Darum geht es am 11. Oktober bei einem Informationsabend.

10. Oktober 2017

» Broadly: Diese Tiere beweisen, dass Trans sein nichts Unnatürliches ist

Viele glauben, dass es zwischen Mann und Frau eine klare biologische Trennung gibt. Das Tierreich belehrt sie eines Besseren.

» Zitty u.a. über schwulen AfD-Wähler: Rechts draußen

Nicht die typisch deutschen AfD-Wähler: Warum ein Schwuler mit syrischem Vater, die Ex-Partnerin eines syrischen Manns und ein ehemaliger Salafist die AfD mögen oder ihr sogar die Stimme gaben

» Deutsche Welle interviewt Édouard Louis: "Ich schreibe, damit sich die Mächtigen schämen!"

In seinem Roman "Im Herzen der Gewalt" schildert Shootingstar Édouard Louis seine Vergewaltigung. Doch eigentlich macht er sich auf die Suche nach den Ursachen der Gewalt in der tief gespaltenen Gesellschaft Frankreichs.

» Besorgte Homos Blog: DRAMA, DRAMA! Wie christliche Fundamentalisten jetzt versuchen, sich Gehör in der Politik zu verschaffen

"Christliche Wähler sagen der Union 'NICHT weiter so!'", behauptet der Rechtskatholik Mathias von Gersdorff mit Verweis auf eine Bertelsmann-Studie. Und auch andere rechtskonservative Quellen, wie etwa das von Klaus Kelle betriebene Portal "The Germanz", behaupten, der Union würden "viele christliche Wähler" weglaufen. Aber stimmt das überhaupt?

» VICE: Nacktbaden, Sex und Party ohne Vorurteile – Mykonos war ein progressives Paradies

Während der Militärdiktatur in Griechenland wurden Langhaarige, Homosexuelle und Freizügige bespuckt. Auf der Ägäis-Insel aber feierten Freiheitsliebende die Gegenkultur.

» Urbanshit: De Gfotzerten leisten kreativen, feministischen Widerstand in München

Sie plakatieren Girl Gangs auf den Münchener Straßen, verteilen Geldscheine in der Stadt und haben zur Bundestagswahl ihre eigenen Wahlplakate aufgehängt. Die Münchener Femistinnen-Gruppe De Gfotzerten setzt mit Aktionen im öffentlichen Raum Zeichen gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie.

» Süddeutsche.de über neue Anne-Lister-Biografie: Hab ich sehr schön gemacht

"Gay pride" im 19. Jahrhundert: In Angela Steideles Lebens- und Liebesgeschichte der Anne Lister lässt sich lernen, wie eine Frau ohne Schwierigkeiten eine Sprache für weibliche, lesbische Lust fand.

» Zeit Online: Alles außer hetero

Wie viel Homo steckt in Ihnen? Niemand sucht sich die sexuelle Anziehung aus. Sie ist oft fließend und das ist auch gut so. Im Sexpodcast "Ist das normal?" wird es queer.

» Rhein-Neckar-Zeitung: "15 Prozent Nicht-Heteros gibt's nicht nur in Berlin"

Jeden zweiten und vierten Dienstag findet ein Treff für junge Homosexuelle im Alten E-Werk statt Schutzraum gegen Diskriminierung

» B.Z.: Dieser Berliner konvertierte als Homosexueller zum Islam

Rötliches Gesicht, Vollbart, kräftige Statur. Ein Typ wie ein Wikinger. Aber Christian Awhan Hermann (47) trägt einen muslimischen Gebetsmantel.

» Deutsche Welle über Homosexualität in Russland: "Ich dachte, meine Tochter sei ein Monster"

Die DW zeigt Porträts junger homosexueller Männer und Frauen aus Russland – einem Land, in dem Homophobie weit verbreitet ist. Sie haben unserem Moskau-Korrespondenten Juri Rescheto ihr Schicksal anvertraut.

» SpOn-Fotostrecke über Transgender-Ehe in Nepal: "O" geht's auch

Monika Shahi Nath ist laut Nachrichtenagentur AFP der erste Transgender, der nun in Nepal geheiratet hat.

09. Oktober 2017

» taz interviewt Autorin Sasha Marianna Salzmann: "Du landest immer bei deiner Mutter"

In Sasha Marianna Salzmanns Debüt Außer sich reist eine junge Frau zu ihrem männlichen Zwillings-Ich. Schauplatz ist das queere Istanbul.

» watson über Verbot von LGBTI-Diskriminierung: Nicht alle finden das gut

Verbot von LGBTI-Diskriminierung: Nicht alle finden das gut

» Tagesspiegel über Ulrich Heide von der Deutschen Aids-Stiftung: Doktor der Aufklärung

Seit drei Jahrzehnten hilft die Deutsche Aids-Stiftung Menschen, deren Leben aus den Fugen geriet – und kämpft gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung von Menschen, die mit HIV infiziert sind.