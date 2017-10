Ausgewählter Artikel:

» (13.10.2017) taz über Homoverfolgung in Ägypten: Let's talk about einvernehmlichen Sex

Bei einem Konzert der Band Mashrou Leila in Kairo wurden fast 60 Menschen verhaftet. Dafür wird erstmals öffentlich über Homosexualität diskutiert. S.a.: Ägypten verbietet positive Darstellung von Homosexuellen in den Medien (06.10.2017)

13. Oktober 2017

» evangelisch.de über Trans*verbündetenschaft: Mit Demut und Ausdauer

Was wünschen sich Trans*menschen? Wer sind für sie Verbündete und wer nicht? Welche Unterstützung wollen sie von ihrer Umwelt? Über diese Fragen hat René_ Hornstein mit Trans*menschen im Rahmen psychologischer Forschung gesprochen. Im Interview berichtet René_ von den Ergebnissen.

» ORF: Popkulturphänomen Transgender

Transgender-Personen sind in der Mitte der Entertainmentindustrie angelangt. Caitlyn Jenner und Laverne Cox wurden zu Ikonen einer neuen Bewegung, die sich seit Donald Trumps Präsidentschaft einem Backlash stellen muss. Ein neuer Film zeigt die Diskriminierungen, denen Transpersonen im Alltag ausgesetzt sind.

» NRZ: Streit um Ehe-Umwandlung

Olli Hoffmüller möchte nichts sehnlicher, als das seine eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt wird. Darüber hatten wir vor zwei Wochen berichtet. Der gebürtige Düsseldorfer, der nun in Hilden mit seinem Partner lebt, wollte seine Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. Doch das zuständige Standesamt war lange Zeit nicht für ihn telefonisch erreichbar. Als er es doch endlich schaffte, erfuhr Hoffmüller, dass er alle Unterlagen, die schon bei der Verpartnerung notwendig waren, samt der damit anfallenden Gebühren neu erbringen muss.

» Berliner Zeitung: Lehrerin macht Kollegin vor gesamter Schule einen Antrag

Bereits seit Monaten plante Musiklehrerin Christine K. diesen Tag. Der Tag, an dem die 33-Jährige ihrer Freundin und Lehrerkollegin Nadine Peters die Frage aller Fragen stellen will.

» Heilbronner Stimme: Homosexuelles Paar verzweifelt bei Wohnungssuche

Seit einem Jahr erleben sie Absagen von Vermietern: Zwei Mnner fhlen sich diskriminiert. Der Mieterbund verweist auf ein enormes Problem fr viele Gruppen, weil es viel zu wenig gnstige Wohnungen gibt.

12. Oktober 2017

» derStandard.at interviewt Dsquared-Designer: "Ein Mann im Anzug ist wie ein Mann in Drag"

Was trägt Mann heute? Dean und Dan Caten vom Italo-Modelabel Dsquared wissen es

» Nina Queer auf Bild.de: Das Schwulen-Schiff und der Job meines Lebens

Kolumnistin Nina Queer berichtet in ihrer Kolumne über ihre erste schwule Kreuzfahrt.

» neues deutschland: Fünf Gründe warum Tunesien, Algerien und Marokko keine sicheren Herkunftsstaaten sind

Die Union will leichter in den Maghreb abschieben können – erste Grüne lehnen dies ab. Zurecht. Denn diese Länder sind nicht sicher.

» Welt: Russlands orthodoxe Taliban

Unter Putin erlebt das Land die Renaissance der Religion und des christlichen Fundamentalismus. Gläubige greifen zu Gewalt

» Taunus Zeitung über neuen Lehrplan: Sexualkunde ohne Klischees

In Hessen gilt seit kurzem ein neuer Lehrplan für Sexualkunde an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. In dem werden nun auch "Genderidentitäten" und Schwangerschaftsabbrüche schon in jungen Jahren thematisiert. Warum das gar nicht verkehrt ist und wie Lehrer mit dem Thema umgehen, zeigt ein Blick ins Gymnasium Oberursel.

» Frankfurter Rundschau über Diskriminierung in Hessen: Beratung gegen Ausgrenzung

Ob Hautfarbe, Herkunft, Religion oder sexuelle Orientierung, immer noch werden Menschen herabgewürdigt. Die hessische Antidiskriminierungsstelle Adibe zieht dennoch nach einem Jahr eine positive Bilanz

» Leipziger Internet-Zeitung interviewt Rainbow Bulls: "Wir wollen nichts Besonderes sein"

In den vergangenen Jahren haben sich Fans von RB Leipzig vor allem mit Spruchbändern und Choreographien gegen Homophobie positioniert.

» Mitteldeutsche Zeitung interviewt unseren Autor Markus Kowalski: "Ich wünsche mir mehr Akzeptanz"

Markus Kowalski ist 23, kommt aus Questenberg, lebt in Berlin, studiert dort Politikwissenschaften und arbeitet als freier Journalist für verschiedene Medien. Und: Markus Kowalski bezeichnet sich als Schwulen-Aktivisten. Sein eigenes Coming-out hatte er mit 19 Jahren. Anlässlich des Coming-out-Days am 11. Oktober sprach Beate Thomashausen mit ihm.

» Süddeutsche.de über "Priscilla" in München: Glück für alle

Mit "Priscilla – Königin der Wüste" von Gil Mehmert wird auch die große Vielfalt gefeiert, die im Gärtnerplatzviertel schon lange Normalität ist.

» Freie Presse: Bischof will im Streit um schwulen Diakon helfen

Carsten Rentzing regt Treffen an und übt Kritik an öffentlicher Erörterung

» Süddeutsche.de über die Ehe für alle: Noch alles andere als alltäglich

Bisher nutzen nur wenige gleichgeschlechtliche Paare das Recht auf Heirat

» Zeit Online zum Coming Out Day: Kommt doch mal raus

Mit einem Coming-Out ist es wie mit Chips: Wenn man einmal damit anfängt, kann man nicht mehr aufhören

11. Oktober 2017

» Tagesspiegel interviewt schwulen Adoptivvater: "Der Normalzustand hat sich nun eben verändert"

Erstmals hat ein schwules Paar in Deutschland ein Kind adoptiert. Die Familie wohnt in Berlin – und ein Vater erzählt hier, wie sein Familienglück amtlich wurde.

» neues deutschland über die Suche nach den Ursachen der Homosexualität: Heillose Forschung

Einst hieß es, Homosexualität liege in den Genen. Heute sollen epigenetische Vorgänge der Auslöser sein. Kritiker entgegnen: Erneut werde homosexuelle Orientierung als Abweichung verstanden.