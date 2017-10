Ausgewählter Artikel:

» (16.10.2017) Wümme-Zeitung über queere Lebensentwürfe: Streiten für eine bunte Welt

Um Erfahrungen und Austausch über sogenannte queere Lebensentwürfe ging es bei einem deutsch-ukrainischen Workshop in der Bildungsstätte Bredbeck.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Oktober 2017

» Wümme-Zeitung über queere Lebensentwürfe: Streiten für eine bunte Welt

Um Erfahrungen und Austausch über sogenannte queere Lebensentwürfe ging es bei einem deutsch-ukrainischen Workshop in der Bildungsstätte Bredbeck.

» RP Online: Die vielen Lieben des Thomas Mann

Nettetal Hans Matussek ist nicht nur eie profunder Kenner des Schriftstellers Thomas Mann – er teilt sich Wissen auf fesselnde Weise, stets mit einer tiefen Begeisterung, oft mit einem Augenzwinkern. In seinem Vortrag 'Thomas Mann und die Frauen' ging es nicht um den Schriftsteller als Ehemann: 1905 hatte er Millionärstochter Katia, eine der ersten Studentinnen in München, geheiratet.

15. Oktober 2017

» Huffington Post: Warum Drogen, Depressionen und Selbstmorde unter Schwulen so verbreitend sind, wie noch nie

Homosexuelle bringen sich häufiger um als Heteros. Und sie leiden öfter an psychischen Problemen. Michael Hobbes über das Drama des schwulen Mannes

14. Oktober 2017

» taz aus Rio de Janeiro: Gegen Nackte, Schwarze und Schwule

Brasiliens evangelikale Rechte wird in ihrem Kulturkampf immer dreister und immer mächtiger. Auch im Parlament.

» bluewin.ch: Was macht eigentlich Lilo Wanders?

Mit "Wa(h)re Liebe" wurde Lilo Wanders zum Kultstar. Dem Thema Liebe und Erotik ist ihr Erfinder Ernie Reinhardt bis heute treu geblieben.

» tz über 20 Jahre schwule Schuhplattlergruppe: Manches wäre damals undenkbar gewesen

Traditionsbewusst heimatverbunden schwul. Als Sepp Stückl vor 20 Jahren mit ein paar Freunden Deutschlands erste homosexuelle Schuhplattlergruppe gründete, war der Aufschrei bei den Traditionsvereinen groß.

» Stuttgarter Nachrichten über den Buchladen Erlkönig: Ein Vampir für den schwulen Leser

Um eine drohende Schließung abzuwenden, hat der Stuttgarter Buchladen Erlkönig einen Hilferuf veröffentlicht. Außer dem Erlkönig gibt es in Deutschland nur noch einen weiteren Buchladen mit einem Sortiment für eine schwul orientierte Leserschaft. S.a.: Rettet den Erlkönig! (02.10.2017)

» Augsburger Allgemeine: Die Christen und die neue Rechte

Nächstenliebe schützt nicht vor Populismus

» Grazia: Ich habe Angst, dass mein Freund bisexuell ist

Sandra (33) führt seit vier Jahren eine glückliche Beziehung – bis ihr Liebster auf einer Party vor ihren Augen mit ihrem besten Kumpel knutscht. Seither ist nichts mehr, wie es wa

» neues deutschland über Gender-Marketing: Männersachen

Männlichkeit funktioniert nur durch harte Abwehr gegen alles, was als nicht männlich gilt und gar im Verruf steht, irgendwie weiblich zu sein: Männer haben Bock auf eine Frisur? Männerdutt! Männer mögen sich gern? Aber nur als Bromance, bitte!

» Westfalenpost: Auch Vielfalt gehört zum normalen Leben

Eine kurze Diskussion entsteht schon durch den Begriff "Betroffene". Dabei ging es nur um die Frage, wer denn an der Veranstaltung im DRK-Mehrgenerationenhaus in Olpe teilnehmen könnte. "Betroffene" eben, aber auch Interessierte. Allerdings klingt "Betroffene"wertend, wenn es um das Thema lVielfalt der geschlechtlichen und sexuellen Identität" geht.

» WAZ: Die lange Leidensgeschichte der Homosexuellen

Seit dem 1. Oktober dürfen homosexuelle Paare auch die Ehe eingehen. Kaum zu glauben, dass Homosexualität 123 Jahre lang (bis 1994) unter dem ?Unzuchts-Paragrafen? 175 im Strafgesetzbuch kriminalisiert wurde. Im Haus der Stadtgeschichte beleuchtete Jürgen Müller von der NS-Dokumentationsstelle in Köln jetzt die Verfolgung, die schwule Männer auch in Mülheim während des Dritten Reiches erlitten.

» Süddeutsche.de über die Ehe für alle in Starnberg: Das Ja-Wort – zum zweiten Mal

Die gleichgeschlechtliche Ehe ist für Paare im Landkreis ein Anlass, ihre Liebe erneut zu bekunden. Probleme bereitet aktuell allerdings noch die Software in den Standesämtern

13. Oktober 2017

» evangelisch.de über Trans*verbündetenschaft: Mit Demut und Ausdauer

Was wünschen sich Trans*menschen? Wer sind für sie Verbündete und wer nicht? Welche Unterstützung wollen sie von ihrer Umwelt? Über diese Fragen hat René_ Hornstein mit Trans*menschen im Rahmen psychologischer Forschung gesprochen. Im Interview berichtet René_ von den Ergebnissen.

» ORF: Popkulturphänomen Transgender

Transgender-Personen sind in der Mitte der Entertainmentindustrie angelangt. Caitlyn Jenner und Laverne Cox wurden zu Ikonen einer neuen Bewegung, die sich seit Donald Trumps Präsidentschaft einem Backlash stellen muss. Ein neuer Film zeigt die Diskriminierungen, denen Transpersonen im Alltag ausgesetzt sind.

» taz über Homoverfolgung in Ägypten: Let's talk about einvernehmlichen Sex

Bei einem Konzert der Band Mashrou Leila in Kairo wurden fast 60 Menschen verhaftet. Dafür wird erstmals öffentlich über Homosexualität diskutiert. S.a.: Ägypten verbietet positive Darstellung von Homosexuellen in den Medien (06.10.2017)

» NRZ: Streit um Ehe-Umwandlung

Olli Hoffmüller möchte nichts sehnlicher, als das seine eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt wird. Darüber hatten wir vor zwei Wochen berichtet. Der gebürtige Düsseldorfer, der nun in Hilden mit seinem Partner lebt, wollte seine Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. Doch das zuständige Standesamt war lange Zeit nicht für ihn telefonisch erreichbar. Als er es doch endlich schaffte, erfuhr Hoffmüller, dass er alle Unterlagen, die schon bei der Verpartnerung notwendig waren, samt der damit anfallenden Gebühren neu erbringen muss.

» Berliner Zeitung: Lehrerin macht Kollegin vor gesamter Schule einen Antrag

Bereits seit Monaten plante Musiklehrerin Christine K. diesen Tag. Der Tag, an dem die 33-Jährige ihrer Freundin und Lehrerkollegin Nadine Peters die Frage aller Fragen stellen will.

» Heilbronner Stimme: Homosexuelles Paar verzweifelt bei Wohnungssuche

Seit einem Jahr erleben sie Absagen von Vermietern: Zwei Mnner fhlen sich diskriminiert. Der Mieterbund verweist auf ein enormes Problem fr viele Gruppen, weil es viel zu wenig gnstige Wohnungen gibt.

12. Oktober 2017

» derStandard.at interviewt Dsquared-Designer: "Ein Mann im Anzug ist wie ein Mann in Drag"

Was trägt Mann heute? Dean und Dan Caten vom Italo-Modelabel Dsquared wissen es