» (17.10.2017) Oberhessische Zeitung über die Ehe für alle: Weil es Liebe ist...

Die erste Ehe zwischen zwei Männern in Deutschland wurde noch an dem Sonntag, als das Gesetz in Kraft trat, in Hannover geschlossen. Doch wie sieht es im Vogelsberg aus?

17. Oktober 2017

» Allgemeine Zeitung: Stück über Homosexualität von Jean Poiret wird in Bubenheim begeistert gefeiert

Köstlich unterhalten hat sich das Publikum bei der Komödie "Ein Käfig voller Narren" in Bubenheim. An drei Wochenenden mit jeweils drei Vorstellungen wird das Stück von Jean Poiret im altehrwürdigen "Im 1900" in der Hauptstraße aufgeführt. Wie schon bei den beiden Stücken in den Vorjahren verschmelzen Bühne und Zuschauerraum.

» Main-Post: Der Fußball ist nicht bunt

Auch drei Jahre nach Thomas Hitzlspergers Outing sind schwule Fußballer ein Tabuthema in Vereinen und Verbänden.

» Main-Post über Homophobie im Fußball: Das Schweigen der Männer

Kommentar: Wie kann in einer immer toleranteren Gesellschaft, in der auch die gleichgeschlechtliche Ehe endlich legal ist, eine Parallelwelt wie im Fußball existieren?

16. Oktober 2017

» katholisch.de: Bischof will homosexuelle Paare bei Familientreffen

Auf dem kommenden Weltfamilientreffen in Dublin sollen sich laut dem Bischof von Limerick auch homosexuelle Paare willkommen fühlen. Er warnt, dass die Kirche sonst eine große Chance verpassen könnte.

» Welt: Wie eine Transsexuelle bei der Bundeswehr Karriere macht

Das Bundeswehr-Bataillon im brandenburgischen Storkow bekommt eine neue Kommandeurin. Das Besondere: Anastasia Biefang begann ihre Karriere vor 23 Jahren als Mann. Und wie hat die Bundeswehr darauf reagiert?

» Zeit Online interviewt schwules Paar: "Willst du mich noch mal heiraten?"

Die Ehe für alle ist da. Also wollten sich Dirk und Björn Kotte aus Fuhlsbüttel trauen. Ganz so einfach war die Sache dann aber nicht

» Kurier: Wiens unsichtbare Stricher

Sozialarbeiter kritisiert, dass es für männliche Prostituierte keine Anlaufstelle gibt.

» der Freitag über Unisexkleidung für Kinder: Autos oder Glitzer?

Die kleinen Engel haben jetzt auch bei Unisex-Kleidung die Wahl

» Wümme-Zeitung über queere Lebensentwürfe: Streiten für eine bunte Welt

Um Erfahrungen und Austausch über sogenannte queere Lebensentwürfe ging es bei einem deutsch-ukrainischen Workshop in der Bildungsstätte Bredbeck.

» RP Online: Die vielen Lieben des Thomas Mann

Nettetal Hans Matussek ist nicht nur eie profunder Kenner des Schriftstellers Thomas Mann – er teilt sich Wissen auf fesselnde Weise, stets mit einer tiefen Begeisterung, oft mit einem Augenzwinkern. In seinem Vortrag 'Thomas Mann und die Frauen' ging es nicht um den Schriftsteller als Ehemann: 1905 hatte er Millionärstochter Katia, eine der ersten Studentinnen in München, geheiratet.

15. Oktober 2017

» Huffington Post: Warum Drogen, Depressionen und Selbstmorde unter Schwulen so verbreitend sind, wie noch nie

Homosexuelle bringen sich häufiger um als Heteros. Und sie leiden öfter an psychischen Problemen. Michael Hobbes über das Drama des schwulen Mannes

14. Oktober 2017

» taz aus Rio de Janeiro: Gegen Nackte, Schwarze und Schwule

Brasiliens evangelikale Rechte wird in ihrem Kulturkampf immer dreister und immer mächtiger. Auch im Parlament.

» bluewin.ch: Was macht eigentlich Lilo Wanders?

Mit "Wa(h)re Liebe" wurde Lilo Wanders zum Kultstar. Dem Thema Liebe und Erotik ist ihr Erfinder Ernie Reinhardt bis heute treu geblieben.

» tz über 20 Jahre schwule Schuhplattlergruppe: Manches wäre damals undenkbar gewesen

Traditionsbewusst heimatverbunden schwul. Als Sepp Stückl vor 20 Jahren mit ein paar Freunden Deutschlands erste homosexuelle Schuhplattlergruppe gründete, war der Aufschrei bei den Traditionsvereinen groß.

» Stuttgarter Nachrichten über den Buchladen Erlkönig: Ein Vampir für den schwulen Leser

Um eine drohende Schließung abzuwenden, hat der Stuttgarter Buchladen Erlkönig einen Hilferuf veröffentlicht. Außer dem Erlkönig gibt es in Deutschland nur noch einen weiteren Buchladen mit einem Sortiment für eine schwul orientierte Leserschaft. S.a.: Rettet den Erlkönig! (02.10.2017)

» Augsburger Allgemeine: Die Christen und die neue Rechte

Nächstenliebe schützt nicht vor Populismus

» Grazia: Ich habe Angst, dass mein Freund bisexuell ist

Sandra (33) führt seit vier Jahren eine glückliche Beziehung – bis ihr Liebster auf einer Party vor ihren Augen mit ihrem besten Kumpel knutscht. Seither ist nichts mehr, wie es wa

» neues deutschland über Gender-Marketing: Männersachen

Männlichkeit funktioniert nur durch harte Abwehr gegen alles, was als nicht männlich gilt und gar im Verruf steht, irgendwie weiblich zu sein: Männer haben Bock auf eine Frisur? Männerdutt! Männer mögen sich gern? Aber nur als Bromance, bitte!

» Westfalenpost: Auch Vielfalt gehört zum normalen Leben

Eine kurze Diskussion entsteht schon durch den Begriff "Betroffene". Dabei ging es nur um die Frage, wer denn an der Veranstaltung im DRK-Mehrgenerationenhaus in Olpe teilnehmen könnte. "Betroffene" eben, aber auch Interessierte. Allerdings klingt "Betroffene"wertend, wenn es um das Thema lVielfalt der geschlechtlichen und sexuellen Identität" geht.