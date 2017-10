Ausgewählter Artikel:

» (18.10.2017) taz-Interview mit Sebastian Walter über queere Jugendpolitik: "Berlin ist Nachzügler"

Sebastian Walter, queerpolitischer Sprecher der Grünen, zum Koalitionsantrag auf ein queeres Jugendzentrum, der Donnerstag im Abgeordnetenhaus beschlossen wird.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Oktober 2017

» heute.de über queere schwarze Jugendliche: Von der Street Gang zum Fashion Start Up

Schwarz, schwul, ausgegrenzt: In Washington D.C. haben junge homo- und transsexuelle Afro-Amerikaner eine Gang gegründet, um im alltäglichen und allgegenwärtigen Schwulenhass zu überleben. Jetzt suchen sie im Modegeschäft einen Ausweg aus der Kriminalität.

» Zeit Online über Pianist Fred Hersch: Virtuos, schwul und unerwünscht

Wie homophob ist der Jazz eigentlich? Der Pianist Fred Hersch wurde jahrelang für seine Homosexualität gedemütigt. Jetzt ist er auf dem Höhepunkt seines Schaffens.

» derStandard.de über schwule Männer: Geschlechtskrank, ohne Symptome

Homosexuelle Männer mit wechselnden Sexualpartnern sind häufig mit sexuell übertragbaren Krankheiten infiziert. Viele verlaufen ohne Symptome

» Tagesspiegel interviewt Wintergarten-Star Jack Woodhead

Heteros fragen, Homos antworten: So heißt das neue Buch der Tagesspiegel-Redakteure Anja Kühne, Nadine Lange, Björn Seeling und Tilmann Warnecke. Bei der Buchpräsentation im Tagesspiegel-Salon hatte der Komponist und Wintergarten-Star Jack Woodhead einen Gastauftritt. Hier seine Antworten auf die Fragen einer Hetera.

» taz über Oscar-Wilde-Ausstellung: Entspann dich und genieß die Kunst

Ästheten und Querulanten gegen Denkverengung: Oscar Wilde wird wieder gebraucht! Das zeigt die Ausstellung The Critic as Artist in Reading.

» Deutsche Welle: Staat gegen Kirche – Griechen dürfen Geschlecht selbst definieren

Ein neues Gesetz verbessert die Lage von Transsexuellen wie Alexandra aus Thessaloniki. Doch vor der Abstimmung im Athener Parlament wetterten griechisch-orthodoxe Geistliche dagegen und drohten mit Exkommunikation.

» taz: Trans-Aktivisten kritisieren Netflix-Doku

Die Netflix-Doku über den Tod der Trans-Ikone Marsha P. Johnson soll ein Plagiat sein. Sie basiere auf der unbezahlten Arbeit schwarzer Künstler.

» Welt über George Michael: Die Leiden des jungen G.

Schwul, stur und genial in Großbritannien lief die Doku über George Michael, an der er selbst kurz vor dem Tod mitgearbeitet hat. Er war mehr als die Befriedigung pastellfarbener Mädchenträume. Schließlich fand er sich als Mensch.

» Neon: Im Iran durften sie sich nicht lieben – heute leben sie ihr "kleines Glück"

Manchmal gedeiht die Liebe gerade unter schwierigen Umständen am besten. Lektionen von acht außergewöhnlichen Paaren aus aller Welt in der neuen NEON-Serie Liebesfundstücke.

» Onetz: Homosexuelle haben Angst – Leben im Verborgenen

Tanja Koller klärt seit 2013 über das Thema Homosexualität an Schulen in Weiden auf. Sie wird angefeindet und bekommt kaum Unterstützung.

17. Oktober 2017

» VIVA: 7 Tipps, die bei Eurem Coming Out hilfreich sein könnten

Das wichtigste ist, dass Ihr zu Euch selbst steht.

» Deutschlandfunk Kultur über Didier Eribon und Edouard Louis im LCB: "Die Literatur als einen Ort des Widerstands nutzen"

Didier Eribon und Edouard Louis sind nicht nur literarische Stars in ihrer Heimat Frankreich. Sie sind befreundet und sie eint die Kritik an rassistischen Herrschaftsstrukturen der Grande Nation. Im Literarischen Colloquium Berlin standen sie gemeinsam auf der Bühne.

» Sumikai aus Japan: TV-Sender entschuldigt sich für LGBT-diskriminierende Serie

Der TV-Sender Fuji Television entschuldigte sich bei seinen Zuschauern und der LGBT-Gemeinde. Im September hatten sie eine Serie aus den 80ern ausgestrahlt, die Homosexuelle abwertend darstellt.

» BR.de: Stolpersteine für homosexuelle NS-Opfer verlegt

Während der Nazizeit wurden in Deutschland Homosexuelle verfolgt. Tausende kamen in Konzentrationslagern ums Leben. Zum Gedenken an die Menschen werden heute in Nürnberg Stolpersteine verlegt. Von Martin Hähnlein

» Allgemeine Zeitung: Stück über Homosexualität von Jean Poiret wird in Bubenheim begeistert gefeiert

Köstlich unterhalten hat sich das Publikum bei der Komödie "Ein Käfig voller Narren" in Bubenheim. An drei Wochenenden mit jeweils drei Vorstellungen wird das Stück von Jean Poiret im altehrwürdigen "Im 1900" in der Hauptstraße aufgeführt. Wie schon bei den beiden Stücken in den Vorjahren verschmelzen Bühne und Zuschauerraum.

» Oberhessische Zeitung über die Ehe für alle: Weil es Liebe ist...

Die erste Ehe zwischen zwei Männern in Deutschland wurde noch an dem Sonntag, als das Gesetz in Kraft trat, in Hannover geschlossen. Doch wie sieht es im Vogelsberg aus?

» Main-Post: Der Fußball ist nicht bunt

Auch drei Jahre nach Thomas Hitzlspergers Outing sind schwule Fußballer ein Tabuthema in Vereinen und Verbänden.

» Main-Post über Homophobie im Fußball: Das Schweigen der Männer

Kommentar: Wie kann in einer immer toleranteren Gesellschaft, in der auch die gleichgeschlechtliche Ehe endlich legal ist, eine Parallelwelt wie im Fußball existieren?

16. Oktober 2017

» katholisch.de: Bischof will homosexuelle Paare bei Familientreffen

Auf dem kommenden Weltfamilientreffen in Dublin sollen sich laut dem Bischof von Limerick auch homosexuelle Paare willkommen fühlen. Er warnt, dass die Kirche sonst eine große Chance verpassen könnte.