Ausgewählter Artikel:

» (21.10.2017) Westfalen-Blatt: Gilt die "Ehe für alle" auch in der Kirche?

Seit Anfang Oktober dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten. Doch wie steht es mit dem Segen der Kirche? Die Antworten Geistlicher aus Herford fallen recht unterschiedlich aus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Oktober 2017

» Tiroler Tageszeitung: Neue evangelikale Kirche in Brasilien offen für Schwule und Lesben

Zusammen mit seinem Ehemann Marcos Gladstone gründete Fabio de Soiza 2006 die evangelikale Christliche Zeitgenössische Kirche, die Schwule, Lesben und Transgender-Personen mit offenen Armen empfängt.

» taz-Interview über neue Party für queere Flüchtlinge: "Berlin akzeptiert dich"

Emrah, queer und aus Turkmenistan geflüchtet, will mit der neuen Partyreihe Harem andere queere Flüchtlinge ermutigen, sich nicht zu verstecken.

» Südwest Presse: Keine Traugottesdienst für Homosexuelle

Einen Traugottesdienst wie bei Mann und Frau wird es für gleichgeschlechtliche Paare in der evangelischen Kirche nicht geben. Es "wäre in unserer Landeskirche nicht durchsetzbar", sagte Frank Otfried July, Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, bei einer Diskussionsveranstaltung mit Seminarschülern aus Blaubeuren und Maulbronn in Stuttgart.

» FNP über Familie von Grünen-Fraktionschef: Der kleine Felix ist mit zwei Vätern glücklich

Zwei Männer und ein Baby: Im Haushalt des Grünen-Fraktionschefs Manuel Stock kümmern sich er und sein Mann Tim Heinemann um den 22 Monate alten Felix. Der Bub ist ihr Pflegekind.

20. Oktober 2017

» n-tv über Stephan von Dassel: Grüner forciert Verschwörungstheorien

Der Bürgermeister von Berlin-Mitte beschuldigte die Polizei, mit Rücksicht auf den Tourismus im Tiergarten absichtlich weniger zu kontrollieren. Der Innensenator lässt das als absurd zurückweisen. Die Polizeigewerkschaft ist sauer. S.a.: Grüner Bezirksbürgermeister: Doch keine Kritik an "Siegessäule" (13.10.2017)

» Tageblatt interviewt lettischen Außenminister: Ein Chefdiplomat und sein Outing

Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics (44) hat sich 2014 als homosexuell geoutet. "Ich verkünde stolz, ich bin schwul", schrieb Rinkevics damals im Kurznachrichtendienst Twitter. Es war nicht weniger als eine kleine politische Revolution im Baltikum.

» Nina Queer auf Bild.de: Wieso ich Ibiza hasse und zugleich liebe

Nina Queer berichtet in ihrer Kolumne über ihre Hassliebe zur Partyinsel Ibiza und wie es um ihre Beziehung heute steht.

» Spiegel Online über Transgender im Football: Keine Zukunft in der Profiliga

Hannah Mouncey ist mittlerweile eine Frau, trotzdem wurde der Transgender-Spielerin die Teilnahme an der weiblichen australischen Football-Liga verwehrt. Und das, obwohl sie alle Kriterien des IOC erfüllt.

» derStandard.de über Rassismus und Homophobie: Schwere Vorwürfe gegen Tesla

Mehrere frühere Fabriksmitarbeiter haben Klagen gegen das Unternehmen eingereicht

» Deutsche Welle: Drastischer Anstieg von HIV-Infektionen in Russland

Experten sind schockiert über die Ausbreitung von HIV in Russland und Osteuropa. Das Problem hat das Ausmaß einer Epidemie angenommen. Dabei ist längst bekannt, wie man das Virus eindämmen kann.

» Süddeutsche.de über homosexuelle Eltern: Die schwierige Suche nach dem einfachen Familienglück

Wie lebt es sich, wenn die Eltern homosexuell sind? Lenja ist ein Mädchen, das in einer außergewöhnlichen Familie aufwächst: Ihr Mutter ist lesbisch, ihr Vater schwul.

19. Oktober 2017

» VICE über Jens Spahn: CDU-Spitzenpolitiker macht mit falschen Fakten zum Gender-Mainstreaming auf AfD

Jens Spahn gilt als potentieller Merkel-Nachfolger. Mit der Wahrheit nimmt er es allerdings nicht immer so genau.

» Bildblog über Weinstein und #metoo in deutschen Medien: Das Schweigen der Männer

Deutsche Medien neigen oft dazu, gesellschaftliche Konfliktthemen den "Betroffenen" aufzubürden, was dazu führt, dass diese vor allem als Bittsteller wahrgenommen werden

» Tages-Anzeiger über Tolerantia Awards: Alan Sangines Nachricht erreicht Warschau

Der SP-Gemeinderat erhält einen internationalen Preis für Toleranz. S.a.: Heiko Maas erhält Tolerantia-Preis 2017 (04.09.2017)

» Abendzeitung München über den Ochsengarten: Wo die wilden Kerle feiern – seit 50 Jahren

Seit einem halben Jahrhundert dürfen in den Ochsengarten nur Männer – auch nackt. An der Theke gibts Bier, Prosecco und Kondome.

» TAG24: Ein schwuler Sohn? Für Sara Kulka kein Problem!

Sara Kulka ist Mutter zweier wunderbarer Töchter. Doch sie setzt sich jetzt schon damit auseinander, was passieren könnte, sollte sie auch einen Sohn auf die Welt bringen.

» Mitteldeutsche Zeitung über eine Geschlechtsanpassung: Warum die Krankenkasse Julians OP in Potsdam nicht bezahlen will

Der 20-jährige Eisleber ist transsexuell.

» Abendzeitung München: Ehe für alle geht jetzt auch kostenlos

Wer schon verpartnert war, muss in München keine Gebühren für die Hochzeit zahlen.

» SRF: Angst vor Gewalt auf dem Männer-Strich

Heterosexuelle Stricher aus Osteuropa prügelten einen Barmann fast zu Tode. Zum ersten Mal spricht er darüber.