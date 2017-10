Ausgewählter Artikel:

» (23.10.2017) Tagesspiegel über das Pornfilmfestival 2017: Wo Schamgrenzen fallen

Queer, experimentell, alternativ: Im Berliner Kino Moviemento findet diese Woche zum zwölften Mal das Pornfilmfestival statt.

23. Oktober 2017

23. Oktober 2017

» Kleine Zeitung: Steirer Mario Lindner zieht doch in den Nationalrat

Kern setzt sich im SPÖ-Präsidium durch: Der Steirer Mario Lindner zieht in den Nationalrat ein. Grossmann wird Bundesrätin.

» taz über LGBTQ in Georgien: Abpfiff für Guram Kashia

Der georgische Kicker demonstriert öffentlich seine Unterstützung für LGBTQ-Rechte. Fans fordern nun seinen Ausschluss aus dem Nationalteam.

» Tagesspiegel: Wir brauchen einen Feminismus für Männer

Der Fortschritt bringt die bisherige männliche Identität ins Wanken. Das nutzen Populisten wie Trump und die AfD aus. Aber es muss weitergehen. Ein Essay.

» B.Z über "Künstler gegen Aids": Darum ist Klaus Wowereit diese Gala immer noch so wichtig

B.Z. sprach mit Klaus Wowereit über die Gala "Künstler gegen Aids". Die Veranstaltung findet am Montag im Theater des Westens statt. Der frühere Regierende ist Schirmherr.

» Berliner Morgenpost interviewt Maneo: "Wir haben im Nollendorf-Kiez zu viele Übergriffe erlebt"

Bastian Finke ist der Leiter des schwulen Anti-Gewalt-Projekts Maneo in Schöneberg. Er fordert einen behutsamen Umgang mit Betroffenen.

» Berliner Morgenpost: Der Regenbogenkiez in Schöneberg ist in Gefahr

Berlins tolerantester Kiez gerät immer öfter in den Schlagzeilen. In Schöneberg häufen sich homophobe Übergriffe und Raubtaten.

22. Oktober 2017

» Focus: DFB sollte Kapitel Jones beenden – aber nicht, weil sie schwarz und lesbisch ist

Dem peinlichen frühen Aus bei der Europameisterschaft folgt eine noch peinlichere Heimniederlage in der WM-Qualifikation gegen Island. Deutschlands Fußball-Frauen trudeln immer weiter nach unten, Bundestrainerin Steffi Jones steht logischerweise in der Kritik. Um sie tobt aber auch eine unterirdische Diskussion.

» Harald Martenstein wettert im Tagesspiegel gegen Lehrerumfrage: Außen politisch, innen hohl

Profaner Alltagskram ist nicht das Spezialgebiet der Berliner Politik. Stattdessen wird Geld verschwendet – für fragwürdige Umfragen und Außenpolitik aus Kreuzberg. Ein Kommentar. S.a.: Berliner CDU versucht sich als neue AfD (30.09.2017)

» Weser-Kurier: Gesprächskreis für Andersliebende

Vier Monate ist es her, dass Oliver Müller gespannt und unsicher, ob überhaupt jemand kommen würde in der historischen Backstube des Mehr-Generationen-Hauses (MGH) Brinkum saß und die Eingangstür anstarrte. Zwei gute Freunde waren damals an seiner Seite sie sollten ihn bei Bedarf beim ersten Termin der neu gegründeten Gruppe Outright ein Gesprächskreis für Andersliebende unterstützen.

21. Oktober 2017

» taz über das New Museum in New York: Genitalien aus Textil

Vor 40 Jahren gründete Marcia Tucker das New Museum. Zum Jubiläum setzt sich die Kunst mit Transsexualität und Identität auseinander.

» Westfälische Nachrichten über lesbisches Paar: "Unser zweiter Hochzeitstag"

Die Ehe für alle eröffnet Ramona Stahl und Ella Berg-Stahl die Möglichkeit, jetzt richtig zu heiraten. Die beiden Frauen erzählen, mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen hatten und was die Ehe für sie bedeutet.

» RP Online über die Ehe für alle: Standesbeamte werden geschult

Die Zahl an Standesbeamten in Kamp-Lintfort ist normalerweise recht überschaubar. Es sind drei: Standesamtsleiterin Hiltrud Fischer und ihre Mitarbeiterinnen Heike Wolszczyniak und Michaela Hoffmann. Die Zahl stieg aber exorbitant an, als sich mehr 30 Standesamtsmitarbeiter im Rathaus zu einer Schulung versammelten, um mehr über das neue Gesetz 'Ehe für alle' zu erfahren.

» Tiroler Tageszeitung: Neue evangelikale Kirche in Brasilien offen für Schwule und Lesben

Zusammen mit seinem Ehemann Marcos Gladstone gründete Fabio de Soiza 2006 die evangelikale Christliche Zeitgenössische Kirche, die Schwule, Lesben und Transgender-Personen mit offenen Armen empfängt.

» Westfalen-Blatt: Gilt die "Ehe für alle" auch in der Kirche?

Seit Anfang Oktober dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten. Doch wie steht es mit dem Segen der Kirche? Die Antworten Geistlicher aus Herford fallen recht unterschiedlich aus.

» taz-Interview über neue Party für queere Flüchtlinge: "Berlin akzeptiert dich"

Emrah, queer und aus Turkmenistan geflüchtet, will mit der neuen Partyreihe Harem andere queere Flüchtlinge ermutigen, sich nicht zu verstecken.

» Südwest Presse: Keine Traugottesdienst für Homosexuelle

Einen Traugottesdienst wie bei Mann und Frau wird es für gleichgeschlechtliche Paare in der evangelischen Kirche nicht geben. Es "wäre in unserer Landeskirche nicht durchsetzbar", sagte Frank Otfried July, Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, bei einer Diskussionsveranstaltung mit Seminarschülern aus Blaubeuren und Maulbronn in Stuttgart.

» FNP über Familie von Grünen-Fraktionschef: Der kleine Felix ist mit zwei Vätern glücklich

Zwei Männer und ein Baby: Im Haushalt des Grünen-Fraktionschefs Manuel Stock kümmern sich er und sein Mann Tim Heinemann um den 22 Monate alten Felix. Der Bub ist ihr Pflegekind.

20. Oktober 2017

» n-tv über Stephan von Dassel: Grüner forciert Verschwörungstheorien

Der Bürgermeister von Berlin-Mitte beschuldigte die Polizei, mit Rücksicht auf den Tourismus im Tiergarten absichtlich weniger zu kontrollieren. Der Innensenator lässt das als absurd zurückweisen. Die Polizeigewerkschaft ist sauer. S.a.: Grüner Bezirksbürgermeister: Doch keine Kritik an "Siegessäule" (13.10.2017)

» Tageblatt interviewt lettischen Außenminister: Ein Chefdiplomat und sein Outing

Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics (44) hat sich 2014 als homosexuell geoutet. "Ich verkünde stolz, ich bin schwul", schrieb Rinkevics damals im Kurznachrichtendienst Twitter. Es war nicht weniger als eine kleine politische Revolution im Baltikum.