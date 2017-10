Ausgewählter Artikel:

» (24.10.2017) Berliner Morgenpost: Künstler vereint im Kampf gegen Aids

Zum 17. Mal findet die Wohltätigkeits-Gala ?Künstler gegen Aids? im Theater des Westens statt. Mit einer musikalischen Premiere.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Oktober 2017

» nordbayern.de über "Cavequeen": Schwuler Urahn

FÜRTH – Statt der Langen Nacht der Wissenschaften gab es in der Comödie eine heiße Nacht auf St. Pauli. Schmidts Tivoli Theater aus Hamburg gastierte erstmals mit der Komödie "Cavequeen". Solist Tim Koller zeigte im Zeitungskleid wie im Glitzerfummel, dass man auch in Franken ein bisschen verrucht und vor allem weltoffen sein kann.

» Hog'n – im Woid dahoam zur Ehe für alle: Endlich kein Sonderfall mehr? Von wegen

Hog'n-Autorin Sabine Simon hat sich über die Einführung der Ehe für alle gefreut – jedoch es gibt ihr zufolge immer noch Nachbesserungsbedarf.

» Westfalen-Blatt: Verheiratet, nicht verpartnert

Seit zehn Jahren lieben sie sich. Seit Freitag sind sie Eheleute. Als erstes gleichgeschlechtliches Paar in Vlotho haben sich Jens Ralf Grimmel, geborener Schoon, und Felix Grimmel aus Bonneberg trauen lassen.

» Spiegel Online über ältesten Travestieklub in Rio: Tagsüber Banker, nachts ein Vamp

Das "Turma OK" ist Rios ältester Transvestitenklub, hier offenbart sich Abend für Abend eine Welt voller Glanz und Glitter. Die Fotografin Anja Kessler hat sie festgehalten.

» annabelle-Dossier Frauenliebe: "Wir leben so was von normal"

Schreibt unsere lesbische Autorin Simone Meier. Doch bis zu diesem Punkt war es ein sehr weiter Weg und er ist noch nicht zu Ende.

» VICE: Schwule Männer erzählen, wie sie lesbischen Freundinnen den Kinderwunsch erfüllten

"Erst als wir die Befruchtung zu Hause durchführten, konnte ich beim Samenspenden endlich Schwulen-Pornos schauen."

» Brigitte: "Ich bin eine transsexuelle Frau – und endlich glücklich"

Julia war einmal Jürgen, ein Familienvater. Doch sein Leben passte nicht zu ihr. Hier erzählt sie von ihrem Weg zur transsexuellen Frau, die ihr Leben liebt.

» Berliner Morgenpost: Künstler vereint im Kampf gegen Aids

Zum 17. Mal findet die Wohltätigkeits-Gala ?Künstler gegen Aids? im Theater des Westens statt. Mit einer musikalischen Premiere.

» Main-Post: "Ehe für alle" birgt Sprengstoff für die Kirche

Regionalbischöfin Gisela Bornowski erläutert der Dekanatssynode die Positionen. Die "Ehe für alle" ist nicht das einzige Problemfeld, das zur Sprache kam.

» Bild.de: Ex-Prostituierte heiratet eine Frau

Jahrelang arbeitete Trixie Hübschmann als Prostituierte. Jetzt arbeitet sie in einem Bio-Feinkostladen und hat ihre große Liebe gefunden.

23. Oktober 2017

» Tagesspiegel über das Pornfilmfestival 2017: Wo Schamgrenzen fallen

Queer, experimentell, alternativ: Im Berliner Kino Moviemento findet diese Woche zum zwölften Mal das Pornfilmfestival statt.

» Kleine Zeitung: Steirer Mario Lindner zieht doch in den Nationalrat

Kern setzt sich im SPÖ-Präsidium durch: Der Steirer Mario Lindner zieht in den Nationalrat ein. Grossmann wird Bundesrätin.

» taz über LGBTQ in Georgien: Abpfiff für Guram Kashia

Der georgische Kicker demonstriert öffentlich seine Unterstützung für LGBTQ-Rechte. Fans fordern nun seinen Ausschluss aus dem Nationalteam.

» Tagesspiegel: Wir brauchen einen Feminismus für Männer

Der Fortschritt bringt die bisherige männliche Identität ins Wanken. Das nutzen Populisten wie Trump und die AfD aus. Aber es muss weitergehen. Ein Essay.

» B.Z über "Künstler gegen Aids": Darum ist Klaus Wowereit diese Gala immer noch so wichtig

B.Z. sprach mit Klaus Wowereit über die Gala "Künstler gegen Aids". Die Veranstaltung findet am Montag im Theater des Westens statt. Der frühere Regierende ist Schirmherr.

» Berliner Morgenpost interviewt Maneo: "Wir haben im Nollendorf-Kiez zu viele Übergriffe erlebt"

Bastian Finke ist der Leiter des schwulen Anti-Gewalt-Projekts Maneo in Schöneberg. Er fordert einen behutsamen Umgang mit Betroffenen.

» Berliner Morgenpost: Der Regenbogenkiez in Schöneberg ist in Gefahr

Berlins tolerantester Kiez gerät immer öfter in den Schlagzeilen. In Schöneberg häufen sich homophobe Übergriffe und Raubtaten.

22. Oktober 2017

» Focus: DFB sollte Kapitel Jones beenden – aber nicht, weil sie schwarz und lesbisch ist

Dem peinlichen frühen Aus bei der Europameisterschaft folgt eine noch peinlichere Heimniederlage in der WM-Qualifikation gegen Island. Deutschlands Fußball-Frauen trudeln immer weiter nach unten, Bundestrainerin Steffi Jones steht logischerweise in der Kritik. Um sie tobt aber auch eine unterirdische Diskussion.

» Harald Martenstein wettert im Tagesspiegel gegen Lehrerumfrage: Außen politisch, innen hohl

Profaner Alltagskram ist nicht das Spezialgebiet der Berliner Politik. Stattdessen wird Geld verschwendet – für fragwürdige Umfragen und Außenpolitik aus Kreuzberg. Ein Kommentar. S.a.: Berliner CDU versucht sich als neue AfD (30.09.2017)

» Weser-Kurier: Gesprächskreis für Andersliebende

Vier Monate ist es her, dass Oliver Müller gespannt und unsicher, ob überhaupt jemand kommen würde in der historischen Backstube des Mehr-Generationen-Hauses (MGH) Brinkum saß und die Eingangstür anstarrte. Zwei gute Freunde waren damals an seiner Seite sie sollten ihn bei Bedarf beim ersten Termin der neu gegründeten Gruppe Outright ein Gesprächskreis für Andersliebende unterstützen.