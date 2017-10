Ausgewählter Artikel:

26. Oktober 2017

» Main-Echo: Transgender Leon Heinrich ist seit zwei Monaten staatlich ankerkannter Mann

Pe­t­ra Hein­rich ist ner­vös. Zwar hat sie das Ge­spräch mit dem Chef selbst ge­sucht, doch kos­tet es Über­win­dung, das The­ma an­zu­schnei­den. Nein, es geht nicht um ei­ne Ge­halts­er­höh­ung. Oder um Pro­b­le­me im Möm­lin­ger (Kreis Mil­ten­berg) Rat­haus, wo sie für Tou­ris­mus zu­stän­dig ist. Pe­t­ra Hein­rich zi­tiert sich selbst zum Bür­ger­meis­ter, um ihm mit­zu­tei­len, dass sie tran­s­i­dent ist.

» Stuttgarter Nachrichten: Zwei Lesben reisen im Auftrag der Liebe

Zwei Niederländerinnen lieben einander und wollen sich in verschiedenen Staaten mindestens 24 Mal das Ja-Wort geben. Ihre Aktion haben sie Project 22 genannt. Sie reisen in alle Länder der Welt, in denen Homo-Ehen erlaubt sind.

» Zuger Zeitung über schwulen Seelsorger: "Es sind Strukturen, die diskriminieren"

Bruno Fluder leitet seit einem Jahr das ökumenische Seelsorgeangebot "Zwitscher-Bar" in Luzern. Seit diesem Jahr werden auch explizit homosexuelle Menschen angesprochen die Erfolgsaussichten sind nicht gottgegeben.

» RP Online über queere Messe in Mainz: Ein ganz besonderer Gottesdienst

Elke Spörkel war Gastpredigerin beim ersten Gottesdienst, den die Christuskirche in Mainz dem Thema 'Transidentität und Intersexualität' widmete. Über Halderns ehemalige Pfarrerin wird derzeit eine Dokumentation gedreht.

» Nina Queer auf Bild.de: Wieso Halloween so wichtig für Schwule ist

Nina Queer ist berühmt für ihre LGBT-Partys auf BILD.de erklärt sie, wieso Halloween so wichtig für die schwule Szene ist.

» Nordwest-Zeitung: Förderer der Vielfalt mit "Goldmarie" ausgezeichnet

Bereits zum vierten Mal ist die "Goldmarie" verliehen worden. Diese Auszeichnung des Queeren Netzwerks Niedersachsen (QNN) zeichnet ehrenamtliches Engagement für geschlechtliche Vielfalt und für lesbische und schwule Belange aus. In diesem Jahr war der Verein CSD Nordwest, der den Christopher-Street-Day in Oldenburg veranstaltet, Organisator und Gastgeber der Preisverleihung. Der Festakt fand am Dienstagabend im Alten Landtag statt.

» Web.de interviewt Aktivist Philipp Möller: "Religionsfreiheit im Arbeitsrecht schamlos ausgenutzt"

Pädagoge und Autor Philipp Möller hält Gesetzgebung für Kirchen für verfassungswidrig.

» evangelisch.de über LGBTI nach der Wahl: Die Lage in Österreich macht nervös

Österreich hat gewählt. Ein Wahlausgang, der das Land verändern wird, in Bezug auf gewonnen geglaubte feministische und queere Kämpfe und in Bezug auf den Verlust eines der christlichen Grundwerte überhaupt: Mitmenschlichkeit.

» Mittelbayerische Zeitung: Wo die "Ehe für alle" baden geht

Die Gleichstellung der Ehe schlägt hohe Wellen bis an den Beckenrand in Bad Kötzting. Zum Ärger für ein lesbisches Paar.

25. Oktober 2017

» Süddeutsche.de: Das Ende der Kleinfamilie

Vater, Mutter, Kind – und das Leben ist gut? Eine Illusion, findet die österreichische Politikwissenschaftlerin und Autorin Mariam Irene Tazi-Preve. Sie fordert radikales Umdenken.

» Tagesspiegel: Yves Saint Laurents Garten Eden

Wann immer Yves Saint Laurent Inspiration und Anonymität suchte, reiste er in die Farbenwelt seiner zweiten Heimat Marrakesch. Ein Museum würdigt jetzt den Designer.

» Südkurier: Michael Bode aus Owingen will Mister Gay 2018 werden

Der 20-jährige Michael Bode aus Owingen ist homosexuell – und will gern Mister Gay 2018 werden. Unter hunderten Bewerbern hat er es in die Runde der letzten 18 Kandidaten geschafft. Die Entscheidung fällt am Wochenende. Bereits jetzt kann auf Facebook abgestimmt werden. Der Mister Gay vertritt die homosexuelle Gemeinschaft ein Jahr lang als Sprachrohr in Deutschland und im Ausland.

» Blick über transsexuelle "Bachelor"-Kandidatin: Schau, was du verpasst, Joel!

Gestern Abend schickte Rosenkavalier Joel Herger "Bachelor"-Kandidatin Daryana nach Hause. Im erotischen Shooting zeigt die Zürcherin dem Frauenschwarm nun, was er verpasst.

» Blick am Abend: 15 Fragen zur Transidentität

Die "Bachelor"-Kandidatin Daryana sorgte als erste Transfrau in der Kuppelshow für Aufsehen. Wir haben mit ihr, einem Chirurgen sowie dem Verein "Transgender Network Switzerland" über Geschlechtsanpassung, Namensänderung und Militärpflicht gesprochen.

» report-d: "European Rainbow Stories" mit PULS in Düsseldorf

Internationale Gäste werden öfter im Düsseldorfer Rathaus empfangen. Doch am Dienstag war eine bunte Gruppe zu Besuch: Das Jugendzentrum PULS hat im Rahmen eines Austauschprogramms Gäste aus Finnland und Oberbürgermeister Thomas Geisel begrüßte alle im Jan Wellem Saal.

» Allgemeine Zeitung: Enrique Doleschy aus Mainz will Mr. Gay Germany werden

Es geht nicht nur um gutes Aussehen, ganz im Gegenteil. Es geht um Inhalte, um politisches Engagement um Ideen. Enrique Doleschy ist einer von 18 Männern, die ins Rennen gehen um den Titel Mr. Gay Germany. Der 29-jährige Mainzer arbeitet als selbstständiger Finanzberater.

» Mannheimer Morgen über Queer im Schloss: Das Trauma des Anderen

Vorurteile über Homosexuelle gibt es eine Menge. Viele sind nicht unbedingt bösartig, aber beruhen auf Unwissenheit. Wer dann die Chance hat, Fragen zu stellen, tut das gerne kräftig. "Ich habe keine Lust mehr, Leuten immer und überall etwas beizubringen. Ich bin ja kein Wikipedia-Artikel", sagt dazu Georgios Xirokostas. Meist kämen auch Fragen, die ausschließlich privat seien. "Da fühle ich mich oft wie ein Tier." Der 21-Jährige ist mit seiner Kommilitonin Anastasia seit Juni das Gesicht der studentischen Vereinigung Queer im Schloss (Quis) – und beide werkeln an einer Welt, in der sexuelle Vielfalt so normal sein soll, dass es eben keine Fragen mehr gibt.

» Augsburger Allgemeine über schwules Paar: Beim dritten Antrag sagt einer Ja

Michael und Michael sind das erste gleichgeschlechtliche Ehepaar im Landkreis, das den Bund fürs Leben schließt. Im Geltendorfer Rathaus fließen viele Tränen.

» Schwarzwälder Bote über schwules Paar in Schulklasse: "Mit der Homosexualität offen umgehen"

Bildung: Schömberger Realschüler besuchen in Ethikstunde das Gastronomenpaar Torsten Broß und Marcel Schätzlein-Broß