» (28.10.2017) Süddeutsche.de über Emile Griffith: Boxer und Damenhutdesigner

Der Comic-Künstler Reinhard Kleist plant eine Graphic Novel über den schwulen Boxer Emile Griffith. Um sich mit der Figur vertraut zu machen, zeichnet er Skizze um Skizze.

28. Oktober 2017

» Siegessäule interviewt Katarina Barley: "Unser Recht ist geprägt von einem statischen Blick auf Geschlecht"

Barley ist noch-amtierende Familienministerin der SPD. Im Gespräch mit SIS erzählte sie von ihrem Einsatz für die Rechte von Trans* und InterPersonen und ihre Wünsche an die neue Regierung

» taz spricht mit Trans-Filmemacher über Porno und Sex: "Ich dachte es tut weh und blutet"

In der Sexdoku The 36-year-old Virgin hält Skyler Braeden Fox seinen ersten Sex mit einem Mann fest; und die Angst, die er vor diesem Moment hatte.

» Mitteldeutsche Zeitung: Schwule Eltern haben "Ja!" gesagt

Ronny Lehmann und Christian Lehmann-Raschdorf aus Weißenfels haben jetzt richtig geheiratet. Der Sohn macht das Glück der Familie komplett.

» Westdeutsche Zeitung: Sputnik erfindet Twitter-Sturm gegen transsexuelle Offizierin

In unserer Rubrik "Fakten & Fälschungen" geht es diesmal darum, wie "Sputnik" aus 13 Twitter-Nutzern, die etwas gegen eine transsexuelle Offizierin haben, einen Twitter-Sturm konstruiert.

» Deutschlandfunk über Anne Lister: Eine lesbische Schürzenjägerin des 19. Jahrhunderts

Anne Lister war eine Art Don Juan der lesbischen Liebe. "Als Mann würden wir sie heute unerträglich empfinden. Als Frau wird sie für uns wahnsinnig interessant", sagte die Biografien Angela Steidele im Dlf über die englische Landadelige, die sich mehr für sich selbst interessierte als für Frauenrechte.

» SVZ über die Ehe für alle in Schwerin: Sieben auf einen Streich

Freitag heirateten im Schweriner Rathaus sieben gleichgeschlechtliche Paare. Wir waren zu Besuch bei einer Trauung

» MDR über Homosexuelle in Russland: Verfolgt, versteckt, verboten

2013 wurde in Russland ein Gesetz gegen "homosexuelle Propaganda" beschlossen. Nicht erst seitdem sind Angehörige der LGBT-Bewegung enormen Repressalien ausgesetzt. In dem Land gibt es Übergriffe bis hin zum Mord.

» Westfälischer Anzeiger: Hammer Leon Heyder will Homosexuellen Stimme geben

Leon Heyder steht schon seit seinem 14. Lebensjahr offen zu seiner Homosexualität. Jetzt, mit 19 Jahren, hievt der junge Mann aus dem Hammer Westen seinen Einsatz für Akzeptanz und Gleichberechtigung auf ein neues Level.

» watson: Wie die Schweiz die Rechte von Transgendern verbessern will

Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat am Freitag in Luxemburg Justizminister Félix Braz getroffen. Die Themen ihres Treffens: Wie Transidentität und Geschlechtsvarianten besser im Recht abgebildet werden können und die "Ehe für alle".

27. Oktober 2017

» Wilhelmshavener Zeitung: Mit Kampagne und Köpfchen zum Botschafter für die Schwulen-Community

Der Wilhelmshavener Marc Krüger will "Mister Gay Germany" werden. Dabei geht es nicht nur ums Aussehen, sondern auch ums politische Engagement.

» Frankfurter Neue Presse: Tanja und Tina sagen Ja

Heute heiraten Tanja und Tina als eines der ersten homosexuellen Paare im Rhein-Main-Gebiet. Warum es nicht mehr als ein Wohnmobil, zwei Hunde und zwei Kinder, Gott und die große Liebe im Leben braucht, erzählen sie in ihrer bewegenden Geschichte.

» Süddeutsche.de: Liebe für alle

Sandy und Franziska Miethig sind das erste verheiratete homosexuelle Paar in Geretsried. Die Frauen sind froh, dass die Politik die Weichen für die gleichgeschlechtliche Ehe gestellt hat.

» FAZ-Kommentar: Politik mit der Identität

Früher kämpfte der Arbeiter gegen den Unternehmer, heute ist der Klassenkampf Geschichte. Doch die neuen Trennlinien machen das Land unversöhnlicher.

» ze.tt: Warum wir viel mehr über Geschlechtskrankheiten sprechen müssen

Während wir das Thema totschweigen, breiten sich Geschlechtskrankheiten immer weiter aus. Warum sie uns alle betreffen und womit vor allem homosexuelle Männer zu kämpfen haben, erklärt eine Gynäkologin.

» Deutschlandfunk über tschetschenische Schwule: Auch im Exil noch gejagt und bedroht

Russischsprachige Schwule werden bis nach Deutschland verfolgt. Sabine Adler hat einen jungen Tschetschenen getroffen, der von Landsleuten verfolgt wird, die schon zum zweiten Mal einen Anschlag auf ihn verübten haben.

» lokalo.de: Die Zukunft des Kinos ist bunt

Früher nur in Nischenfilmen oder als Karikatur dargestellt, finden schwule, lesbische, bi- und transsexuelle Charaktere und Geschichten immer mehr den Weg auf die Kinoleinwand. Von kleinen Independentfilmen bis zu großen Blockbustern beschäftigen sich Regisseure erfolgreich mit dem Thema LGBT und spezielle Filmfestivals locken jährlich zahlreiche Besucher an.

» eurovision.de interviewt Conchita Wurst: "Ich hatte mich verloren"

Triumphal siegte Tom Neuwirth in der Rolle der Conchita Wurst beim ESC 2014. Nun spielt er gar mit der Idee, die Perückenkultur hinter sich zu lassen. Ein Interview über Selbstfindung.

26. Oktober 2017

» SPAM interviewt Filmemacher Jochen Hick: "Das Kleinbürgerliche ist etwas sehr Deutsches"

Ein Interview mit dem Filmemacher Jochen Hick

» Main-Echo: Transgender Leon Heinrich ist seit zwei Monaten staatlich ankerkannter Mann

Pe­t­ra Hein­rich ist ner­vös. Zwar hat sie das Ge­spräch mit dem Chef selbst ge­sucht, doch kos­tet es Über­win­dung, das The­ma an­zu­schnei­den. Nein, es geht nicht um ei­ne Ge­halts­er­höh­ung. Oder um Pro­b­le­me im Möm­lin­ger (Kreis Mil­ten­berg) Rat­haus, wo sie für Tou­ris­mus zu­stän­dig ist. Pe­t­ra Hein­rich zi­tiert sich selbst zum Bür­ger­meis­ter, um ihm mit­zu­tei­len, dass sie tran­s­i­dent ist.