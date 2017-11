Ausgewählter Artikel:

» (01.11.2017) Sächsische Zeitung aus Pirna: Bunte Fahne kann am Rathaus flattern

Die Regenbogenfahne, Erkennungszeichen und Symbol von Schwulen und Lesben, darf beim Marsch zur Erinnerung an den Christopher Street Day (CSD) vor dem Pirnaer Rathaus flattern.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. November 2017

» freundin über Asexualität: Was bedeutet das eigentlich?

Wie stehen asexuelle Menschen dem Thema Sex und Beziehung gegenüber? Wir klären auf

31. Oktober 2017

» Tagesspiegel-Kommentar: Kevin Spaceys zynisches Coming Out

Der Hollywood-Star will von den Missbrauchsvorwürfen gegen ihn ablenken. Das macht Opfer sexualisierter Gewalt ein weiteres Mal unsichtbar. Ein Kommentar.

» Nollendorfblog: Hat Kevin Spacey wirklich die Community "vor den Bus geworfen"?

Das Problem an Kevin Spaceys Coming Out ist nicht das Timing.

» Spiegel Online zu Kevin Spacey und der Belästigungsdebatte: Jeder ist Zeuge

Kevin Spacey entschuldigt sich für einen Übergriff, an den er sich nicht mehr erinnern kann? Das ist exemplarisch. Denn nichts zu hören und zu wissen, ist ein Privileg der Mächtigen.

30. Oktober 2017

» taz-Kommentar zu Kevin Spacey: Kein Fall für Empörungstiraden

Der Schauspieler Anthony Rapp sagt, er sei als 14-Jähriger von Kevin Spacey bedrängt worden. Der entschuldigt sich. Warum staunen jetzt alle?

» Westfalenpost: Info-Abend klärt auf über sexuelle Vielfalt und Identität

Der Informationsabend zu "Vielfalt der geschlechtlichen und sexuellen Identität" im DRK-Mehrgenerationenhaus Olpe erfährt reges Interesse. Viele Beratungsangebote bestehen.

» Stuttgarter Nachrichten über Queer Film Festival in Esslingen: Mit einer geballten Ladung Testosteron

Beim Queer Film Festival in Esslingen gibt es vom 9. November an sieben Tage Kino jenseits des Mainstreams. Zu sehen sind deutsche und internationale Produktionen, die teilweise keinen Verleih haben und nur auf Festivals wie diesem zu sehen sind.

» Spiegel Online über ein Emanzipations-Kinderbuch: Gute Nacht, Geschlechterklischees!

Gleichberechtigung im Kinderzimmer: Zwei italienische Autorinnen haben Gute-Nacht-Geschichten ganz ohne schwache Mädchen und starke Jungen geschrieben: "Good Night Stories for Rebel Girls".

» Luzerner Zeitung zum Ehe-Referendum in Australien: "Rhetorik der Gegner war beschämend"

Stimmen die Prognosen, so haben sich die Stimmbürger in einer umstrittenen Befragung deutlich für die Homo-Ehe ausgesprochen. Ob und wann die Politiker den Volkswillen umsetzen werden, ist allerdings offen.

» Deutschlandfunk Kultur: Gewalt gegen tschetschenische Schwule

Mowsar Eskarchanow ist 29, Tschetschene und schwul. Vor Homophoben und deren Übergriffen floh er nach Deutschland. Doch auch hier machen Tschetschenen Jagd auf Mowsar Eskarchanow: Er wird verprügelt, verhöhnt, bedroht.

» Main-Post: Transsexualität in der Kirche

Nach dem Outing von Pfarrer Finn Wolfrum in Veitshöchheim: So geht die Evangelische Landeskirche als Arbeitgeber mit dem Thema Transsexualität um.

» Sächsische Zeitung: Wie bunt ist Familienleben in Mittelsachsen?

Die verschiedenen Facetten von Familie sollen bei einer Schau gezeigt werden. Das Material dafür wird zurzeit gesucht.

» NWZonline: Spendenbüchse am Ende des Regenbogens

Am Samstagabend kamen mehr als 300 Menschen im Kleinen Haus des Staatstheaters zusammen. Gespendet wurde nicht allein Applaus.

» Berliner Zeitung: Das Schwuz wird 40

Der Club wollte immer mehr sein als nur ein weiterer Amüsierbetrieb in der Szene.

29. Oktober 2017

» Main-Post: Pfarrerin kündigt nach Gottesdienst an, dass sie ein Mann wird

Am Sonntag hat Silke Wolfrum in Veitshöchheim ihren letzten Gottesdienst als Frau gehalten. Künftig ist sie Finn Wolfrum und bleibt Pfarrer seiner Gemeinde. Der Kirchenvorstand steht hinter ihm.

» B.Z. über Zazie de Paris: Vom Showgirl zum Tatort-Star

Der TV-Star Zazie de Paris spricht mit der B.Z. über Angst, das Alter und ihren Weg zu Fernseh-Karriere.

» Stuttgarter Zeitung: So ausgefallen demonstrieren Homosexuelle in Taipeh

Mehr als 100.000 Menschen haben in Taiwan für die Rechte von Homosexuellen demonstriert. Wir haben die besten Bilder der Gay-Pride-Parade.

» Welt: Weidel will sich nicht auf Ja zu Ehe für alle festlegen

Für AfD-Politikerin hat Heirat mit Lebensgefährtin "derzeit keine Priorität"

» Nollendorfblog antwortet Böhmermann: Bento ist kein schlechter Journalismus. Im Gegenteil!

Bento macht so vieles richtig, und vor allem so vieles richtiger, als wir uns es vor ein paar Jahren noch vorstellen konnten.