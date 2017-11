Ausgewählter Artikel:

» (03.11.2017) Volksstimme interviewt Sam Smith: "Ich bin eine Dramaqueen"

Ein Album hat Sam Smith bislang veröffentlicht, seine Bilanz: vier Grammys, ein Golden Globe und ein Oscar. Es könnten weitere Preise folgen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. November 2017

» Volksstimme interviewt Sam Smith: "Ich bin eine Dramaqueen"

Ein Album hat Sam Smith bislang veröffentlicht, seine Bilanz: vier Grammys, ein Golden Globe und ein Oscar. Es könnten weitere Preise folgen.

» Welt über Kevin Spacey: So nah wollten wir nie ran

Der Fall Kevin Spacey schmerzt. Weil es scheint, dass unser liebster Bösewicht nicht nur gespielt hat. Aber hören die Filme dieses Mannes jetzt auf, Meisterwerke zu sein?

» Huffington Post: Ich bin schwul und Muslim – das wünsche ich mir von meiner Familie

Mein Bruder erzählte mir neulich von einem Gespräch zwischen seinem Sohn und dessen Cousine – der Tochter unserer Schwester. Mein Neffe hatte seiner Cousine verkündet, er wolle später einmal wie ich sein. Sie entgegnete ihm: "Du willst also SCHWUL werden?"

02. November 2017

» taz über Intersexualität im Sport: Welches Geschlecht?

Athleten, die sich einer klaren geschlechtlichen Zuordnung entziehen, werden diskriminiert. Das internationale Sportgericht steht vor einer heiklen Frage

» WAZ: Jugendliche lernen, dass alle Menschen anders sind

Jugendliche erfahren im Jugendzentrum an der Driburger Straße, dass man Menschen nicht wegen ihrer sexuellen Orientierung ausgrenzen darf.

» bento: Ein Typ bekommt auf Grindr fiese Kommentare. Er wehrt sich mit Kunst

"No fats", "no femmes", "no blacks", "no Asians": Als Adam Moco, 31, zum ersten Mal eine Dating-App öffnete, sah er weniger, was die potenziellen Partner gerne wollten – als vielmehr das, was sie definitiv nicht wollten. Überall Ausschlusskriterien. Wer nicht passt, wird gleich aussortiert. Das schockierte ihn.

» Saarbrücker Zeitung über Sparte Queer: "Das ist ein Ort, um Menschen kennenzulernen"

Die Sparte 4 bietet zusammen mit der Uni des Saarlandes einen Treffpunkt für die schwul-lesbische Szene an.

» Jungle-World-Interview über PrEP: "Endlich die Angst los"

Alexander Nabert: Small Talk mit Jann Schweitzer über die Auswirkungen eines Medikaments zur HIV-Prophylaxe

» SRF über spätes Coming-Out: Wenn der Vater plötzlich auf Männer steht

Viele Männer und Frauen leben jahrelang mit einem grossen Geheimnis: Sie leben in einer heterosexuellen Beziehung, sind aber eigentlich homosexuell. Ein Outing würde den Familienfrieden zerstören.

» taz interviewt Conchita Wurst: Berühmtsein ist nicht nur lustig

Sie gewann 2014 den Eurovision Song Contest. Am Dienstag tritt Conchita Wurst in Berlin auf. Ein Gespräch über persönlichen und künstlerischen Wandel.

01. November 2017

» Welt-Satire: Donald Trump gesteht – "War besoffen und bin schwul"

US-Präsident Donald Trump zerstreut die gegen ihn und seinen Wahlkampfmanager erhobenen Verdächtigungen! Er sei betrunken gewesen und liebe außerdem Männer, so Trump ganz wie Frank Underwood.

» SRF: "Mir wurde ein Getränk angeschüttet, weil ich einen Mann küsste"

Tobi, 23, ist schwul. Deshalb kämpft er nicht nur mit Diskriminierung, sondern auch vielen Vorurteilen.

» Berliner Zeitung: Kevin Spaceys Outing kam zur falschen Zeit

Wirklich überraschend war das Outing nicht. Seit Jahren schon geisterte das Gerücht, dass der Schauspieler Kevin Spacey, 58, schwul sein könnte, durch Blogs und Internetforen.

» BuzzFeed: Diese zwei Politiker werden die wichtigsten Vertreter der LGBT-Community im nächsten Bundestag

Die Homo-Lobby in diesem Land hat nicht fertig.

» Hit Radio FFH: Erste Hessen-Bilanz zur Ehe für Alle

Seit einem Monat dürfen homosexuelle Paare in Deutschland heiraten. Für diese Ehe für alle hatte der Bundestag im Juni in einer historischen Abstimmung den Weg frei gemacht. Eine FFH-Recherche bei hessischen Standesämtern zeigt nun, dass in einigen Städten bereits viele gleichgeschlechtliche Paare ihr Recht zu heiraten nutzen

» Süddeutsche.de über schwule NS-Opfer: Initiative verlegt neue Stolpersteine

Messingtafeln erinnern an ermordete Homosexuelle

» taz über Rechte, Schwule und Onlinedating: Mit Totschlägern reden

Selbst Rechte mögen uns Schwule neuerdings, sie wollen uns vor dem Islam beschützen. Und deshalb müssen wir mit ihnen reden, reden, reden.

» Welt: Dieser Typ hat einen Doktor in Gruppensex

Als Wissenschaftler findet man auch mal Forschungsmaterial im eigenen Leben. So erging es zumindest Ryan Scoats. Und so promovierte der Soziologe über Dreier. Wir haben mit ihm über sein Fachgebiet gesprochen.

» freundin über Asexualität: Was bedeutet das eigentlich?

Wie stehen asexuelle Menschen dem Thema Sex und Beziehung gegenüber? Wir klären auf

» Sächsische Zeitung aus Pirna: Bunte Fahne kann am Rathaus flattern

Die Regenbogenfahne, Erkennungszeichen und Symbol von Schwulen und Lesben, darf beim Marsch zur Erinnerung an den Christopher Street Day (CSD) vor dem Pirnaer Rathaus flattern.