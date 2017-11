Ausgewählter Artikel:

» (04.11.2017) Mannschaft Magazin über Miss und Mister Homophobia: Die falsche Wahl

Beide lieben die Inszenierung, vor allem ihrer selbst – als Opfer. Sie befördern Homophobie, aber was ist mit den wahren Homohassern in der CDU und in der Katholischen Kirche?

04. November 2017

» Tagesspiegel interviewt Conchita Wurst: "Wir werden nicht leise sein"

Sängerin Conchita spricht über den Rechtsruck in Österreich, neue Lieder und ihr Berliner Konzert mit dem Programm "From Vienna with Love".

» Tagesspiegel über Flüchtlingsstrich im Berliner Tiergarten: "Das sind böse Männer"

Drogen, Raub, illegale Prostitution sind Alltag im Tiergarten. Bei Dunkelheit wird es selbst den Männern auf dem Strich zu gefährlich – ein Ortsbesuch.

» Neue Westfälische: Erst Mann, jetzt Frau

Im falschen Körper: 43 Jahre spielt Daniel eine Rolle – vor einem Jahr outet er sich. Aus Daniel wird Melanie.

» Zeit Online: Was ist Ihre sexuelle Orientierung?

Diese Frage in einer Studie unter Lehrkräften löste in Berlin einen Skandal aus. Verletzt sie die Menschenwürde? Unsinn! Hinter der Aufregung steckt eher Homophobie.

03. November 2017

» Nina Queer auf Bild.de: Sind Dating-Apps der Liebe Tod?

Nina Queer fragt sich in ihrer neuen Kolumne, ob die modernen Kommunikationsmittel Beziehungen aussterben lassen.

» Nassauische Neue Presse: Wie aus "Queer Royal" die erfolgreiche Theatergruppe "Queerbeet" wurde

Seit 15 Jahren lockt "Queerbeet" Theaterfreunde in die Säle der Region. Christian Schüler hob das Laien-Ensemble einst aus der Taufe. Er erzählt, wie aus einer spontanen Idee ein erfolgreiches Projekt wurde.

» Berliner Woche: 40 Torten zum Jubiläum – Senioren gratulieren SchwulenZentrum

Mit 40 Torten haben 40 Neuköllner Seniorinnen und Senioren dem SchwulenZentrum (SchwuZ) zum 40. Geburtstag gratuliert und mit einem Gläschen Eierlikör auf die gute Nachbarschaft angestoßen.

» ze.tt: Trans* Menschen sind mehr als "Hast du noch/schon deinen Penis?"

In Deutschland dürfen homosexuelle Menschen jetzt heiraten. Alles super, könnte man meinen. Wenn es um die Anerkennung transidenter Menschen geht, tun wir uns allerdings unverhältnismäßig schwer. Ein Kommentar

» Volksstimme interviewt Sam Smith: "Ich bin eine Dramaqueen"

Ein Album hat Sam Smith bislang veröffentlicht, seine Bilanz: vier Grammys, ein Golden Globe und ein Oscar. Es könnten weitere Preise folgen.

» Welt über Kevin Spacey: So nah wollten wir nie ran

Der Fall Kevin Spacey schmerzt. Weil es scheint, dass unser liebster Bösewicht nicht nur gespielt hat. Aber hören die Filme dieses Mannes jetzt auf, Meisterwerke zu sein?

» Huffington Post: Ich bin schwul und Muslim – das wünsche ich mir von meiner Familie

Mein Bruder erzählte mir neulich von einem Gespräch zwischen seinem Sohn und dessen Cousine – der Tochter unserer Schwester. Mein Neffe hatte seiner Cousine verkündet, er wolle später einmal wie ich sein. Sie entgegnete ihm: "Du willst also SCHWUL werden?"

02. November 2017

» taz über Intersexualität im Sport: Welches Geschlecht?

Athleten, die sich einer klaren geschlechtlichen Zuordnung entziehen, werden diskriminiert. Das internationale Sportgericht steht vor einer heiklen Frage

» WAZ: Jugendliche lernen, dass alle Menschen anders sind

Jugendliche erfahren im Jugendzentrum an der Driburger Straße, dass man Menschen nicht wegen ihrer sexuellen Orientierung ausgrenzen darf.

» bento: Ein Typ bekommt auf Grindr fiese Kommentare. Er wehrt sich mit Kunst

"No fats", "no femmes", "no blacks", "no Asians": Als Adam Moco, 31, zum ersten Mal eine Dating-App öffnete, sah er weniger, was die potenziellen Partner gerne wollten – als vielmehr das, was sie definitiv nicht wollten. Überall Ausschlusskriterien. Wer nicht passt, wird gleich aussortiert. Das schockierte ihn.

» Saarbrücker Zeitung über Sparte Queer: "Das ist ein Ort, um Menschen kennenzulernen"

Die Sparte 4 bietet zusammen mit der Uni des Saarlandes einen Treffpunkt für die schwul-lesbische Szene an.

» Jungle-World-Interview über PrEP: "Endlich die Angst los"

Alexander Nabert: Small Talk mit Jann Schweitzer über die Auswirkungen eines Medikaments zur HIV-Prophylaxe

» SRF über spätes Coming-Out: Wenn der Vater plötzlich auf Männer steht

Viele Männer und Frauen leben jahrelang mit einem grossen Geheimnis: Sie leben in einer heterosexuellen Beziehung, sind aber eigentlich homosexuell. Ein Outing würde den Familienfrieden zerstören.

» taz interviewt Conchita Wurst: Berühmtsein ist nicht nur lustig

Sie gewann 2014 den Eurovision Song Contest. Am Dienstag tritt Conchita Wurst in Berlin auf. Ein Gespräch über persönlichen und künstlerischen Wandel.

01. November 2017

» Welt-Satire: Donald Trump gesteht – "War besoffen und bin schwul"

US-Präsident Donald Trump zerstreut die gegen ihn und seinen Wahlkampfmanager erhobenen Verdächtigungen! Er sei betrunken gewesen und liebe außerdem Männer, so Trump ganz wie Frank Underwood.