Ausgewählter Artikel:

» (07.11.2017) Augsburger Allgemeine: "Schwules Filmfest" ist ein Renner

Die Karten waren ruckzuck weg. Das Publikum in Bad Wörishofen ist so bunt, wie das Programm

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. November 2017

» tilllate: 25-jährige Transfrau wird von Dating-App diskriminiert

Lola ist biologisch gesehen ein Mann, identifiziert sich aber als Frau. Auf dem Dating-Portal Badoo wird sie deshalb nicht nur beschimpft, sondern auch von den Betreibern ausgeschlossen.

» Augsburger Allgemeine: "Schwules Filmfest" ist ein Renner

Die Karten waren ruckzuck weg. Das Publikum in Bad Wörishofen ist so bunt, wie das Programm

» woman.at: Mutter, Mutter, Kinder – Ein lesbisches Paar über Liebe und Kindererziehung

Bianca und Lisa sind seit sieben Jahren zusammen. Die zwölfjährigen Zwillinge Lisa und Lara machen ihr Liebesglück perfekt. Mit uns sprach das lesbische Paar über große Gefühle und Kindererziehung.

» Süddeutsche.de: "Viele Männer verdrängen jahrelang, dass sie missbraucht wurden"

Männern passiert so etwas nicht: Thomas Schlingmann vom Verein "Tauwetter" erklärt, warum es männlichen Opfern oft schwer fällt, sich mit sexuellen Gewalterfahrungen auseinanderzusetzen – und warum es bisher kaum Hilfsangebote für sie gibt.

» schwäbische: Offene Kirche will Trauung für gleichgeschlechtliche Paare

Der theologisch liberale Gesprächskreis Offene Kirche hat für die Herbsttagung vom 27. bis 30. November der württembergischen Landessynode einen Gesetzentwurf zur Kirchlichen Trauung gleichgeschlechtlicher Paare angekündigt.

06. November 2017

» FAZ über St. Pauli-Trainer Lienen: "Ein schwuler Spieler wäre bei uns der Star"

Bis Verständnis für Homosexuelle im Fußball Normalität werde, sei noch viel Arbeit nötig, meint Ewald Lienen. Der Trainer des FC St. Pauli glaubt aber, dass es bei seinem Klub anders laufen würde.

» Süddeutsche.de über Intersexuelle: Ich weiß selber, wer ich bin

Mann, Frau, keine Angabe – mehr Möglichkeiten gibt es nicht, das Geschlecht eines Menschen amtlich zu vermerken. Vanja, 27 und intersexuell, hat dagegen geklagt. Bald entscheidet das höchste deutsche Gericht.

» TAG24: HIV-Positiv! Transsexuelle hat ungeschützt Sex, doch niemand steckt sich an

Die Berliner Drag-Queen Barbie Breakout spricht offen über ihre HIV-Erkrankung und ungeschützten Verkehr dank PrEP

» nachrichten.at: Wenn zwei Männer im Walzer übers Tanzparkett schweben

Equalitytanz: Thomas Marter und Stefan Lechner vom TSC Wechselschritt Linz sind amtierende Vize-Europameister. Die OÖN besuchten das Tanzpaar beim Training

05. November 2017

» Siegessäule: Wer hat Angst vorm geilen Mann?

Dem allmählichen Fall der Weinsteins und Spaceys dieser Welt verdanken wir den Niedergang des Patriarchats. Dem Wesen menschlicher Sexualität sind wir aber nicht näher gekommen.

» Tagesspiegel über Martin Dannecker: Was mir Lust bereitet, kann nicht falsch sein

Theoriepapst der Schwulen: Die Ausstellung Faszination Sex im Schwulen Museum Berlin würdigt den Vordenker und Aktivisten Martin Dannecker.

» Neue Westfälische: Im falschen Körper – Aus Daniel wird Melanie

43 Jahre spielt Daniel eine Rolle – vor einem Jahr outet er sich

» taz über das Pornfilmfestival Berlin 2017: Mondfrauen und erleuchtete Penisse

Meerjunglesben spielen Poker, Donald Trump fickt Männer und Berlins Homos sind einsam. Ein Rundgang durch das 12. Pornfilmfestival.

» npla über tödliche Angriffe auf LGBT-Personen: Brasilien hält traurigen Rekord

Luana Barbosa dos Reis, schwarz, arm und lesbisch, wurde 2016 in São Paulo von Polizist*innen totgeprügelt. Im selben Jahr wurde der 17-jährige Itaberlly Lozano von seiner Mutter ermordet, weil er schwul war. Der Straßenhändler Luis Carlos Ruas wurde erschlagen, weil er einer Transfrau, die gerade verprügelt wurde, helfen wollte. Im März dieses Jahres hat die Folterung und Ermordung der Transfrau Dandara dos Santos in Fortaleza im Bundesstaat Ceará Proteste hervorgerufen, nachdem ein Video des Verbrechens in sozialen Netzwerken kursiert war.

» VICE: Der Zauber von brasilianischen Schönheitswettbewerben und homosexuellen Pärchen der 80er

Die Fotografin Luisa Dörr und ihr Idol Sage Sohier haben uns Bilder bereitgestellt, die teilweise noch nie veröffentlicht wurden.

04. November 2017

» Mannschaft Magazin über Miss und Mister Homophobia: Die falsche Wahl

Beide lieben die Inszenierung, vor allem ihrer selbst – als Opfer. Sie befördern Homophobie, aber was ist mit den wahren Homohassern in der CDU und in der Katholischen Kirche?

» Tagesspiegel interviewt Conchita Wurst: "Wir werden nicht leise sein"

Sängerin Conchita spricht über den Rechtsruck in Österreich, neue Lieder und ihr Berliner Konzert mit dem Programm "From Vienna with Love".

» Tagesspiegel über Flüchtlingsstrich im Berliner Tiergarten: "Das sind böse Männer"

Drogen, Raub, illegale Prostitution sind Alltag im Tiergarten. Bei Dunkelheit wird es selbst den Männern auf dem Strich zu gefährlich – ein Ortsbesuch.

» Neue Westfälische: Erst Mann, jetzt Frau

Im falschen Körper: 43 Jahre spielt Daniel eine Rolle – vor einem Jahr outet er sich. Aus Daniel wird Melanie.

» Zeit Online: Was ist Ihre sexuelle Orientierung?

Diese Frage in einer Studie unter Lehrkräften löste in Berlin einen Skandal aus. Verletzt sie die Menschenwürde? Unsinn! Hinter der Aufregung steckt eher Homophobie.