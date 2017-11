Ausgewählter Artikel:

Intersexualität als eigene Geschlechtskategorie gab es bisher im Geburtenregister schlicht nicht. Das Bundesverfassungsgericht sieht darin einen Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecth. Ein bahnbrechender Beschluss, denn die Richter fordern damit nichts anderes als die gesellschaftliche Anerkennung, dass es nicht nur Mann und Frau gibt – sondern auch ein drittes Geschlecht.

10. November 2017

10. November 2017

» derStandard.de: Jahrtausendelange Geschichte: Männlich, weiblich und divers

Das dritte Geschlecht ist keine Erfindung der jüngeren Vergangenheit, sondern Realität seit Anbeginn der Menschheit

09. November 2017

» DLF zum Frauen-Musikfestival "We Make Waves": "Es braucht Netzwerke!"

In Festival-Line-Ups sind Frauen unterrepräsentiert. Sie haben keine Lobby, verhandeln weniger hart und werden in Tonstudios nicht ernstgenommen. Das Festival "We Make Waves" in Berlin will mit einem internationalen Bühnenprogramm und Workshops dagegen angehen. "Alles, was Musiker pusht, fehlt den Frauen!", kritisieren die Gründerinnen Mirca Lotz und Melissa Perales im Dlf.

» SZ-Interview zum Dritten Geschlecht: "Gesellschaft hat eine Bringschuld"

Das Bundesverfassungsgericht fordert ein drittes Geschlecht im Geburtsregister. Julia Steenken von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität erklärt, was das für den Alltag der Betroffenen bedeutet.

» BILDblog: Fragwürdiges zum dritten Geschlecht

Die "Bild"-Zeitung nutzte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Eintragung Intersexueller ins Geburtenregister u.a. zu einer Geschichte, in der sie fragte, welche Männer auf Ladyboys stehen.

» FAZ über den Vorreiter Australien: Wie geht es weiter, wenn ein drittes Geschlecht eingeführt wird?

In Australien ist das dritte Geschlecht schon seit drei Jahren anerkannt. Seitdem wird dort nicht nur über die Frage debattiert, welche Personalpronomen nun die richtigen sind.

» evangelisch.de über schwulen Pfarrer: Gottes Kleid ist bunt

In diesem Sommer ist die Autobiografie von Nulf Schade-James herausgekommen. Das Buch eröffnet sehr persönliche Einblicke von seiner Kindheit in einem Dorf im Vogelsberg bis zur Jetztzeit als offen schwul lebender Gemeindepfarrer im Frankfurter Gallusviertel.

» Zeit Online zum Karlsruher Urteil: Endlich sagen dürfen: Ich bin

Ein drittes Geschlecht im Geburtenregister hat nichts mit einer ideologischen Genderdebatte zu tun. Es schafft endlich mehr Gerechtigkeit und Respekt für Intersexuelle.

» Deutschlandfunk Kultur: "Geschlecht ist mehr als ein Kästchen auf einem Formular"

Männlich oder weiblich? Bislang sind im Geburtenregister nur diese beiden Einträge möglich. Doch das soll sich jetzt ändern: Das Bundesverfassungsgericht fordert, einen dritten Eintrag zu ermöglichen. Für die Juristin Konstanze Plett eine längst fällige Entscheidung.

» nordbayern.de: Nürnberger steht im Finale zum "Mr. Gay Germany"

Michael Rohmer aus Nürnberg ist nah dran, "Mr. Gay Germany" zu werden, der schönste Mann der Schwulen-Szene also. Der Franke hat es unter die letzten acht Kandidaten geschafft, die im Dezember ins Finale einziehen.

» Vorarlberg Online: SPÖ scheitert mit "Ehe für alle"

Die SPÖ ist am Mittwoch im Rechtsausschuss des Vorarlberger Landtags mit der Forderung nach einer "Ehe für alle" gescheitert. Die Ablehnung begründete die ÖVP mit einer laufenden Gesetzesprüfung, wie der ORF Vorarlberg berichtete.

» Deutschlandfunk Kultur über Ausstellung "Where love is illegal" in Berlin: Schaut hin, denn wir sind da!

"Where love is illegal" heißt eine Kampagne des Menschenrechtsfotografen Robin Hammond. In der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin zeigt er jetzt seine fotografischen Porträts von Lesben, Schwulen, Queers und Transgender aus Tunesien.

» RP Online aus Radevormwald: Gleichgeschlechtliche Paare können sich trauen lassen

Die lutherische Kirche an der Burgstraße wird als Ort für Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare freigegeben. Nach vielen Diskussionen des theologischen Ausschusses der Gemeinde, wird das Presbyterium den dazugehörigen Beschluss fassen.

08. November 2017

» Süddeutsche.de kommentiert: Das dritte Geschlecht – eine Revolution

Das Bundesverfassungsgericht beendet die bloße Mann-Frau-Betrachtung der Geschlechtlichkeit im deutschen Recht. Das ist ein historischer Spruch.

» noizz: Wer trägt die "Schuld" an den schwulen Löwen?

In Kenia hat da jemand einen Verdacht ...

» der Freitag über die erste europäische Lesben-Konferenz: Licht an!

Die erste europäische Lesben-Konferenz fand 1981 statt. 2017 ist das Ewigkeiten her. Ein Besuch in Wien. S.a.: "European Lesbian* Conference": Sichtbarkeit von queeren Frauen erhöhen (09.10.2017)

» Freie Presse: Männerhochzeit auf Schloss Augustusburg

Seit das Gesetz zur Ehe für alle in Kraft ist, haben sich nur wenige Paare in der Region zur Trauung angemeldet. Zwei Herren sagen aber: Wir heiraten einander – schon zum zweiten Mal.

» Spiegel Online über Star-Journalist Talese und Spaceys Opfer: "Reiß' dich doch mal zusammen"

Verkehrte Welt: Journalismus-Veteran Gay Talese findet traurig, was nach den Missbrauchsvorwürfen mit Kevin Spacey passiert. Dessen Opfer ruft dagegen ganz andere Gefühle in ihm wach.

» taz-Kommentar: Mehr Anerkennung für Intersexuelle

Das Bundesverfassungsgericht fordert ein drittes Geschlecht im Geburtenregister. Die Entscheidung ist überfällig und füllt eine Leerstelle.

» Heute.at: Schwuler Bauer gründet erste "Gay Farm"

Landwirt Hannes (48) aus der Südsteiermark gibt homosexuellen Bauern in Österreich eine Stimme: Er ruft einen Verein ins Leben und eröffnet die erste Gayfarm.