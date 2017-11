Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. November 2017

» Tagesspiegel: Auf der Suche nach homofeindlichen Tätern

Angriffe im Regenbogenkiez, Hassbotschaften auf Facebook: In Berlin sind homofeindliche Übergriffe Alltag. Ein Professor für Kriminologie untersucht diese Gewaltdelikte. Eine Spurensuche.

» ze.tt: Warum der orthodoxe Jude Noam seiner Familie verheimlicht, dass er schwul ist

Tel Aviv gilt als Gay-Metropole des Nahen Ostens. Dennoch haben Schwule und Lesben aus streng religiösen, jüdischen Familien immer noch mit Intoleranz zu kämpfen und sogar gewaltsame Übergriffe zu befürchten.

» Nina Queer auf Bild.de: Mein Leben als Prinzessin

Nina Queer schreibt in ihrer neuen Kolumne über das Leben als Prinzessin auf einem Schloss zwischen Berlin und Hamburg.

» SZ porträtiert Opfer des §175: "Ich habe nur halb gelebt"

Mit 18 kommt er ins Gefängnis, weil er sich mit Männern traf. Jetzt, mit 74, wird seine Strafe annulliert. Zu spät für sein Glück.

» literaturkritik.de zu "Beißreflexe": "Undifferenzierter Rundumschlag gegen Queer Theory und queeren Aktivismus"

Johannes Stier zum Buch von Patsy l'Amour laLove: "Beißreflexe hinterlässt so nach dem Lesen einen durch und durch fahlen Geschmack. Die immer wieder berechtigte Kritik wird formal unterlaufen durch ihre undifferenzierte Herangehensweise."

» WDR-5-Interview zum "Dritten Geschlecht": "Es geht um Respekt"

Das Bundesverfassungsgericht hat ein drittes Geschlecht für den Eintrag im Geburtenregister gefordert. Für Grünen-Politiker Volker Becker ist das "ein Zeichen des Respekts" für Intersexuelle. Das Gericht musste mal wieder "einem denkfaulen Gesetzgeber auf die Sprünge helfen".

» NZZ zur Beißreflexe-Debatte: Grüsse von der Gender-Front

"Wie macht man sich zum Feind der queeren Szene? Indem man sich gegen deren Betroffenheitskult stellt", meint Caroline A. Sosat in einem sehr pauschalisierenden Artikel.

» BR über schwulen Männerchor: Nürnberger Trällerpfeifen feiern Jubiläum

Ein Seemannschor ist ein Seemannschor und ein Männerchor ist ein Männerchor. Aber ein schwuler Männerchor? Den gibt es in Nürnberg seit mittlerweile 20 Jahren. Am 12. November bringen die Trällerpfeifen ihr Jubiläumskonzert auf die Bühne.

» inFranken.de über schwules Faschingspaar: Jetzt heiraten die Prinzen offiziell

Schon vergangenes Jahr wurde über die "Hochzeit" der damaligen Faschingsprinzen berichtet. Dank der Ehe für alle können sie sich nun offiziell trauen lassen.

» derStandard.de: Jahrtausendelange Geschichte: Männlich, weiblich und divers

Das dritte Geschlecht ist keine Erfindung der jüngeren Vergangenheit, sondern Realität seit Anbeginn der Menschheit

09. November 2017

» tagesthemen: Vanjas Erfolg vorm Bundesverfassungsgericht (Video)

Intersexualität als eigene Geschlechtskategorie gab es bisher im Geburtenregister schlicht nicht. Das Bundesverfassungsgericht sieht darin einen Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecth. Ein bahnbrechender Beschluss, denn die Richter fordern damit nichts anderes als die gesellschaftliche Anerkennung, dass es nicht nur Mann und Frau gibt – sondern auch ein drittes Geschlecht.

» DLF zum Frauen-Musikfestival "We Make Waves": "Es braucht Netzwerke!"

In Festival-Line-Ups sind Frauen unterrepräsentiert. Sie haben keine Lobby, verhandeln weniger hart und werden in Tonstudios nicht ernstgenommen. Das Festival "We Make Waves" in Berlin will mit einem internationalen Bühnenprogramm und Workshops dagegen angehen. "Alles, was Musiker pusht, fehlt den Frauen!", kritisieren die Gründerinnen Mirca Lotz und Melissa Perales im Dlf.

» SZ-Interview zum Dritten Geschlecht: "Gesellschaft hat eine Bringschuld"

Das Bundesverfassungsgericht fordert ein drittes Geschlecht im Geburtsregister. Julia Steenken von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität erklärt, was das für den Alltag der Betroffenen bedeutet.

» BILDblog: Fragwürdiges zum dritten Geschlecht

Die "Bild"-Zeitung nutzte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Eintragung Intersexueller ins Geburtenregister u.a. zu einer Geschichte, in der sie fragte, welche Männer auf Ladyboys stehen.

» FAZ über den Vorreiter Australien: Wie geht es weiter, wenn ein drittes Geschlecht eingeführt wird?

In Australien ist das dritte Geschlecht schon seit drei Jahren anerkannt. Seitdem wird dort nicht nur über die Frage debattiert, welche Personalpronomen nun die richtigen sind.

» evangelisch.de über schwulen Pfarrer: Gottes Kleid ist bunt

In diesem Sommer ist die Autobiografie von Nulf Schade-James herausgekommen. Das Buch eröffnet sehr persönliche Einblicke von seiner Kindheit in einem Dorf im Vogelsberg bis zur Jetztzeit als offen schwul lebender Gemeindepfarrer im Frankfurter Gallusviertel.

» Zeit Online zum Karlsruher Urteil: Endlich sagen dürfen: Ich bin

Ein drittes Geschlecht im Geburtenregister hat nichts mit einer ideologischen Genderdebatte zu tun. Es schafft endlich mehr Gerechtigkeit und Respekt für Intersexuelle.

» Deutschlandfunk Kultur: "Geschlecht ist mehr als ein Kästchen auf einem Formular"

Männlich oder weiblich? Bislang sind im Geburtenregister nur diese beiden Einträge möglich. Doch das soll sich jetzt ändern: Das Bundesverfassungsgericht fordert, einen dritten Eintrag zu ermöglichen. Für die Juristin Konstanze Plett eine längst fällige Entscheidung.

» nordbayern.de: Nürnberger steht im Finale zum "Mr. Gay Germany"

Michael Rohmer aus Nürnberg ist nah dran, "Mr. Gay Germany" zu werden, der schönste Mann der Schwulen-Szene also. Der Franke hat es unter die letzten acht Kandidaten geschafft, die im Dezember ins Finale einziehen.

» Vorarlberg Online: SPÖ scheitert mit "Ehe für alle"

Die SPÖ ist am Mittwoch im Rechtsausschuss des Vorarlberger Landtags mit der Forderung nach einer "Ehe für alle" gescheitert. Die Ablehnung begründete die ÖVP mit einer laufenden Gesetzesprüfung, wie der ORF Vorarlberg berichtete.