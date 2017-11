Ausgewählter Artikel:

» (12.11.2017) taz über rechte Großdemo in Polen: No-Go-Area für Muslime und Homos

Niemand von der Regierung distanzierte sich von der rechten Großdemo in Warschau. Dafür werden 45 linke Gegendemonstranten festgenommen. S.a. Bericht aus 2013: Warschau: Nationalisten fackeln LGBT-Mahnmal ab

12. November 2017

» euronews-Video: 10. Gay-Pride-Parade in Neu-Delhi

In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi findet zum zehnten Mal die Gay-Pride-Parade statt. Mit farbenfrohen Kostümen zogen ihre Anhänger singend und tanzend durch die Stadt. Hunderte

» buten un binnen: Darum war Helga Trüpels Äußerung zu Jens Spahn falsch

Ist es homophob, wenn man einen Zusammenhang herstellt zwischen der Homosexualität von Jens Spahn und seinen politischen Positionen? Ja, meint Milan Jaeger.

» wienermoderne2018.info: Homosexuelles Wien um 1900

Wien war um 1900 auch Treffpunkt vieler Homosexueller. Zwar wurden homosexuelle Handlungen offiziell schwer bestraft, doch das liberale Umfeld und die Anonymität der Großstadt sorgten vor allem für eine florierende Schwulenszene.

» Mittelbayerische Zeitung über Geliebten von Ludwig II.: Das schwarze Schaf bei Thurn und Taxis

Eine neue Biographie erzählt von der engen Beziehung Ludwigs II. mit Paul von Thurn und Taxis und davon, wie sie zerbrach.

» ZDF: "PACS" oder: Ehe light

In Frankreich feiert eine alternative Form des Ehevertrages große Erfolge. Der "PACS"-Vertrag ist mittlerweile weit verbreitet. Steht die klassische Ehe vor dem Aus?

11. November 2017

» Volksstimme: Prinzen-Hochzeit um 11.11 Uhr

Für Karnevalfans ist der 11.11. ein schöner Tag, für Marco I. und Roland I. der schönste: Das schwule Prinzenpaar heiratete in Blankenburg.

» taz-Interview zum Thema unsichtbare Lesben: Wir sind alle große Drama-Queens

Sind Lesben unsichbar? Ja, sagt die Journalistin und Exbuchhändlerin Stephanie Kuhnen. Ein Gespräch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Schwulen und Lesben und die AfD-Politikerin Alice Weidel

» Berliner Zeitung interviewt Marc Almond: Eine Welt ohne Bowie ist schlecht

Als Sänger von Soft Cell feierte Marc Almond in den Achtzigern Welterfolge. Mit "Shadows And Reflections" veröffentlicht der Brite nun ein Soloalbum mit orchestralen Arrangements großer Liebeslieder von Größen wie Burt Bacharach, The Yardbirds oder den Young Rascals. Im Interview erzählt Almond von seinem 60. Geburtstag, seinem Studentenleben in einem Bordell und seinem Haustier, einer Dohle.

» Berliner Zeitung kommentiert: Keine Angst vor dem dritten Geschlecht

Für rund 100 000 Menschen in Deutschland ist der 8. November ein besonderer Tag. Von höchstrichterlicher Stelle wurde ihnen am Donnerstag die Freiheit gegeben, selbst über ihr Geschlecht zu entscheiden.

» Onetz: Klaus und Roland trauen sich

Als Exoten fühlen sich Klaus Herzog (45), geborener Merz, und Roland Herzog (59) schon lange nicht mehr. Seit 2006 sind sie verliebt, seit 2011 verpartnert. Das heißt, sie hatten eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Am 10. November 2017 setzten sie noch eins drauf und besiegelten ihre Liebe mit einer Hochzeit.

» Marbacher Zeitung: Ein Ja zur Liebe, ein Ja zur Gleichstellung

Isabel und Tanja Rieger haben sich am Freitag auf dem Marbacher Rathaus das Jawort gegeben. Es ist die erste gleichgeschlechtliche Trauung in der Schillerstadt.

10. November 2017

» Siegessäule über Studie und Debatte zu homophoben Straftätern: Alternative Konzepte von Männlichkeit vermitteln

Wie kann man der hohen Zahl an Übergriffen auf schwule Männer begegnen? Am Mittwoch diskutierten ExpertInnen über Lösungsansätze und eine täterorientierte Prävention

» Tagesspiegel: Auf der Suche nach homofeindlichen Tätern

Angriffe im Regenbogenkiez, Hassbotschaften auf Facebook: In Berlin sind homofeindliche Übergriffe Alltag. Ein Professor für Kriminologie untersucht diese Gewaltdelikte. Eine Spurensuche.

» ze.tt: Warum der orthodoxe Jude Noam seiner Familie verheimlicht, dass er schwul ist

Tel Aviv gilt als Gay-Metropole des Nahen Ostens. Dennoch haben Schwule und Lesben aus streng religiösen, jüdischen Familien immer noch mit Intoleranz zu kämpfen und sogar gewaltsame Übergriffe zu befürchten.

» Nina Queer auf Bild.de: Mein Leben als Prinzessin

Nina Queer schreibt in ihrer neuen Kolumne über das Leben als Prinzessin auf einem Schloss zwischen Berlin und Hamburg.

» SZ porträtiert Opfer des §175: "Ich habe nur halb gelebt"

Mit 18 kommt er ins Gefängnis, weil er sich mit Männern traf. Jetzt, mit 74, wird seine Strafe annulliert. Zu spät für sein Glück.

» literaturkritik.de zu "Beißreflexe": "Undifferenzierter Rundumschlag gegen Queer Theory und queeren Aktivismus"

Johannes Stier zum Buch von Patsy l'Amour laLove: "Beißreflexe hinterlässt so nach dem Lesen einen durch und durch fahlen Geschmack. Die immer wieder berechtigte Kritik wird formal unterlaufen durch ihre undifferenzierte Herangehensweise."

» WDR-5-Interview zum "Dritten Geschlecht": "Es geht um Respekt"

Das Bundesverfassungsgericht hat ein drittes Geschlecht für den Eintrag im Geburtenregister gefordert. Für Grünen-Politiker Volker Becker ist das "ein Zeichen des Respekts" für Intersexuelle. Das Gericht musste mal wieder "einem denkfaulen Gesetzgeber auf die Sprünge helfen".

» NZZ zur Beißreflexe-Debatte: Grüsse von der Gender-Front

"Wie macht man sich zum Feind der queeren Szene? Indem man sich gegen deren Betroffenheitskult stellt", meint Caroline A. Sosat in einem sehr pauschalisierenden Artikel.