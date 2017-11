Ausgewählter Artikel:

» (15.11.2017) taz über rassistische Karikatur in der SZ: Auf Sansibar leben Menschen

Afrikaner, die als Affen auf einem Felsen dargestellt werden: Eine Karikatur auf der Panorama-Seite der SZ stößt ziemlich sauer auf.

15. November 2017

» FAZ über Intersexualität: Diese Varianten sind keine Krankheiten

Ärzteverbände raten bei Intersexualität von Operationen ab. Doch werden ungewöhnliche Geschlechtsmerkmale weiter als Geburtsfehler behandelt. Der Gesetzgeber darf sich hier nicht auf das Personenstandsrecht beschränken.

» Vice: Wenn aus einer Einladung zum Dreier ein Mord wird

Statt Sex bekam das Opfer ein Jagdmesser durchs Herz. Das Motiv der Täter ist bis heute unklar. Jetzt wurden sie verurteilt.

» Tagesspiegel interviewt lesbische Lehrerin: "Vorbilder sind so wichtig!"

Angesichts des Rechtsrucks könnten gerade junge Lehrkräfte Angst haben, sich in der Schule zu outen, sagt die lesbische Berliner Lehrerin Jenny Oepke

» Zeit Online über transsexuellen Pfarrer: "Endlich darf ich der sein, der ich bin"

Im kleinen Ort Veithöchsheim in Franken verkündet die Pfarrerin, künftig als Mann leben zu wollen. Statt auf Ablehnung zu stoßen, erhält sie plötzlich viel Zuspruch.

» nachrichten.at: Warum Andreas jetzt Susi genannt werden will

Intersexuell, transsexuell – ein Oberösterreicher erklärt, wie das ist.

» ORF: LGBT-Leitfaden für anglikanische Schulen

Die anglikanische Kirche von England (Church of England) hat für die von der Kirche geführten Schulen des Landes einen Leitfaden herausgegeben. Damit soll antihomosexuellen Feindseligkeiten besser begegnet und mehr Toleranz geübt werden.

» Margarete Stokowski auf Spiegel Online zum dritten Geschlecht: Alle gewinnen

Unverständlich, dass manche Menschen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Intersexualität kritisieren. Es wird doch niemandem etwas weggenommen, wenn es eine Option mehr gibt.

» Badische Zeitung über schwule Löwen in Kenia: Mufasa, Simba und die Zensur

In Kenia erzürnen kopulierende Löwen einen Sittenwächter

14. November 2017

» Kreiszeitung: Treff für Andersliebende in Brinkum kommt gut an

Vier Monate ist es her, dass Oliver Müller nervös in der ehemaligen Backstube des Brinkumer Mehrgenerationenhauses gesessen und die Eingangstür angestarrt hat. Zwei gute Freunde waren damals an seiner Seite. Ob überhaupt jemand zum ersten Treffen der von ihm ins Leben gerufenen Gruppe Outright ein Gesprächskreis für Andersliebende kommen würde? Der 31-Jährige zweifelte. Heute weiß er, dass seine Bedenken unnötig waren.

» Tagesspiegel über homo- und transsexuelle Lehrkräfte: Beleidigt und ausgegrenzt

Queere Lehrkräfte erleben vielfach Diskriminierungen, wie eine aktuelle Studie zeigt. An ihren Schulen werden sie wenig unterstützt.

» taz spricht mit Patsy L'Amour LaLove über Martin Dannecker: Sich nicht unterwerfen, sondern weiterdenken

Das Schwule Museum* würdigt das noch nicht abgeschlossene Lebenswerk des Sexualwissenschaftlers Martin Dannecker. Kuratiert hat die Schau die Polittunte Patsy LAmour La love

» der Freitag über transphobe Gewalt in Argentinien: In Lebensgefahr

Machistische Gewalt trifft Frauen, auch transsexuelle. Morde sind keine Seltenheit

» Deutschlandfunk: Rollenverständnis – Anglikanische Kirche testet Identitätslabor

In Großbritannien will die Anglikanische Kirche herausfinden, wie sich Jungen und Mädchen in ihr jeweiliges Rollenverständnis einfinden und nimmt dazu nach Informationen britischer Medien ein sogenanntes "Identitätslabor" in Betrieb.

» Winnender Zeitung über lesbische Tollitäten: Das Regentinnen-Paar

Ein lesbisches Paar repräsentiert in dieser Saison die Waiblinger Karneval-Gesellschaft.

» derStandard.de: Finne wehrt sich gegen Zwangssterilisation

Transsexuelle Menschen müssen in Finnland unfruchtbar sein, wenn sie ihr Geschlecht ändern wollen. Der 21-jährige Sakris Kupila geht dagegen vor

13. November 2017

» Weser Kurier interviewt "Rat und Tat"-Mitarbeiter: "Schwul" ist immer noch Schimpfwort

Reiner Neumann vom Bremer Rat und Tat-Zentrum für queeres Leben hat nach seinen Worten noch viel mit Unwissenheit über Schwule und Lesben und mit der Ablehnung ihrer sexuellen Orientierung zu tun.

» Deutschlandfunk über Homosexuelle in Mazedonien: Ein Leben im Abseits

Der konservative Kurs der ehemaligen Regierung hat das Leben homosexueller Mazedonier nicht gerade leichter gemacht. Oft wurden sie in den vergangenen Jahren Opfer von Übergriffen oder Diskriminierung. Auch in der eigenen Familie, so wie Alex. Aus der Reihe "Mazedonien nach dem Machtwechsel".

» Verfassungsblog: Nicht Mann. Nicht Frau. Nicht Nichts

Es ist ein bahnbrechender Beschluss, den der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts am 8.11.2017 veröffentlichte ausgerechnet am Intersex Day of Solidarity. Er wird, das ist schon jetzt absehbar, die binäre rechtliche Geschlechterordnung kräftig durcheinander wirbeln. Doch besondere Relevanz hat der Beschluss nicht nur für alle Menschen, die in der bisherigen zweigeschlechtlichen Rechtsordnung keinen Platz hatten: Inter*-, Transgender- und Queere Personen. Vielmehr darf sich die demokratische Gesellschaft insgesamt über eine epochale Entscheidung freuen: Der Beschluss ist ein Höhepunkt an aufgeklärter Liberalität in zunehmend illiberalen Zeiten, ein Leuchtturm in politisch stürmischen Wettern, der den Weg zu Gleichheit und Diskriminierungsfreiheit weist, auch wegen des gleichheitsdogmatischen Sprengpotentials der Entscheidung.

12. November 2017

» taz über rechte Großdemo in Polen: No-Go-Area für Muslime und Homos

Niemand von der Regierung distanzierte sich von der rechten Großdemo in Warschau. Dafür werden 45 linke Gegendemonstranten festgenommen. S.a. Bericht aus 2013: Warschau: Nationalisten fackeln LGBT-Mahnmal ab