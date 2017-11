Ausgewählter Artikel:

» (18.11.2017) Missy Magazine interviewt "Queeres Verlegen"-Orga: Nach der Empörung

Eine Entscheidung der "Queeres Verlegen"-Orga sorgte für Furore um die Buchmesse. Wir sprachen mit der Gruppe. S.a.: Weiterer Verlag sagt queerer Buchmesse ab (07.11.2017)

18. November 2017

» akduell über "Queeres Verlegen": Queere Kritik gnadenlos verbannt

Die feministische Buchmesse Queeres Verlegen findet am 18. November zum dritten Mal in Berlin statt. Nicht mit dabei ist der Querverlag, denn der Herausgeberin in Patsy LAmour LaLove bleibt die Teilnahme. verwehrt.

» 11 Freunde über Deutschlands ersten schwulen Fußballklub: Leb doch wie du willst

Noch immer sind schwule Fußballer die absolute Ausnahme zumindest offiziell. Denn natürlich gibt es sie. Und in Münchens Kreisliga C gibt es sogar ein ganzes Team, das keine Lust mehr auf Versteckspiele hat.

» stern.de: Was macht eigentlich ... Klaus Wowereit?

Er war 13 Jahre lang Regierender Bürgermeister Berlins und prägte den Satz: "Ich bin schwul und das ist auch gut so".

» Rhein-Neckar-Zeiung über "Der andere Buchladen": Nach 40 Jahren schließt eine Mannheimer Institution

Am 30. November macht Inhaber Harald Blaull schweren Herzens dicht – Schon am 17. November ist Abschiedsparty

» Deutschlandfunk über die superdiverse Stadt: Zusammenhalt in der Vielfalt

Arm, reich, jung, alt, religiös oder atheistisch, vor Ort geboren oder neu zugezogen: Maximale Vielfalt der Lebensmodelle und -situationen macht das Leben in den Städten aus. Neue Projekte in Toronto, Malmö oder Mannheim zeigen auf, wie trotz aller Unterschiede Zusammenhalt entstehen kann – und was ihn gefährdet.

» Ostsee-Zeitung: Das dritte Geschlecht in der Hansestadt

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass es fortan neben Männern und Frau noch ein weiteres Geschlecht zu geben hat. Der Beschluss bietet einen Anstoß, über die biologische Geschlechtervielfalt nachzudenken – auch in Rostock.

» Mitteldeutsche Zeitung über Schloss Mansfeld: Homophobie? Ex-Vorstand wirft Förderverein mangelnde Toleranz vor

Cug vermisst Diskussionen zum Umgang mit unterschiedlichen Lebensweisen

» Trierischer Volksfreund: Erste Frauen-Hochzeit in der Saarburger Kirche

Es ist eine Premiere: Zwei Frauen werden am heutigen Samstag in der evangelischen Kirche in Saarburg getraut. Die beiden freuen sich ber diese Offenheit. Sie haben auch schon anderes erlebt.

» Nina Queer auf Bild.de: Sind Dreier noch modern?

Nina Queer liebt Gruppensex, doch sind auch Dreier ihr Ding? Das beantwortet sie in der neuen Kolumne.

17. November 2017

» Nollendorfblog: Das Blog von Johannes Kram braucht Deine Unterstützung!

Seit Jahren kämpft der Blogger gegen die Diskriminierung von LGTBI* an. Nun bittet er um Spenden – die Berliner Plattform Steady hat eine Möglichkeit gefunden, wie Leser die digitalen Projekte, die ihnen wichtig sind, einfach und nachhaltig unterstützen können.

» Süddeutsche.de: Wenn nach 50 Jahren aus Bruno Beate wird

Beate Schmittke führte ein halbes Jahrhundert lang ein Leben im Körper eines Mannes. Dann fasste sie den Mut, endlich zur Frau zu werden. Die Geschichte einer Befreiung.

» Eurosport über Sportler gegen Homophobie: "Keine Toleranz für Intoleranz"

Der 16. November ist laut UN-Beschluss der Internationale Tag der Toleranz – ein Thema, das auch Europas Sportler bewegt, nicht zuletzt bei ihrem Kampf gegen die Homophobie. Auf den Weg gebracht wurde die Kampagne maßgeblich in Skandinavien, wo Stars wie Anja Pärson, Kajsa Bergqvist oder der Handballer Tobias Karlsson (SG Flensburg) regelmäßig klar Stellung beziehen.

» Tagesspiegel: Die Vielfalt darf nicht den Populisten geopfert werden

Ehe für alle, erfolgreiche Integration und drittes Geschlecht: die Bundesrepublik ist bunt. Die politische Bandbreite einer Jamaika-Regierung könnte diese Vielfalt zusätzlich stärken. Ein Kommentar.

» SchlagerPlanet: Schlager-Debatten über Diskriminierung und Toleranz

Heino ein Albino? Völliger Quatsch! Heute findet der Internationale Tag für Toleranz statt – wir von SchlagerPlanet haben uns aus diesem Anlass mal umgesehen, wer sich im Schlager für mehr Toleranz einsetzt und wo sich noch einiges ändern muss.

16. November 2017

» Onlinebefragung der Uni Köln: Stress, Wohlbefinden und soziale Unterstützung durch die Community bei LGBTIQA*-Personen

Dieser Online-Fragebogen beschäftigt sich mit den erlebten Belastungen von Personen, die sich selbst als lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter*, queer oder asexuell (LGBTIQA*) identifizieren. Dabei wollen wir auch die Rolle der sozialen Unterstützung durch LGBTIQA*-Communities genauer untersuchen. Die Studie führen wir im Rahmen eines Forschungsprojekts im Psychologie-Master an der Universiät zu Köln durch.

» watson: "Ein Coming-Out ist wie duschen: Man muss es (fast) jeden Tag tun"

Auf einen Tee mit einem Transmann, der die Anzahl seiner Coming-Outs gar nicht mehr zählen kann.

» Tagesspiegel über Thomas Hitzlsperger: "Offene Homophobie erlebe ich so gut wie nie"

Mann mit Mission: Der schwule Ex-Profi Thomas Hitzlsperger hat als DFB-Botschafter für Vielfalt eine neue Rolle. Offene Anfeindung erlebt er fast nie – dafür aber Sprachlosigkeit.

» Zeit Online spricht mit Ex-Kultusminister Stoch über den Bildungsplan: "Und die Lawine ging ab"

Andreas Stoch, ehemaliger Kultusminister von Baden-Württemberg, erzählt, warum er wegen eines Bildungsplans als Sexminister beschimpft wurde.

» Zeit Online: Geschlecht ist keine Krankheit

Transgender leiden nicht daran, sie selbst zu sein. Endlich hat das auch die Weltgesundheitsorganisation erkannt.