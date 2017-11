Ausgewählter Artikel:

» (22.11.2017) Augsburger Allgemeine über einen Gerichtsprozess: Hat der Mann den Jungen vergewaltigt?

Ein 39-Jähriger muss sich wegen schwerer Vorwürfe vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten.

22. November 2017

» SciLogs zum Gender-Urteil: Wozu nutzen Geschlechtsidentitäten überhaupt?

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der heutigen Geschlechtsangaben hat in den Diskussionsforen viel Unverständnis oder gar Verachtung auf sich gezogen: Zuhauf hagelte es Unterstellungen, das Gericht sei befangen gewesen, von Gendertheorikern unterwandert oder habe einen Vorschlag schlicht "abgenickt", ohne sich der Folgen bewusst zu sein.

» Frankfurter Rundschau über Patchwork: Die Entzauberung der Normalfamilie

Welche Rechte und Pflichten haben soziale Eltern und welche Folgen hat das? Experten beim Deutschen Jugendinstitut informieren.

» ZDF über Gewalt gegen Homosexuelle: Das unterschätzte Problem

In der Ehe sind Homosexuelle seit diesem Jahr gleichgestellt. Doch an flächendeckender Akzeptanz fehlt es weiterhin. Hassmotivierte Taten zeigen: Homophobie bleibt ein Problem.

21. November 2017

» oe24: Gudenus tanzt mit homophobem Serben-Politiker

Hat der Vizebürgermeister Balkan-Blut in sich?

» FR interviewt Juristin zum Karlsruhe-Urteil: "Erstmal kein Geschlecht eintragen"

Das Bundesverfassungsgericht hat beschlossen, dass es die Möglichkeit eines dritten Geschlechts geben muss. Petra Follmar-Otto, Juristin beim Deutschen Institut für Menschenrechte, über die Umsetzung.

» Südkurier: Michael Bode aus Owingen hat die Mister-Gay-Wahl verloren und Selbstbewußtsein gewonnen

Der 20-Jährige vom Bodensee gründet einen Stammtisch für Schwule und Lesben, um ihnen beim Outing zu helfen.

20. November 2017

» Alsharq Blog: "Bloß kein schwuler Sohn im Libanon sein"

Zwei Liebende und das Leben unter dem Radar

» Berliner Zeitung zum 75. von Rosa von Praunheim: Künstler und Paradiesvogel

Am Samstag (25. November) wird der Berliner Filmemacher, Künstler, Autor und Paradiesvogel 75 Jahre – und könnte sich eigentlich freuen. Am 1. Oktober ist das Gesetz zur Ehe für alle wirksam geworden. Nach Jahrzehnten von Verfolgung, Schikane und harten Kämpfen haben Schwule und Lesben nun die gleichen Rechte wie Hetero-Paare.

» Nordstadtblogger zum Transgender Day of Remembrance: Ein Kampf um Identität und gesellschaftliche Akzeptanz

Von Gerd Wüsthoff Der Transgender Day of Remembrance (Tag des Gedenkens und Erinnerns an Transidente) findet seit 1999, nunmehr also seit fast 20 Jahren, immer am 20. November statt. Und doch gibt es immer noch Fragen, Unsicherheiten, Gewalt und Vorurteile.

» ze.tt: Es kann nicht sein, dass "schwul" noch immer als Schimpfwort benutzt wird

Ein Gerichtsurteil regt zum Nachdenken über den Umgang mit dem Wort Schwuchtel an. Ein Kommentar

» Tagesspiegel über Lesben im Nationalsozialismus: "Ich wollte nicht sterben, bevor ich eine Frau geküsst habe"

Lesben waren in der NS-Zeit durch eine Kombination vieler Faktoren bedroht, viele wurden verfolgt, kamen ins KZ. Doch Forschung und Gedenkstätten verhindern bis heute ein würdiges Gedenken.

» Weser-Kurier interviewt Vanjas Anwältin: Verfassungsbeschwerde zur Einführung des dritten Geschlechts

Die Bremer Juristin Konstanze Plett hat die Verfassungsbeschwerde mit verfasst, die zur rechtlichen Anerkennung von intersexuellen Menschen als drittem Geschlecht geführt hat.

» RP Online: "Chefs müssen Toleranz vorleben"

Die Diversity- und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt sprechen über Väter, die mutiger werden müssen, den schwachen Start der Ehe für alle in Düsseldorf und eine gute Quote bei den behinderten Beschäftigten in der Stadtverwaltung.

» taz: Der Park als Teil schwuler Infrastruktur

Cruisen im Park ist für viele schwule Männer die normalste Sache der Welt auch wenn es immer wieder Versuche gibt, das einzuschränken.

» watson: Für Lesben gilt die Männerregel – nun wollen auch sie eine Witwenrente

Lesbische Frauen, die in einer eingetragenen Partnerschaften leben, haben beim Tod ihrer Partnerin kein Anrecht auf eine WitwENrente, höchstens auf eine WitwERrente. Unfair, findet die Lesbenorganisation Schweiz.

» Deutschlandfunk Kultur: Umstrittene Vielfalt in der evangelischen Kirche

Bei der letzten Tagung der EKD-Synode, dem Kirchenparlament der evangelischen Kirche in Deutschland, wurden Studien zu Hate Speech und Vielfalt vorgestellt. Es zeigt sich: Die Kirche muss sich mit Problemen auseinandersetzen, die auch im Rest der Gesellschaft diskutiert werden.

» Badische Zeitung über schwules NS-Opfer Pierre Seel: Gequält und lange fast vergessen

Im Georg-Scholz-Haus veranstaltete die Ideenwerkstatt Waldkirch in der NS-Zeit im Gedenken an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 eine Lesung. Der Freiburger Schauspieler Manfred Burkhart trug Teile aus der Autobiografie des Elsässers Pierre Seel vor, der als junger Homosexueller vom NS-Regime im Sicherungslager Schirmeck-Vorbruck eingekerkert und gefoltert wurde.

19. November 2017

» Deutschlandfunk Kultur: Mit Rosa von Praunheim durch Berlin

Seine Heimat ist Berlin. Als Wegbereiter der politischen Schwulen- und Lesbenbewegung hat der Regisseur Rosa von Praunheim mehr als 80 Filme produziert. Mehr als 20 davon liefen auf der Berlinale. Auf einem Spaziergang zeigt er uns sein Berlin.

» Aargauer Zeitung: In der Schweiz schliessen bald die ersten Sexologie-Studenten ab – unter ihnen ist nur ein Mann

Master of Arts in Sexologie in Uster schliessen bald die ersten Studierenden mit diesem Titel ab. Im Abschlussjahrgang findet sich ein einziger Mann. Damit hat sich ein historischer Trend umgekehrt.