» (22.11.2017) beobachternews.de über Kundgebung in Stuttgart: Protest gegen Hassverbrechen

Um auf die Ermordung von transsexuellen Menschen aufmerksam zu machen, kamen am Montag, 20. November, 40 Personen in der Stuttgarter Königsstraße zu einer Kundgebung zusammen.

22. November 2017

» taz über Transphobie in der Türkei: Trans-Morde sind politische Morde

Transfrauen in der Türkei sterben durch die Hand transphober Männer. Schuld hat auch ein System, das ausschließt und stigmatisiert, schreibt Michelle Demishevich.

» Deutschlandfunk: Männerschwarm Verlag wird 25

Mitten in der Aidskrise der schwulen Community gründete sich 1992 der Männerschwarm Verlag – eigentlich als Sachbuchverlag, doch bald auch mit erzählerischer Literatur schwuler Autoren. Verleger Detlef Grumbach erklärt, warum diese Autoren auch im 21. Jahrhundert noch einen eigenen Verlag brauchen.

» deutschlandfunkkultur über queere Popmusik: "LGBT-Musiker brechen Grenzen auf"

Darryl Bullock beschreibt im Buch "David Bowie Made Me Gay" die Geschichte der queeren Popmusik. "Ich habe aufgeschrieben, was für Musik LGBT-Künstler aufgenommen haben und wie sie sich von einer Generation zur nächsten beeinflussten", so der britische Kulturhistoriker.

» Tagesspiegel-Gepräch mit Aktivistin Naida Kučukalić: Trans-Fragen sind feministische Fragen

Die queere Community von Bosnien und Herzegowina hat im Alltag wenig Spielraum. Besonders schwer ist es für Transfrauen, die nahezu unsichtbar sind. Ein Gespräch mit einer Feministin und Aktivistin aus Sarajevo.

» Focus: Simone erzählt von ihrem Weg vom Mann zur Frau

Simone Kurz ist transsexuell und wurde als Mann geboren.

» SciLogs zum Gender-Urteil: Wozu nutzen Geschlechtsidentitäten überhaupt?

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der heutigen Geschlechtsangaben hat in den Diskussionsforen viel Unverständnis oder gar Verachtung auf sich gezogen: Zuhauf hagelte es Unterstellungen, das Gericht sei befangen gewesen, von Gendertheorikern unterwandert oder habe einen Vorschlag schlicht "abgenickt", ohne sich der Folgen bewusst zu sein.

» Augsburger Allgemeine über einen Gerichtsprozess: Hat der Mann den Jungen vergewaltigt?

Ein 39-Jähriger muss sich wegen schwerer Vorwürfe vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten.

» Frankfurter Rundschau über Patchwork: Die Entzauberung der Normalfamilie

Welche Rechte und Pflichten haben soziale Eltern und welche Folgen hat das? Experten beim Deutschen Jugendinstitut informieren.

» ZDF über Gewalt gegen Homosexuelle: Das unterschätzte Problem

In der Ehe sind Homosexuelle seit diesem Jahr gleichgestellt. Doch an flächendeckender Akzeptanz fehlt es weiterhin. Hassmotivierte Taten zeigen: Homophobie bleibt ein Problem.

21. November 2017

» oe24: Gudenus tanzt mit homophobem Serben-Politiker

Hat der Vizebürgermeister Balkan-Blut in sich?

» FR interviewt Juristin zum Karlsruhe-Urteil: "Erstmal kein Geschlecht eintragen"

Das Bundesverfassungsgericht hat beschlossen, dass es die Möglichkeit eines dritten Geschlechts geben muss. Petra Follmar-Otto, Juristin beim Deutschen Institut für Menschenrechte, über die Umsetzung.

» Südkurier: Michael Bode aus Owingen hat die Mister-Gay-Wahl verloren und Selbstbewußtsein gewonnen

Der 20-Jährige vom Bodensee gründet einen Stammtisch für Schwule und Lesben, um ihnen beim Outing zu helfen.

20. November 2017

» Alsharq Blog: "Bloß kein schwuler Sohn im Libanon sein"

Zwei Liebende und das Leben unter dem Radar

» Berliner Zeitung zum 75. von Rosa von Praunheim: Künstler und Paradiesvogel

Am Samstag (25. November) wird der Berliner Filmemacher, Künstler, Autor und Paradiesvogel 75 Jahre – und könnte sich eigentlich freuen. Am 1. Oktober ist das Gesetz zur Ehe für alle wirksam geworden. Nach Jahrzehnten von Verfolgung, Schikane und harten Kämpfen haben Schwule und Lesben nun die gleichen Rechte wie Hetero-Paare.

» Nordstadtblogger zum Transgender Day of Remembrance: Ein Kampf um Identität und gesellschaftliche Akzeptanz

Der Transgender Day of Remembrance (Tag des Gedenkens und Erinnerns an Transidente) findet seit 1999, nunmehr also seit fast 20 Jahren, immer am 20. November statt. Und doch gibt es immer noch Fragen, Unsicherheiten, Gewalt und Vorurteile.

» ze.tt: Es kann nicht sein, dass "schwul" noch immer als Schimpfwort benutzt wird

Ein Gerichtsurteil regt zum Nachdenken über den Umgang mit dem Wort Schwuchtel an. Ein Kommentar

» Tagesspiegel über Lesben im Nationalsozialismus: "Ich wollte nicht sterben, bevor ich eine Frau geküsst habe"

Lesben waren in der NS-Zeit durch eine Kombination vieler Faktoren bedroht, viele wurden verfolgt, kamen ins KZ. Doch Forschung und Gedenkstätten verhindern bis heute ein würdiges Gedenken.

» Weser-Kurier interviewt Vanjas Anwältin: Verfassungsbeschwerde zur Einführung des dritten Geschlechts

Die Bremer Juristin Konstanze Plett hat die Verfassungsbeschwerde mit verfasst, die zur rechtlichen Anerkennung von intersexuellen Menschen als drittem Geschlecht geführt hat.

» RP Online: "Chefs müssen Toleranz vorleben"

Die Diversity- und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt sprechen über Väter, die mutiger werden müssen, den schwachen Start der Ehe für alle in Düsseldorf und eine gute Quote bei den behinderten Beschäftigten in der Stadtverwaltung.