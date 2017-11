Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. November 2017

» Bild der Frau über Asexualität: Ist eine Beziehung ohne Sex möglich?

Ist eine Beziehung ohne Sex möglich? Und was ist Asexualität eigentlich? Dr. Axel-Jürg Potempa beantwortet diese und weitere Fragen.

» Nina Queer auf Bild.de: Hast du noch Sex oder rimmst du schon?

Anal- und Oralverkehr sind so was von gestern findet zumindest Nina Queer. Dafür stellt sie neue, angesagte Sexpraktiken vor.

» jetzt über Transmänner und Krankenkassen: Was gezahlt wird und was nicht

Welche Leistungen übernehmen Krankenkassen bei geschlechtsangleichenden Operationen? Worauf muss man bei der Beantragung achten?

» Frankfurter Rundschau: 25 Jahre Christopher Street Day in Frankfurt

Der Christopher Street Day in Frankfurt blickt mit einer Ausstellung auf die vergangenen Veranstaltungen zurück. Nur einen Tag ist die Schau zu sehen, doch 2018 könnte sie zurückkommen.

» Südwest Presse: Das erste gleichgeschlechtliche Paar in Heidenheim wurde gestern getraut

Der Heidenheimer Standesbeamte Tobias Feldmeyer hat zum ersten Mal eine gleichgeschlechtliche Ehe nach neuem Recht geschlossen.

» Die Rheinpfalz: Homosexuellem Ägypter droht Abschiebung

22-jähriger würde in seiner Heimat verfolgt

» NZZ: Diskriminierte Katholiken? Die "lehramtstreue" Minderheit

Werden "lehramtstreue" Katholiken diskriminiert oder verweigern sie den Dialog? Zur Debatte über Toleranz und Katholizismus.

» Allgemeine Zeitung: Comedian Bäppi La Belle singt und schwätzt im Mainzer Unterhaus

Bäppi plaudert gern, das kann er gut. Als bekennender Schwuler und recht erfolgreicher Travestiekünstler steht er für Toleranz.

» Die Presse: Neue Bleibe für Ampelpärchen

Nach eineinhalb Jahren in einem Pop-up-Store bekommen die Ampelpärchen ein neues, fixes Zuhause. Die Betreiber setzen damit alles auf eine Karte.

23. November 2017

» tz: David Alaba wird nicht erkannt – und für schwul gehalten

In München kann David Alaba kaum auf die Straße gehen, ohne um ein Selfie gebeten zu werden. In den USA ist der FCB-Crack dagegen eher unbekannt – wie ein kurioser Tweet nun eindrucksvoll bewiesen hat.

» taz interviewt Ugandas führenden Bürgerrechtsanwalt: Gewehrlauf zwischen den Rippen

Nicholas Opiyo wird in Deutschland für sein Engagement in Uganda geehrt. Es spricht von seiner Arbeit, seiner Gefährdung und was ihm diese Anerkennung bedeutet.

» Frankfurter Rundschau: Die Verzipfelung des Abendlandes

Die FR-Kolumne: Liebesstern und Zipfelmann verdrängen Weihnachtsmann und Weihnachtsstern. Und wer ist Schuld?

» Zeit Online: In der Türkei homosexuell sein

Warum die staatliche Politik ein Filmfest fürchtet. S.a.: Türkei verbietet deutsches LGBTI-Filmfestival (16.11.2017)

» Süddeutsche.de: Anonyme Aids-Tests geben Gewissheit

Jährlich lassen sich bis zu 100 Personen im Gesundheitsamt auf eine HIV-Infektion untersuchen

» Welt: Frankreichs Premier verbietet Gender-Schreibweisen

Ein Kulturkampf: Schwer lesbare genderneutrale Schreibweisen von Wörtern gibt es auch in Frankreich. Jetzt hat der Pariser Regierungschef es seinen Beamten untersagt, diese Schreibungen zu benutzen.

» Echo: Brigitte und Angela Klose schließen als erstes gleichgeschlechtliches Paar in Raunheim den Bund der Ehe

"Der 22. November ist für uns ein Schlüsseldatum", sagt Brigitte Klose. Schon 2013 hat sie an diesem Tag die Verpartnerung mit ihrer Frau geschlossen. Zudem ist es der Geburtstag ihrer Ehefrau. Daher war den beiden Frauen klar, dass sie an diesem Tag auch heiraten werden.

22. November 2017

» taz über Transphobie in der Türkei: Trans-Morde sind politische Morde

Transfrauen in der Türkei sterben durch die Hand transphober Männer. Schuld hat auch ein System, das ausschließt und stigmatisiert, schreibt Michelle Demishevich.

» Deutschlandfunk über 25 Jahre Männerschwarm Verlag: Qualitativ hochwertige schwule Literatur

Mitten in der Aidskrise der schwulen Community gründete sich 1992 der Männerschwarm Verlag – eigentlich als Sachbuchverlag, doch bald auch mit erzählerischer Literatur schwuler Autoren. Verleger Detlef Grumbach erklärt, warum diese Autoren auch im 21. Jahrhundert noch einen eigenen Verlag brauchen.

» Deutschlandfunk Kultur über queere Popmusik: "LGBT-Musiker brechen Grenzen auf"

Darryl Bullock beschreibt im Buch "David Bowie Made Me Gay" die Geschichte der queeren Popmusik. "Ich habe aufgeschrieben, was für Musik LGBT-Künstler aufgenommen haben und wie sie sich von einer Generation zur nächsten beeinflussten", so der britische Kulturhistoriker.

» Tagesspiegel-Gepräch mit Aktivistin Naida Kučukalić: Trans-Fragen sind feministische Fragen

Die queere Community von Bosnien und Herzegowina hat im Alltag wenig Spielraum. Besonders schwer ist es für Transfrauen, die nahezu unsichtbar sind. Ein Gespräch mit einer Feministin und Aktivistin aus Sarajevo.