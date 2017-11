Ausgewählter Artikel:

» (26.11.2017) Telepolis: Wozu nutzen Geschlechtsidentitäten überhaupt?

Über das Gender-Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der heutigen Ge-schlechtsangaben nachgedacht

26. November 2017

» Nollendorfblog zum 75. von Praunheim: Wir brauchen Rosa. Wir brauchen den Rosa in uns!

Auch heute ist Nicht-Handeln keine Option, wenn es darum geht, die Homo- und Transsexuellenverfolgung um uns herum nicht hinnehmen zu wollen. Auch heute sind deutlichere, unbequemere Aktionen gefragt!

» taz spricht mit HIV-Positivem über die Homo-Community: "Nichts, wofür ich mich schäme"

Tadzio Müller ist Klimaaktivist, links und HIV-positiv. Ein Gespräch über Schuld und Scham, politische Kämpfe und Eiswürfel im Arsch.

» Focus: Schwuler Bürgermeister in Polen wird zur Hoffnung gegen den Rechtsruck

Der Priester weiß es ganz genau. Untersuchungen zeigen, dass ein Gay im Leben durchschnittlich 500 Partner hat, geißelt Dariusz Oko, Dozent an der Päpstlichen Universität Krakau, in einer TV-Sendung. Sie wollen beweisen, dass sie so sind wie alle anderen, aber sie sind es nicht. Dann wird der Theologe persönlich: Dieser Robert Biedron solle nicht vorgaukeln, dass er Wert auf Monogamie lege.

» news.at über schwulen Bauer: Das Bildnis des Dorian Gay

Hannes aus der Steiermark hat sich als schwuler Bauer geoutet. Seither prallen seine traditionelle Lebenswelt und sein liberaler Lebensentwurf unversöhnlich

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Rosa von Praunheim: "Ich finde toll, dass man sich selber toll findet"

Er schreibt jeden Morgen ein Gedicht, kommt mit Schwein zum Interview und findet, dass jeder Mensch eine wunderbare Geschichte habe. Heute feiert Rosa von Praunheim seinen 75. Geburtstag unter anderem mit einem Buch, einem neuen Film und demnächst auch einem Musical.

» Extratipp: Darum verstecken sich junge Homosexuelle so oft

Homo-, bisexuelle oder trans* Jugendliche müssen auch heute noch um Anerkennung kämpfen. Warum vielen das Outing schwerfällt, hat Stefan Timmermanns in einer Studie untersucht. Im EXTRA TIPP spricht der Professor für Sexualpädagogik über Doppelleben und den den Druck durchs Elternhaus.

25. November 2017

» Onetz über Transmann Liandro Liam Lang: Angekommen

Im Sommer 2015 haben wir über den Transmann Liandro Liam Lang berichtet. Wie ist es dem heute 22-Jährigen seitdem ergangen? Ein Treffen gut zwei Jahre nach dem ersten Besuch

» rbb interviewt Rosa von Praunheim: "Natürlich: Irgendwann ist Schluss"

Aufzuhören – das kann er sich eigentlich schlecht vorstellen. Und warum auch? Rosa von Praunheim arbeitet gerade wieder an mehreren Projekten gleichzeitig, wie er im Gespräch erzählt. Am Samstag wird Rosa 75 Jahre alt, und sein neuester Film ist ganz frisch im Kino.

» NZZ über das dritte Geschlecht: Willkommen in der Kampfzone

«Ich bin, was ich sein will», lautet das Credo der Genderbewegung. Mit der Etablierung eines dritten Geschlechts hat sie in Deutschland einen Etappensieg errungen. Was ist damit erreicht?

» Luzerner Zeitung über Birgit Kelle: Die Provokateurin von Bischof Vitus Huonder

Die umstrittene deutsche Autorin Birgit Kelle schiesst scharf gegen Abtreibung, Kinderkrippen, Patchwork- und Regenbogenfamilien. Die Plattform bietet ihr der Churer Bischof Vitus Huonder – mit dem Wort zum Tag der Menschenrechte.

» Süddeutsche.de über die Ehe für alle: Ja ohne Grenzen

Nach langem Ringen und emotionaler Debattebeschließt der Bundestag die Gleichstellung – und das Verfassungsgericht erkennt die Intersexuellen an.

» RP Online: Vielfalt und Verschiedenheit sind gut fürs Business

Harald Christ hat in seinem Leben als erfolgreicher Top-Manager 'alles erlebt', wie er sagt. Auch, dass er zwar der qualifizierteste Bewerber, nicht jedoch der neue Kollege auf dem Chefposten sein würde. In einem Gespräch, das es offiziell gar nicht gab, hatte man ihm bedeutet, es gebe Bedenken wegen seines Privatlebens.

» ze.tt: Hört auf, bei Transmenschen immer nur an schillernde Dragqueens zu denken

Einige lassen ihr altes Leben nach dem Outing einfach hinter sich. Sie suchen ihr Glück in einem neuen Job, neuer Stadt und neuem Umfeld. Von ihrer Vergangenheit weiß dort fast niemand.

» Welt: Schwedische Protestanten machen Gott zum "Es"

In Schweden sollen Geistliche ab dem kommenden Jahr beim Gottesdienst nur noch geschlechtsneutrale Begriffe verwenden, wenn sie von Gott sprechen. Ausnahme: das Vaterunser. Kritiker sind entsetzt.

24. November 2017

» Frankfurter Rundschau: Homo- und Transsexuelle in Wiesbaden: Wiesbaden engagiert sich für Homo- und Transsexuelle

Die Stadt Wiesbaden will Homo- und Transsexuellen helfen und plant deshalb die Einrichtung einer LSBT*IQ-Koordinierungsstelle nach Münchner Vorbild.

» Nollendorfblog: Was haben denn Schwule mit Lesben zu tun?

Nur weil Schwule nicht alles Schuld sind, bedeutet das nicht, dass sie sich so einfach aus der Verantwortung stehlen können. Sichtbarkeit bedeutet Macht und die ist in der Community ungleich zu Lasten der Lesben verteilt, und zwar deutlich.

» BuzzFeed: So wenig wissen Behörden und Polizei über die Angriffe auf Lesben und Schwule

Homo- und transphoben Strafanzeigen haben im Vergleich zu Vorjahr bislang nicht zugenommen, meldet die Berliner Polizei. Ob das eine gute Nachricht ist, kann sie nicht beurteilen, weil belastbare Zahl

» Bild der Frau über Asexualität: Ist eine Beziehung ohne Sex möglich?

Ist eine Beziehung ohne Sex möglich? Und was ist Asexualität eigentlich? Dr. Axel-Jürg Potempa beantwortet diese und weitere Fragen.

» Nina Queer auf Bild.de: Hast du noch Sex oder rimmst du schon?

Anal- und Oralverkehr sind so was von gestern findet zumindest Nina Queer. Dafür stellt sie neue, angesagte Sexpraktiken vor.