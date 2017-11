Ausgewählter Artikel:

» (27.11.2017) taz über Jacek Jakowiak: Posen unter dem Regenbogen

Jacek Jakowiak ist der Shooting Star unter den Stadtpräsidenten in Polen. Heute kommt der liberale Politiker zu einer Konferenz ins Berliner Rote Rathaus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. November 2017

» B.Z. interviewt Rosa von Praunheim: "Jeden Morgen kommt eine neue Krankheit dazu"

Rosa von Praunheim ist bekennender Hypochonder. Aber eigentlich geht es ihm gut. Ein Interview zum 75. Geburtstag des Filmemachers.

» Heute.at: Ein Schwuler spricht über das Leben in Russland

Seine Mutter hat ihn verstoßen, er ist täglich der Brutalität der Menschen ausgesetzt. Der 26-jährige Roman spricht über die Erniedrigungen, die er im Alltag ertragen muss.

» taz spricht mir Trans*-Aktivistin über BVerfG-Ablehnung: "Die Begründung ist abscheulich"

Am Freitag wurde Nicole Faerbers Antrag vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt. Sie kämpft für eine Reform des sogenannten Transsexuellengesetzes.

» FAZ-Video über Nigeria: Homosexualität als Verbrechen

In dem religiös konservativen Land wurden 2014 die Homoehe und gleichgeschlechtliche Partnerschaften verboten, bestehende Gesetzte noch weiter verschärft. Wer homosexuell ist, dem drohen bis zu 14 Jahre Haft.

» Welt-Essay: Wer schützt uns vor den Moralisten?

Wir waren schon mal weiter: Wir hatten die Aufklärung. Aber jetzt regiert wieder die Moral. Das ist schlimmer als Björn Höcke, Harvey Weinstein und Margot Käßmann zusammen

» ze.tt: In dieser Kirche heiratet niemand mehr, bis es alle dürfen

Eine Kirchengemeinde in Texas solidarisiert sich mit homosexuellen Paaren und setzt sich für deren Rechte ein.

» dfb.de interviewt Thomas Hitzlsperger: "Gelebte Vielfalt trifft auf mich ganz gut zu"

Anlässlich der Jahreskonferenz "Gesellschaftliche Verantwortung" spricht Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, der seit Ende Mai 2017 DFB-Botschafter für Vielfalt ist, mit DFB.de über seine Rolle: "Ich bin noch in der Einlebephase."

» Südkurier: Der lange Weg von Miriam zu Felix – Ein Transsexueller erzählt seine Geschichte

Der Radolfzeller Felix Altmann, früher Miriam, lebt heute als Mann. Unsere Autorin hat ihn getroffen und mit ihm darüber gesprochen, wie er seine neue Identität erkämpfte und warum Transsexualität auch heute noch ein Tabu-Thema ist.

» RP Online: SLaM feiert in Moers das 15-jährige Bestehen

Auf 15 Jahre Vereinsarbeit von SLaM ist der Vorsitzende Sascha Roncevic mächtig stolz. Das Kürzel steht für Schwule und Lesben aller Generationen, die sich in ihren Moerser Vereinsräumen am Rüttersweg treffen. An die Anfänge des Vereins erinnert sich der Vorsitzende gut.

» katholisch.de über Intersexualität: Nur Mann und Frau?

Intersexuelle sollen sich demnächst nicht mehr zwischen "Mann" und "Frau" entscheiden müssen, hat das Bundesverfassungsgericht kürzlich beschlossen. Doch wie soll die Kirche damit umgehen? Eine Theologin, die in der schweizer Regenbogenpastoral arbeitet, und ein Moraltheologe machen Vorschläge.

26. November 2017

» Nollendorfblog zum 75. von Praunheim: Wir brauchen Rosa. Wir brauchen den Rosa in uns!

Auch heute ist Nicht-Handeln keine Option, wenn es darum geht, die Homo- und Transsexuellenverfolgung um uns herum nicht hinnehmen zu wollen. Auch heute sind deutlichere, unbequemere Aktionen gefragt!

» taz spricht mit HIV-Positivem über die Homo-Community: "Nichts, wofür ich mich schäme"

Tadzio Müller ist Klimaaktivist, links und HIV-positiv. Ein Gespräch über Schuld und Scham, politische Kämpfe und Eiswürfel im Arsch.

» Telepolis: Wozu nutzen Geschlechtsidentitäten überhaupt?

Über das Gender-Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der heutigen Ge-schlechtsangaben nachgedacht

» Focus: Schwuler Bürgermeister in Polen wird zur Hoffnung gegen den Rechtsruck

Der Priester weiß es ganz genau. Untersuchungen zeigen, dass ein Gay im Leben durchschnittlich 500 Partner hat, geißelt Dariusz Oko, Dozent an der Päpstlichen Universität Krakau, in einer TV-Sendung. Sie wollen beweisen, dass sie so sind wie alle anderen, aber sie sind es nicht. Dann wird der Theologe persönlich: Dieser Robert Biedron solle nicht vorgaukeln, dass er Wert auf Monogamie lege.

» news.at über schwulen Bauer: Das Bildnis des Dorian Gay

Hannes aus der Steiermark hat sich als schwuler Bauer geoutet. Seither prallen seine traditionelle Lebenswelt und sein liberaler Lebensentwurf unversöhnlich

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Rosa von Praunheim: "Ich finde toll, dass man sich selber toll findet"

Er schreibt jeden Morgen ein Gedicht, kommt mit Schwein zum Interview und findet, dass jeder Mensch eine wunderbare Geschichte habe. Heute feiert Rosa von Praunheim seinen 75. Geburtstag unter anderem mit einem Buch, einem neuen Film und demnächst auch einem Musical.

» Extratipp: Darum verstecken sich junge Homosexuelle so oft

Homo-, bisexuelle oder trans* Jugendliche müssen auch heute noch um Anerkennung kämpfen. Warum vielen das Outing schwerfällt, hat Stefan Timmermanns in einer Studie untersucht. Im EXTRA TIPP spricht der Professor für Sexualpädagogik über Doppelleben und den den Druck durchs Elternhaus.

25. November 2017

» Onetz über Transmann Liandro Liam Lang: Angekommen

Im Sommer 2015 haben wir über den Transmann Liandro Liam Lang berichtet. Wie ist es dem heute 22-Jährigen seitdem ergangen? Ein Treffen gut zwei Jahre nach dem ersten Besuch

» rbb interviewt Rosa von Praunheim: "Natürlich: Irgendwann ist Schluss"

Aufzuhören – das kann er sich eigentlich schlecht vorstellen. Und warum auch? Rosa von Praunheim arbeitet gerade wieder an mehreren Projekten gleichzeitig, wie er im Gespräch erzählt. Am Samstag wird Rosa 75 Jahre alt, und sein neuester Film ist ganz frisch im Kino.