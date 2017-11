Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Dezember 2017

» Jungle World zum dritten Geschlecht: Damen, Herren, Kakapos

Ivo Bozic: Ein Lob des generischen Maskulinums

» Main-Spitze: Kabarettist Timo Becker gibt Unterrichtsstunde mit dem Thema "Homologie – anders sein"

Wer bestimmt eigentlich, was normal ist? "Niemand, den ich kenne, läuft durch die Straßen und outet sich als Hetero", lautete das Fazit des Kabarettisten und Theaterpädagogen Timo Becker. Unter dem passenden Bühnennamen "Malte Anders" gab es im Freizeithaus Dicker Busch eine etwas andere Unterrichtsstunde mit dem Thema "Homologie – anders sein".

» watson: Für Lesben gilt die Männerregel – nun wollen auch sie eine Witwenrente

Lesbische Frauen, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, haben beim Tod ihrer Partnerin kein Anrecht auf eine WitwENrente, höchstens auf eine WitwERrente. Unfair, findet die Lesbenorganisation Schweiz.

» Sumikai: Gleichgeschlechtliche Partner bei Veranstaltungen des japanischen Außenministeriums zugelassen

In Japan sind bei Veranstaltungen des Außenministeriums nun auch gleichgeschlechtliche Partner ausländischer Diplomaten willkommen. Ob sie auch an kaiserli

30. November 2017

» DASDING: Enrique aus Mainz will Mr. Gay Germany werden

Seine Freunde haben ihn einfach angemeldet, aber jetzt will er es wissen: Enrique aus Mainz will Mr. Gay Germany werden. Und dabei geht's nicht nur darum, seinen Körper zu zeigen.

» Zeit Online interviewt UNAids-Chef: "Wir haben doch schon alles, um Aids zu besiegen!"

Die Medizin könnte HIV auslöschen. Schon heute. Doch Homophobie, kulturelle Unterschiede und politische Kampagnen verhindern das, sagt Peter Piot, der erste UNAids-Chef.

» Süddeutsche.de über Barbie: Die Liebe gewinnt

1993 wurde eine Puppe von Ken, Barbies Freund, eingestampft, weil er zu schwul wirkte. Die neuen Barbie-Modelle können auch bisexuell sein. S.a.: Barbie, die LGBTI-Aktivistin (28.11.2017)

» FAZ über Debatten an britischen Schulen: Gefahrlos und sicher diskutieren

Dürfen Kinder alles sagen, wonach ihnen ist? Britische Schulen bieten nun sichere Räume an, in denen gefahrlos diskutiert werden kann. Doch das Konzept kommt nicht bei jedem gut an.

» Zeit Online über "Die Argonauten": Er, sie, wer?

Maggie Nelsons Essay "Die Argonauten" fragt, welche Bedeutung das Geschlecht heute eigentlich noch hat.

29. November 2017

» evangelisch.de über LGBTI-Flüchtlinge: Geschützter Wohnraum

Menschen auf der Flucht erleiden oft (Re-)Traumatisierungen. LGBTI-Geflüchtete sind dabei besonders vulnerabel. Katharina Payk sprach mit Marty Huber von "Queer Base", einem Verein, der Wohnraum für schwuLesBische und trans* oder intergeschlechtliche Geflüchtete erkämpft und anbietet.

» NZZ: Ständerat belässt hohe Hürden für Blutspenden von Homosexuellen

Homosexuelle Männer dürfen nur unter sehr restriktiven Bedingungen Blut spenden.

» Frankfurter Rundschau über schwulen Theologen Michael Brinkschröder: Ein einziger Satz

Die katholische Kirche tut sich schwer mit Homosexualität. Dabei wählt Papst Franziskus ganz andere Töne. Auch ein schwuler Theologe aus München hofft jetzt auf Veränderungen. S.a.: Warum es sich lohnt, die Kirche von innen heraus zu verändern (23.11.2017)

» stern.de: Die vielleicht süßeste Liebesgeschichte des Jahres – und das Internet ist live dabei

Ein schüchterner Frankfurter ist in seinen Kumpel verliebt – und der liegt auch noch halbnackt neben ihm. Aber erwidert er überhaupt seine Gefühle?

» Bild.de: Frau verfolgt sie seit 2012 – Friseurin wird seit Jahren gestalkt

Schon seit 2012 leidet Nastassja W. unter ihrer Verfolgerin. Die läuft ihr überall hinterher – beim Einkaufen, ins Cafe, ins Fitness-Studio

» Süddeutsche.de kommentiert: Aber Nazi ist natürlich keiner

Ja, dürfen die vom Dokuzentrum das denn? Heutigen Rechtsextremismus zeigen? Sie dürfen nicht nur – sie müssen

» Augsburger Allgemeine: Das sind die ersten gleichgeschlechtlichen Ehepaare Neuburgs

Sie lebten in eingetragenen Lebenspartnerschaften. Nun sind die beiden Paare aus Neuburg und Burgheim die ersten, die in Formularen verheiratet schreiben dürfen.

28. November 2017

» Stuttgarter Nachrichten über Film über Stuttgarter Schwulenszene: Erzählungen aus finsteren Zeiten

Schwule dürfen heiraten, die Parade des CSD zählt zum Inventar der Stadtfestivitäten. Doch wie war das früher? Als Schwule verprügelt und in den Knast geworfen wurden. Claudius Gädeke und Sven Tomschin erzählen mit ihrem Film über die Schwulenszene auch ein Stück Stuttgarter Stadtgeschichte.

» Rhein Neckar Zeitung: "Es ist nicht leicht, schwarz und zugleich schwul zu sein"

Hohe Hürden für queere Flüchtlinge – Die Sprache ist meist schon das erste Problem

» NZZ: Schafft ein drittes Geschlecht mehr Probleme, als es löst?

In Deutschland gibt es neu ein drittes Geschlecht. Unser Redaktor befürchtet jedoch, dass dies für die Betroffenen eher Probleme schafft, als dass es ihnen hilft. Stimmen Sie zu?

» neues deutschland über Intersexualität: Gegen die Zwangsvagina

Fortan müssen sich Menschen nicht mehr zwischen "männlich" und "weiblich" entscheiden, sondern erhalten eine "dritte Option". Das urteilte das Bundesverfassungsgericht. Aber was bedeutet das für Intergeschlechtliche in der Praxis?